Mi Jardín de Flores

Cada Quien Defiende a sus Ineptos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su se­xenio es el más cruel y fatal que ha tenido México, un sexenio sangriento, donde hubo más violaciones a los derechos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio. Tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿Por qué García Luna es enjui­ciado y Calderón no, si era jefe de García Luna?”: Sandra Ávila Beltrán.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 3 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Cada Quién Defiende a sus Ineptos

CUANDO ‘EL DEIVIS’ no era más que un simple mortal que andaba en campaña electoral en busca de la gubernatura, criti­caba todo lo que estaba mal: la violencia y la inseguridad, el súper saqueo de ISSSTE­ZAC, la nómina magisterial con sus cientos de aviadores, la corrupción de ‘El RaTello’ y ‘La Chingona’, el fraude multimillonario de Benjamín Medrano, en la FENAZA, la Estafa Magisterial, la ineptitud del Fiscal y del secretario de Seguridad Pública, la ram­pante corrupción y la alarmante impunidad generalizada, etcétera.

PERO EN cuanto ‘El Deivis’ se sentó en la silla de la Casa de los Perros, todo cam­bió: muchos de los diputados y diputadas que participaron en la Estafa Legislativa, tuvieron cabida en su ‘Nueva Gobernanza ‘, mientras que las denuncias de corrupción contra exintegrantes del gobierno ‘RaTellis­ta’, duermen el sueño de los justos.

Y A SUS ineptos funcionarios, heredados o no, no se les puede reclamar ni con el péta­lo de una comparecencia ante los integrantes del Poder Legislativo, o séase los diputados.

ASÍ LO denunció la legisladora Priscilia Benítez Sánchez, ayer en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘David y los diputados oficialistas, impi­den que Adolfo Marín comparezca ante el Pleno’.

Y SI ‘EL Deivis’ protege a su inepto y corrupto secretario de Seguridad Pública, para evitar su comparecencia ante los di­putados, que quieren preguntarle cuál es la razón de su pobre rendimiento, menos les hizo caso cuando le pidieron cese al Adolfo Marín, a pesar de que diputados de Morena, se sumaron al resto de los legisladores que exigían su cabeza.

-ESTO, doña Petra -toma la palabra don Roberto- me recuerda cuando el entonces presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, reconoció que el dicta­dor nicaragüense, Anastacio Somoza, ‘es un hijo de puta… pero es nuestro hijo de puta’, y lo protegió durante su presidencia, ya que le convenía tenerlo como su títere en Nicaragua.

“ASÍ está ‘El Rey David’, con Adolfo Marín: ‘Pero es nuestro inepto’. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros gobernantes dejen de burlarse de nosotros y cumplan con lo que ordenan nuestra Constitución y leyes que de ella emanen?”.

-AHÍ está lo difícil, don Roberto, ya ve que hasta ‘El RaTello’ firmó un Contrato con Zacatecas, en el que se comprometió a que en dos años y medio nos regresaría la paz y la tranquilidad, y firmó una cláusula especial en la cual afirmó: ‘Si no cumplo, ¡me voy!’, y resultó un fenomenal fraude, una vil mentira. Entonces no veo cómo obligarlos a que cuando menos tengan un poquito de cordura, vergüenza y humildad, que los haga cumplir con sus promesas-.

-HAY UNA cosa importante que ustedes están pasando por alto, y que don David, se comprometió con llevarla a cabo: LA REVOCACIÓN DE MANDATO’, enton­ces hay que conminarlo a que cumpla y la mande a la Cámara de Diputados para su aprobación-.

-TIENE usted razón, madre Teresa, ‘El Rey David’, se comprometió a enviar a la LXIV Legislatura, la REVOCACIÓN DE MANDATO, entonces hay que estárselo recordando-.

-PUES SÍ, porque no hay peor lucha que la que no se hace: ‘Deivis’, cumple lo prometido, no te hagas pato, y envía esa iniciativa de ley que prometiste, a la Cámara de Diputados, para su aprobación-.

