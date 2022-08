Mi Jardín de Flores

El Sospechoso Rescate del Papá de Yuawi

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Es lamentable que niñas y niños y gente inocente, esté perdiendo la vida de manera dolosa y al final de cuentas los ciudadanos tenemos toda la soberanía exigirle al gobierno y no lo hacemos”: Alejandro Rivera Nieto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 4 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡BENDITO sea mi Padre Dios! Qué bueno que el papá del niño Yuawi, don José López Robles, fue localizado sano y salvo, no me cansaré de agradecerle este milagro, pues de no haber ocurrido, Zaca­tecas hubiera triplicado su mala fama, y ahorita todo mundo estuviera pidiendo no sólo el cese del señor Fiscal y el del señor secretario de Seguridad Pública, sino la renuncia del propio don David Monreal Ávila, a la gubernatura de Zacatecas.

-SÍ, MADRE Teresa, el José López es toda una institución por ser el padre del niño Yuawi, muy famoso por sus cancio­nes del ‘movimiento naranja’, del partido Movimiento Ciudadano; qué bueno que ocurrió ese milagro de Diosito-.

-PARA MÍ, con el perdón de ustedes, no es ningún milagro…

-NO, CLARO, para los ateos como usted no existen los milagros, es usted un aguafiestas-.

-NO, DOÑA Petra, lo único cierto es que el Fiscal Francisco José Murillo Rui­seco, nos debe una aclaración de cómo fue el rescate de José López, porque el que lo anunció fue el partido Movimiento Ciudadano.

“EN LA edición de hoy jueves, de nues­tro Diario Página 24 Zacatecas, no dice que fue una desaparición, sino una privación ilegal de la libertad:

‘JOSÉ LÓPEZ-informa Movimiento Ciudadano- viajaba en un vehículo con su esposa y un menor de edad, pero cuando transitaba por las calles de Valparaíso, una camioneta blanca les bloqueó el paso y fueron golpeados, después los sujetos se llevaron con rumbo desconocido a José López. Yuawi no viajaba con ellos, ya que se había quedado en Huejuquilla del Alto, Jalisco’.

“Y AGRADECIERON ‘el apoyo de las autoridades, especialmente a la Fiscalía de Zacatecas y a todas las personas que de alguna manera se involucraron en la bús­queda y estuvieron atentos a la situación’, pero el que nos debe una explicación es el Fiscal Murillo, porque ahora la gente anda diciendo que ‘El Rey David’ negoció la libertad del papá de Yuawi, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“ENTONCES el pueblo de Zacatecas merece y exige información veraz, precisa y concisa, no somos menores de edad”.

-A MÍ también se me hace sospechoso que Movimiento Ciudadano, desde la Ciu­dad de México, haya informado la buena nueva y no el señor Fiscal-.

-YO TAMPOCO me lo explico por qué fue Movimiento Ciudadano el que informó del rescate del José López y no ‘El Pelón’ Murillo-.

-ESTO ES muy sospechoso, tan sospe­choso como la liberación de José López, y el silencio que guarda ‘El Rey David’, de este caso de privación ilegal de la libertad, del padre del niño Yuawi-.

Otro Escándalo el de la Niña Asesinada

-CIRCULA en redes sociales un video desgarrador: la mamá de la niña de cinco años que fue asesinada a balazos, al igual que su señor padre, un músico integrante de un mariachi. La pobre mujer, hecha un mar de lágrimas, desecha totalmente, decía al periodista que estaba grabando que su hija y su esposo no le hacían mal a nadie y exigía justicia.

“TODO ZACATECAS está indignado, ¿cómo es posible que los Malos Organiza­dos, no tengan respeto por la vida de las personas, pero sobre todo de un angelito de cinco años?

“OTRA COSA, si pudieron rescatar, haya sido, como haya sido, a don José López, ¿por qué no han podido detener a los que le quitaron la vida al señor musico y a su niña de cinco años?

-PUES POR eso el Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), hoy jueves declara a nuestro Dia­rio Página 24 Zacatecas, que: ‘Es lamen­table que niñas y niños y gente inocente, esté perdiendo la vida de manera dolosa y al final de cuentas los ciudadanos tenemos toda la soberanía exigirle al gobierno y no lo hacemos:

‘TODOS los zacatecanos nos damos cuenta que a diario hay muertos, y no nada más en Zacatecas, en Guadalupe, sino en todos los municipios hay una situación de mortalidad dolosa enorme y no son los números adecuados por parte de las autoridades’.

