Del Real: No a la Reforma Política Impulsada por AMLO y Morena

Calderón Galván: Movimiento Ciudadano, el Partido que más Crece en Zacatecas

Los representantes de los órganos di­rectivos de Movimiento de Ciudadano en Zacatecas, en conferencia de prensa fijaron su postura respecto a la reforma electoral, en la que consideran que los principales argumentos de desaparecer el INE, institución que siempre ha gozado de autonomía e independencia para con­ducir los procesos electorales y facilitar la formación ciudadana, es preocupante esta propuesta dado que por un lado el país presenta altas tasas de inflación, la delincuencia organizada permea en todos los ámbitos de la vida ciudadana con una cantidad considerable de crímenes violentos.

Juan del Real, Secretario de Acuerdos Estatal, manifestó preocupación ante la imposición de la lógica de MORENA, ya que podemos vivir episodios de fanatis­mo, agresión, manipulación y acarreo de personas para favorecerlos; tal y como sucedió este 30 de julio en sus elecciones internas, donde obligaron prácticamente a todos los beneficiarios de sus programas a asistir a emitir su voto. Y se pudo observar a gran cantidad de adultos mayores a los cuales les pasaron listas los servidores de la nación, por eso creemos que no es el momento adecuado para dicha reforma electoral.

En otro tema, Paty Frausto hizo referen­cia al desmantelamiento de instituciones enfocadas a la atención de adultos mayo­res por parte del Estado. Por tal motivo, Movimiento Ciudadano está ocupando esos vacíos proporcionándoles atención, esparcimiento y capacitación para que puedan gozar de una vida adulta plena, a través del programa Corazón Joven.

Por otro lado, Cuauhtémoc Calderón presentó un análisis sobre el crecimiento de Movimiento Ciudadano con base al resultado de la pasada elección estatal en contraste con la última encuesta de Consulta Mitofsky, la cual demuestra que somos el partido político con mayor creci­miento y competitividad para la elección de 2024. Se reafirma la postura de que seguramente ganaremos la Presidencia de la República, un gran número de senadu­rías, diputaciones federales y locales, así como también presidencias municipales.

Como muestra presentamos algunas cifras en la que se observa una variación de 8.4 puntos porcentuales en la intención de voto estatal y un crecimiento de 390%, para Movimiento Ciudadano en Zacatecas

Finalmente, el Coordinador Operativo Estatal, Marco Vinicio Flores, manifestó que Movimiento Ciudadano no ve condi­ciones para dialogar con el Gobierno del Estado, ya que no se demuestra proyecto para el estado ni una Agenda Pública defi­nida y precisa. Nuestra alianza es con los ciudadanos, no con los políticos.