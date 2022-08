Pese a Vacaciones, el Comercio Zacatecano va a la Baja a Causa de la Inseguridad: FIB

“Las Ventas han Bajado 80%, por la Violencia”, Asegura

Por Nallely de León Montellano

En entrevista con Página 24 Zacatecas, Francisco Israel Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, afirmó que, sumando a la pandemia, los altos índices de inseguridad han ocasionado una disminución aproximada de 80% en sus ventas, lo cual, dijo, es una situación delicada principalmente para quienes viven únicamente de la venta de dulces típicos, souvenirs, entre otros artículos cuyo enfoque principal de venta es el turismo.

Refirió que, a pesar de que han comenzado a visualizarse actividades que pudieran abo­nar a la recuperación económica de estado a través del comercio enfocado al turismo, esta reactivación se ha tornado lenta en este y otros rubros, debido a que lamentablemen­te Zacatecas es noticia nacional en materia de inseguridad, lo cual ha desatado temor entre los visitantes.

“Realmente muchas personas comercian­tes de todos los rubros, tanto restauranteros, guías turísticos, yo he visto que han cerrado mucho las puertas por falta de turismo y realmente no ha habido esa recuperación, dicen que las derramas económicas son fuertes aquí en el estado, y yo quisiera saber dónde están”, señaló.

Aunado a esto, refirió que la inflación es otro factor que ha frenado el crecimiento económico de los comerciantes zacatecanos, puesto que, con ello, todo tipo de comercio se ve obligado a incrementar sus costos, y esto ocasiona qua la sociedad prefiera no gastar, a menos que sea sumamente necesario.

En este contexto, Baltazar Jiménez refirió que, hasta antes de que hasta antes de que incrementaran los índices de inseguridad en Zacatecas, sus ganancias por día eran de más de mil pesos, sin embargo, en la actualidad únicamente puede vender entre 200 y 300 pesos de mercancía, por día.

El Festival, con Muchos Bailarines Locales, no Llama la Atención

Otro factor detonante de la crisis finan­ciera, es la calidad de los eventos culturales con carácter de internacional, pues como ejemplo dijo que el Festival Internacional del Folclore tiene en su mayoría bailarines locales, lo cual no demerita, pero aseguró que influye en la llegada turística al estado, y por ende al incremento de sus ventas.

Los Turistas se Sienten Decepcionados

“Desgraciadamente no se ve la calidad que normalmente manejan y así le han hecho en varios espectáculos; eso ocasiona que los pocos turistas que vienen no quedan tan contentos, casi no hay países extranjeros, entonces la gente que en su momento vino cuando era un gran espectáculo, ahora viene y se siente decepcionada”, agregó.

También mencionó que debido a estos factores Zacatecas ha dejado ser lo que eran antes en materia de turismo y seguridad, razón por la cual considera importante que las autoridades implementen estrategias que sean favorables para la economía de todo el estado.

Desmiente a Le Roy Barragán

De igual modo, desmintió las declara­ciones del Secretario de Turismo, Le Roy Barragán, donde asegura que Zacatecas tiene avances favorables en esta materia, pues aseguró que no existen estadísticas que lo respalden, además de que en la actualidad quienes vienen a Zacatecas lo hacen única­mente porque vienen de paso, o bien, tienen algún familiar zacatecano a quien visitar.