“PUES eso es cierto, los números que nos dan las autoridades, están truquea­dos. Y otra vez Alejandro Rivera exige la destitución de Adolfo Marín porque ‘no abona al trabajo del Ejecutivo estatal ni a la seguridad del estado’, pero ‘El Rey David’ cada vez está más sordo, ¿quién chingaos nos lo cambió?”.

Los Asesinatos de Ayer

SON NUESTROS lectores los que han de decir si los asesinatos en Zacatecas van o no a la baja. Ayer, al menos, se come­tieron cuatro asesinatos, un herido y una casa baleada:

EN FRESNILLO ‘La Capital del Cri­men’, asesinaron a balazos a una mujer, el cobarde crimen fue cometido al filo de las 11:30 de la mañana, en el fraccionamiento Colinas del Real, a unos pasos del camino de terracería que va al basurero municipal. No hay detenidos.

EN GUADALUPE, alrededor de las 10:00 de la noche, otra mujer que tomaba el fresco a las puertas de su casa, ubicada en la calle Frontera, colonia Lomas del Consuelo, fue masacrada a balazos. Tam­poco hay detenidos.

EN CALERA de Víctor Rosales, al filo de las 2:30 de la tarde, dos individuos que caminaba por la calle Paraíso, colonia Solidaridad, fueron baleados. Uno murió y el otro resultó gravemente herido. En este nuevo hecho criminalidad, tampoco hay detenidos.

NUEVAMENTE nos vamos al Fresnillo de los Monreal: por la madrugada, a un lado de la tienda Oxxo, al filo de las 4:00 de la madrugada, en la peligrosa comunidad Río Florido, fue cometido el enésimo asesinato a balazos. Tampoco en este letal crimen hubo detenidos.

Y EN la bella Jerez, en donde su alcalde dice que no pasa nada, a plena luz del día los narcos volvieron a sembrar el terror y balearon una casa en el fraccionamiento Artesanos, dejando la fachada como queso gruyer, con puerta y ventanas destrozadas. Aquí tampoco hubo detenidos, pues en todo Zacatecas reina la impunidad.

Siguen las Desapariciones

-¡DIOS DE mi Vida! Las desapariciones en mi amado Zacatecas, son otro flagelo. Ayer desaparecieron dos hermosas mucha­chitas: KARLA ELIZABETH CASTA­ÑEDA SALCEDO, de 19 años, y KARLA MARTÍNEZ LANDEROS, de 17 años. Ambas niñas de Río Grande, Zacatecas, no aparecen desde el pasado 2 de agosto del presente año.

“RUEGO a mi Padre Dios que pronto aparezcan sanas y salvas, como apareció don José López, el papá del famoso Niño Yuawi, cantante de Movimiento Ciuda­dano”.

Reacciones de Zacatecanos

‘EL CLIMA de violencia es el escena­rio que nadie desea, la capital del estado incluso es de los focos rojos, no hay día en que no informen de asesinatos en cualquier zona, en el centro o la periferia. Pues los ciudadanos estamos también en la zozobra, escuchamos las patrullas, las detonaciones y las persecuciones en cualquier rumbo. Vamos a nuestros domicilios y tenemos que estar al pendiente, pues nos exponemos por la situación tan complicada.

‘AHORA, nuevamente o peor que nunca, no vemos para cuándo se atienda o resuelva el tema, además de recuperar la confianza de ciudadanía. Incluso en la temporada de turismo, qué les ofrecemos con esta inseguridad que vivimos los ciudadanos, ese es el contexto como en otros estados, pero Zacatecas sigue en el bache de la inseguridad, la impunidad y la desatención en todos los ámbitos. Es decir que si no tenemos seguridad para salir de nuestros domicilios, entonces nos atene­mos a vivir al día, porque no hay quien atienda… no comprende por qué tantos operativos, retenes y despliegues si no dan resultados palpables: como docente, lamento que cada vez haya más casos de menores de edad, niños y adolescentes, entre otros sectores vulnerables, que terminan siendo víctimas directas e indi­rectas de diversos delitos de alto impacto: Marcelino Rodarte Hernández, maestro y activista social.

Marcelino Rodarte Hernández, maestro y activista social.