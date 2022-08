“Cambien a Marín por Alguien que, Cuando Menos, Conozca el Estado”

Mentira, que Disminuyan los Asesinatos: Román Tarango

Por Manuel Domínguez Caldera

Sobre el clima de violencia y la percepción de inseguridad en el corredor Zacatecas-Gua­dalupe-Fresnillo, Román Tarango Rodríguez, activista y político, calificó como preocupante que la realidad supere al discurso, ya que a diario hay víctimas directas e indirectas, así como otros delitos que afectan a todos los sectores y al propio desarrollo económico y social del estado.

Además, resaltó que organizaciones socia­les, actores políticos y la propia academia re­prochan las declaraciones de las autoridades de gobierno al asegurar que “baja el número de delitos”, ya que la incidencia delictiva va en aumento en la mayor parte de los muni­cipios del estado; sin dejar de mencionar los delitos que no son denunciados por temor a represalias o por la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Respecto de los pocos resultados para atender el grave problema de inseguridad, secundó la idea de la necesidad de cambios en las estrategias y en la dirección de la Se­cretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Adolfo Marín Marín. Para obtener una verdadera coordinación de esfuerzos entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Sobre todo, recomendó que se requiere un análisis más profundo del tema, para atender tanto las causas como las consecuencias, así como las propuestas de la sociedad civil organizada, que pide paz ante los cruentos escenarios de violencia, tanto en la capital como en el resto de los municipios.

“En el caso de las organizaciones civiles, efectivamente hemos visto como algunos medios de comunicación, y algunos políti­cos minimizan la violencia que se ha dado últimamente en Guadalupe y Zacatecas; pero hay datos a nivel nacional que nos hablan de que estas zonas están en números rojos. Entonces no hay ningún indicio de que vayan disminuyendo, y tampoco podemos hablar de la percepción. Algunos señalan que la per­cepción es que sigue escalando la violencia, lo que sí se puede medir son los homicidios, que es donde Fresnillo encabeza las listas, pero lo que no se mide y no hay versiones cuantitativas son los delitos como extorsio­nes o secuestros, porque muchas personas no denuncian, entonces no tenemos cifras”

“Creo que el tema de la seguridad es más complejo de lo que parece, pero sí considero que deberían cambiar el mando del secretario Adolfo Marín por alguien que al menos co­nociera el estado y la problemática que viene generándose desde hace décadas y cómo se ha ido procesando y en evidente aumento. Entonces se debe seguir trabajando coordi­nadamente con los tres niveles de gobierno”.

“Porque los estados que han tenido respues­tas o soluciones a este tema, han sido quienes se coordinan realmente y que han logrado éxi­tos. Pero en Zacatecas el municipios, estado y federación andan por su lado, por lo que desde mi punto de vista, si no hay coordinación, no habrá buenos resultados. Lo peor de esto es que se afecta directamente a los ciudadanos”, finalizó.