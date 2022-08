Genaro Codina Busca Prevenir Nuevos Desastres por las Lluvias o Afectaciones a la Población: Mario Reyes

Reconoce Apoyo del Estado; Pero la Federación Sigue Pendiente

Por Manuel Domínguez Caldera

Mario Reyes Santana, presidente mu­nicipal de Genaro Codina, comentó que reconoce la voluntad del gobierno del es­tado por haber atendido a la petición de la población, en especial en obras públicas de drenaje, entre otras. No obstante, dijo que la Federación no ha dado respuesta a las necesidades del municipio, ya que no les han entregado lo prometido desde el año pasado por el desastre natural que afectó a la población con el desbordamiento de la presa “San Aparicio”.

En entrevista para Página 24 Zacatecas manifestó que este año ha llovido poco por lo que las presas están secas; por ejemplo la que se reventó se reconstruyó en su to­talidad, pero sigue seca. “Las que tenemos son con porcentajes de 50%, en el sentido de los fenómenos naturales no estamos tan seguros. Sobre todo porque han cambiado, lo que nos pasó fue una “culebra”, que en ese momento destruyó todo. Pero ahora para prevenir hemos revisado las presas con Protección Civil del estado y el municipio, así como Secretaría de Obras Públicas; y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para ir a monitorear las presas y que estén estables para cuando empiecen a captar el agua, no tengamos problemas de inundación de nuevo. Encontramos algunos bordos con detalles, incluso el año pasado estuvo a pun­to de reventarse. Por lo que ya emitimos las recomendaciones necesarias”.

También destacó que uno de los métodos de prevención fue advertir sobre el riesgo a la población que vive cerca de las presas; además que por parte de Obras Públicas del estado les concedieron mapas para conocer cuáles son las zonas para poder construir.

Detalló que las personas que se vieron afectadas en sus viviendas, la mayoría ya cuenta con un programa mezclado con re­cursos del estado y el municipio, para dar banderazo de arranque para entregar pies de casa o ampliaciones. Sin dejar de mencionar que no se permitirá construir en estos sitios para evitar los peligros.

“En obra pública, estamos contentos con el gobernador David Monreal, será una obra de drenaje y la planta tratadora, están ha­ciendo el conector lo que le corresponde al estado; pero lo que corresponde al gobierno federal no nos han dicho nada, por lo que recordamos a los funcionarios federales que nos volteen a ver pues también somos Mé­xico, pagamos los impuestos, y con ello se podría pagar la segunda parte del proyecto. Vamos a construir un puente, en La Mora, la mayoría son convenios con el estado”.

“El beneficio para esta obra es toda la cabecera municipal, más de dos mil 500 personas con este tipo de obras de drenaje, importante porque nos está contaminando el río que pasa por el centro de la cabecera; es un foco de infección y la ciudadanía ha demandado mucho el tema de los puen­tes y obras públicas. Ya sólo falta que la Federación nos atienda, porque hubo una declaratoria de emergencia nacional, pero sólo mandaron despensas y colchonetas para la gente”, acotó.