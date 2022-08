Mi Jardín de Flores

Los Muertos de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el mes de julio cerró con 127 homicidios do­losos, cifra que representa una disminu­ción de 8% con relación al mismo periodo del año 2021, en donde se presentaron 135 asesinatos’: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 2 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Muertos de David

ME DESCONSUELA, me da tristeza la situación de inseguridad y violencia que padece mi hermoso Zacatecas, pero además me lastima la falta de coordinación que existe hasta en la cantidad de víctimas letales que pregonan, ‘van a la baja’, tanto el secretario de Seguridad Pública, don Adolfo Marín Marín; como el fiscal general de Jus­ticia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, pues mientras el primero asegura que el pasado mes de julio, en comparación con julio de 2021, las víctimas letales de los Malos Organizados, disminuyeron 8%, el segundo asegura que fue 6%.

SI ESTOS santos señores ni siquiera se ponen de acuerdo con la cantidad de homici­dios dolosos, ¿podrán ponerse de acuerdo en el combate a la violencia y la inseguridad?, ¿qué opinan ustedes?

-NAAA… madre Teresa, está visto que ninguno de los dos saca un perro de una milpa, a pesar de que ambos presumen de muchos estudios y vasta experiencia, sobre todo el Adolfo Marín, que alardea haber sido comandante en diferentes partes del país, con fama de narco estados.

“Y QUE yo sepa, nunca dio un golpe espectacular contra el narco; ahora otra cosa, ¿por qué se jubiló? La lógica me dice que es porque estaba cansado o fastidiado, enton­ces ¿por qué regresa al servicio público?”.

“PUES por la ambición al billete, porque si siendo comandante, no dio ni un golpe espectacular al narco, ¿lo dará en Zacatecas cómo secretario de Seguridad Pública, de un estado tan grande como es el nuestro? Naaa… el Adolfo no viene a servir, sino a servirse, yo no conozco al zonzo que diga que el ‘yéneral’ es capaz de jugarse la vida por la seguridad de Zacatecas-.

-PERO PEOR está Murillo Ruiseco -dice don Roberto-, él siendo zacatecano, no hace gran cosa por castigar a los criminales, así tengan órdenes de aprehensión, ahí está el caso de Heidi, a quien su pareja la asesinó delante de su hijo de un año, ya pasaron meses y nomás no lo capturan.

“AHORA otra cosa: ‘El Rey David’ al consentir a Murillo en la Fiscalía, está durmiendo con el enemigo, pues quien lo impuso como titular fue Alex que, como sabemos, compraba voluntades de los dipu­tados locales, con los millonarios sobornos que les daba a los levantadedos cada mes, disfrazados de ‘herramientas legislativas’, que no se nos olvide, por eso hasta le apro­baban sus cuentas públicas, abultadas de corruptelas”.

-TODOS SUS argumentos están funda­mentados, por eso coincido con ustedes, por eso me extraña que don David no haga nada para cumplir con lo que prometió en su campaña electoral, rumbo a Palacio de Go­bierno: regresarnos la paz y la tranquilidad, combatir la corrupción y la impunidad, ade­más de buenos empleos y mejor educación.

“YA EL próximo septiembre se cumple un año que tomó las riendas del estado y ya hasta se olvidó de la Cuarta Transformación, pues ya ni la nombra ¿miento?”.

-DE NINGUNA manera, madre Teresa, ‘El Deivis’ es el mentiroso, que tampoco se nos olvide que tienen pendiente otra de sus promesas: “LA REVOCACIÓN DE MANDATO”, que, al igual que ‘El Pinocho de Bernárdez’, no la va a promover-.

El Ataque fue por un Altercado de Tránsito

SEGÚN el ‘Pelón’ Murillo, el ataque a balazos que sufrieron la agente del Ministe­rio Público del fuero común, y un exagente de la Policía de Investigaciones, la semana pasada, se debió a un altercado de tránsito.

EL EXPOLICÍA de investigaciones con­tinúa grave, mientras que la agente del MP, ya la libró; por cierto, me llama la atención que ‘El Pelochas’ haya subrayado que el policía ya no trabaja en la Fiscalía, por lo que le pregunto: ¿De quién es la flamante y lujosa camioneta que ambos tripulaban, y qué relación hay entre el policía y la agente del MP?

-¡HASTA CON esa brocha! Habrá pues que tener mucho cuidado hasta cuando uno maneja, porque por cualquier cosa, salen a relucir las armas de cualquier fulano, ya sea influyente o narco, que pa’l caso es lo mismo.

Lo dicho: en Zacatecas ya perdimos la paz y la tranquilidad, ya cualquier hijo de… vecina trae pistola y ataca a quien le venga en gana, ¿por qué?, pues porque hay impuni­dad, por eso se la juegan, porque saben que tenemos a una de las policías más ineptas y corruptas del país.

Los Asesinatos en Tiempo de la ‘Nueva Gobernanza’

“PUES CON la ‘novedad’ que no existe reducción alguna de asesinatos, todos los días ocurren en algún o en varios municipios de la entidad, por cierto, con el agravante de la impunidad, pues siempre burlan a la policía y huyen tranquilamente.

FRESNILLO, ZAC.- Ayer, por ejemplo, asesinaron a balazos en esta ciudad, a un hombre y a una niña de cinco años -al pa­recer su hija- que llevaba cargada en brazos.

AMBOS, ‘PADRE e hija’, iban por la calle Guadalupe Victoria, colonia Huerta Viejo, en el Mineral, al filo de las 8:00 de la noche, cuando de repente apareció un grupo de matones a sueldo, quienes les dispararon.

EL HOMBRE, junto con la niña, cayeron ensangrentados y los asesinos huyeron del lugar de los hechos, como acostumbran: con total tranquilidad.

TESTIGOS DEL cobarde y alevoso ataque, llamaron al 911, y en auxilio lle­garon paramédicos, dándose cuenta de que el hombre ya estaba muerto, pero la niña todavía respiraba, por lo que fue trasladado al Hospital donde, desgraciadamente, horas después falleció.

AMBOS cuerpos, que horas antes le sonreían a la vida, quedaron tendidos en la morgue en espera de la necropsia de ley. Reitero, los asesinos huyeron sin que nada lo impidiera, ¿por qué $erá?

GUADALUPE, Zac.- Un individuo que por la tarde tomaba el fresco, a las puertas de su casa, ubicada en la calle Álamos, colonia los Frailes, fue baleado.

HERIDO, después de recibir varios balazos en diferentes partes de su cuerpo, fue trasladado al nosocomio más cercano en donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarlo de las garras de la muerte. Por supuesto, no hay detenidos.

FINALMENTE, ayer, al filo de la 1:00 de la tarde, fue baleada una casa, ubicada en la calle Abraham Lincoln, colonia Plan de Ayala, hecho que sembró el terror entre el vecindario. ¿Detenidos? No, ninguno. En Zacatecas impera La Ley de Herodes: ‘Hoy te chingas, mañana te jodes’.

Siguen las Desapariciones

AYER desaparecieron dos hermanos en el municipio de Genaro Codina.

ELLOS SON: ERNESTO Y JOSÉ EVE­RARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, de 39 y 24 años de edad, respectivamente.

Y EN FRESNILLO, desapareció DAISY HERNÁNDEZ MENDIOLA de 18 años.

-¡DIOS DE mi Vida!, las desapariciones son como una pandemia, ¿cuánta gente estará desaparecida?-.

-UFFF… deben contarse por miles-.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.