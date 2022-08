Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe el Corredor de la Muerte: Rodarte

“El Centro Histórico ya es un Foco Rojo”, Asegura

Por Manuel Domínguez Caldera

Sobre los cada vez más comunes ataques y balaceras en el corredor de la Muerte: Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, el activis­ta social Marcelino Rodarte Hernández, destacó que el problema de la violencia es “el escenario que nadie desea”. Además, remarcó que incluso la capital del estado y el propio Centro Histórico son parte de los focos rojos a nivel estatal y nacional.

Pidió a las autoridades atender el reclamo social, sobre todo ante tiempos de crisis económica, sin dejar de lado la necesaria reactivación económica en temporada va­cacional. Además, expuso que se requiere un mayor esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno, ya que el tema de la inseguridad debería competer tanto a las instituciones como a la propia sociedad.

“El clima de violencia es el escenario que nadie desea, la capital del estado incluso es de los focos rojos, no hay día en que no informen de asesinatos en cualquier zona, en el centro o la periferia. Pues los ciudadanos estamos también en la zozobra, escuchamos las patrullas, las detonaciones y las persecuciones en cualquier rumbo. Vamos a nuestros domicilios y tenemos que estar al pendiente, pues nos exponemos por la situación tan complicada”.

“Ahora, nuevamente o peor que nunca, no vemos para cuándo se atienda o resuelva el tema, además de recuperar la confianza de ciudadanía. Incluso en la temporada de turis­mo, qué les ofrecemos con esta inseguridad que vivimos los ciudadanos, ese es el contexto como en otros estados, pero Zacatecas sigue en el bache de la inseguridad, la impunidad y la desatención en todos los ámbitos. Es decir que si no tenemos seguridad para salir de nuestros domicilios, entonces nos atenemos a vivir al día, porque no hay quien atienda”.

Por último, destacó que la ciudadanía no comprende por qué tantos operativos, retenes y despliegues no dan resultados palpables. Incluso, dijo que como docente, lamenta que cada vez haya más casos de menores de edad, niños y adolescentes, entre otros sectores vulnerables, que terminan siendo víctimas directas e indirectas de diversos delitos de alto impacto.