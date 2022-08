El Narco y el Turismo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Quisiéramos rezar también por nues­tras autoridades, a veces ignorantes e ineptas, que no saben hacer las cosas, que cometen muchos errores, no porque sean malos, sino porque son ignorantes, ineficientes, ineficaces. Buenos para hablar, tienen muy buen discurso, pue­den tenernos todos los días con la boca abierta y riéndonos, pero ineptos para gobernar. Ni en salud ni en seguridad ni en educación ni en economía ni en acabar con la corrupción ni desigualdad ni nada. Ineptos. Supieron cómo ganar­se a un pueblo, pero no supieron cómo gobernarlo’: Miguel Ángel Alba Díaz.