Malas Noticias

-NO SÓLO el narco está espantando el poco turismo que nos visita en esta desan­gelada 25 edición del Festival Zacatecas del Folclor Internacional, por tanto asesinato en pleno centro de la capital del estado, como el acontecido ayer, a las 3:00 de la tarde, en un negocio de tatuajes denominado Esquilax Tattoos Shop, ubicado en la céntrica calle Independencia, en donde acribillaron a ‘El Rulas’, propietario del negocio, por negarse a pagar la plaza al narco, si no también por la desaparición de José López Robles, padre de Yuawi, el niño de los spots, que hicieron famoso al partido político de Movimiento Ciudadano, ¿recuerdan el naranja, naranja?-.

-POR SUPUESTO, muy famoso el niñito-.

-ES FAMOSO a nivel mundial, pues es el activo más efectivo que tiene Movimiento Ciudadano-

-BUENO, pues hoy nuestro Diario, como ustedes lo vieron, publica en por­tada la Cédula de Búsqueda del papá de yuawi, quien responde al nombre de JOSÉ LÓPEZ ROBLES, de 51 años, 1.5 metros de altura, robusto, nariz afilada, de tez moreno claro, ojos chicos café oscuro, cabello corto negro y lacio, quien al momento de su desaparición (o mejor dicho, secuestrado) el 1 de agosto en Val­paraíso, Zacatecas, vestía playera verde de manga larga, pantalón negro de mezclilla, huaraches blanco y verde, para hay otra desaparecida más:

GABRIELA DEL CARMEN GARCÍA GALLEGOS, de 36 años, complexión me­dia, tez blanca, ojos medianos café oscuro, boca mediana, estatura 1.72 metros, tatuajes en el q lado izquierdo, uno es de la Santa Muerte, una mariposa, un árbol, una rosa y en el hombro izquierdo varías mariposas. Al momento de su desaparición el 30 de junio de 2022, en Ojocaliente, Zacatecas, vestía playera manga corta roja, pantalón de mezclilla azul, tenis negro con azul.

-¿QUÉ BARBARIDAD?, ¡todos los días hay desaparecidos!-.

-SUMEN MUERTOS y desaparecieron todos los días, y entonces podrán darse cuenta por qué el turismo se ausentó dé Zacatecas-.

-¿POR QUÉ creen que hasta la diputada Gabriela Basurto Ávila dice que Zacatecas está muy mal, y se muestra preocupada por ‘la inseguridad y el poco desarrollo económico’.

Es Mucha la Preocupación en Zacatecas

LA ABOGADA Cristela Trejo, activista en pro de los derechos de la infancia, tam­bién se muestra preocupada por los asesi­natos de, al menos, nueve niños: cuatro en Fresnillo y cinco en Guadalupe:

‘LAS INFANCIAS no cuentan con seguridad humana, ni en el espacio público ni en lo privado, porque no les estamos garantizando nada, ni su vida. Ya no tienen seguridad al estar caminando o jugando en una calle, ni al ir en el carro con su papá, tampoco cuando van a la iglesia o están en su casa’.

-PUES SÍ, desgraciadamente, lo que afirma la señorita abogada es cierto: está el asesinato de la niñita Alisson, de cinco años, que su padre Ricardo Enrique, músico de profesión, llevaba en brazos cuando a las 8:00 de la noche se dirigían a su hogar, y unos Malos Organizados les dispararon, matando a los dos-.

-LOS NARCOS están desesperados: lo mismo asesinan gente a balazos por no pagarles ‘el derecho de piso’, que por resis­tirse a vender droga, o los secuestran para obligarlos a engrosar sus filas, lo mismo pasa con muchos policías: plata o plomo, les dicen, por eso luego los matan, pero los más trabajan para el narco-.

-Y LOS jefes policiacos, no tienen peligro alguno, esos son los ganones porque los llenan de dólares-.

-¡SANTO NIÑO de Atocha!, ¿qué nos espera con estas autoridades venales?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.