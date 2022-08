Mi Jardín de Flores

Fresnillo, “La Capital del Crimen”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Y en su sexenio, ¿cuánto habrán robado –entre otros– Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox? Al primero se le asocia con el exitoso empresario amigo de todos los presidentes, Carlos Slim Helú, en varias empresas entre las cuales destaca Teléfonos de México, aunque se dice que ‘ya hicieron cuentas’ y finiquita­ron su sociedad. El segundo es poseedor de medios de comunicación, hoteles, hospitales…”: Francisco Rodríguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 5 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Fresnillo, ‘La Capital del Crimen’

ALGO QUE ‘La Nueva Gobernanza’, nos oculta a los zacatecanos, es la cantidad de personas desaparecidas, a la que no siempre boletina con la llamada ‘Cédula de Búsqueda’, como sucede con la mamá e hijo que desaparecieron en Fresnillo.

-¡AY, MADRE! Mi pobre Fresnillo, tan sufrido y castigado por la criminalidad de todo tipo, en donde -dicen- le roban los calcetines sin quitarle los zapatos-.

-TAMPOCO exagere, doña Petra, eso es imposible-.

-BUENO, quise hacer una apología, porque allá, a pleno sol y en el centro de la ciudad, no sólo se cometen asesinatos sin castigo, sino también asaltos y atracos a transeúntes. Basta una pistola o un puñal para cometer crímenes de toda índole, ¿por qué? Pues porque en Fresnillo impera la impunidad, por eso suceden tantos y tantos ilícitos, ¿verdad, don Roberto?-.

-ES CORRECTO, por eso el epíteto de “La Capital del Crimen’, le queda como anillo al dedo: ayer, simplemente, los crímenes más sonados, sucedieron en Fresnillo:

“COMO lo manifiesta la madre Tere­sa, las desapariciones van a la alza y las autoridades ni siquiera se preocupan por buscarlas; vamos, muchas de ellas ni si­quiera las boletinan en su llamada Cédula de Búsqueda.

“POR EJEMPLO, hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, Pública en su sección policiaca, la desaparición de una madre y su hijo

“ES UNA mujer de nombre Carolina de 36 años, la que acudía a la Casa de Justicia, para denunciar, ante el Ministerio Público, la desaparición de su hermana Martha de 41 años, y su hijo de 19.

“LA ANGUSTIADA mujer declaró que al acudir a la casa de su hermana no se encontraba ella ni su sobrino, y lo que la llenó de sospechas fue ver los platós servidos con alimentos en el comedor, por lo que dedujo que los secuestraron cuando estaban desayunando.

“MARTHA, asegura que los buscó por todas partes: hospitales, comandancias de policía, Cruz Roja, familiares y amigos pero nadie le dio razón. Cansada de lla­marles por teléfono y no obtener respuesta por estar apagados, decidió denunciar la desaparición de su hermana y sobrino:

“ELLA TIENE 41 años, es de comple­xión delgada, tez morena clara, ojos verdes y mide 1.60 metros de altura.

“SU SOBRINO tiene 19 años, es de complexión robusta, tez morena clara, y mide 1.75 metros.

-QUIERA mi milagrosísimo Santo Niño de Atocha, que pronto regresen a su hogar sanos y salvos-.

-ESTO -toma la palabra doña Petra- cada vez está peor: llegan los narcos armados hasta los dientes y si no matan a las familias dentro de sus casas, las privan ilegalmente de su libertad, con total impunidad.

-OTRO HECHO criminal -vuelve a tomar la palabra don Roberto- sucedió en Fresnillo: un hombre de 50 años, originario de Saín Alto, se encontraba allá en su tie­rra cuando un grupo armado lo secuestró. Atado de pies y manos, lo torturaron por varios días, pero al ser inocente de lo que según ellos lo acusaban, lo fueron a tirar en la comunidad de Río Florido, a unos pasos de la parroquia del lugar.

“EL HOMBRE estaba esposado y tenía todo su cuerpo golpeado y su cara era una masa sanguinolenta, la policía lo vio tan mal que lo trasladaron al Hospital General de Fresnillo.

“EL CRIMEN número tres -al menos-del día, también sucedió en Fresnillo. Un trabajador del volante, de nombre Juan Manuel de 34 años, estaba a la espera de clientes en el Sitio Soriana, cuando llegó un comando y lo sacó del taxi violentamente, lo aventó dentro de una camioneta y desde entonces no se sabe nada de él.

“LA PRIVACIÓN ilegal del Juan Ma­nuel sucedió a las 9:30 de la mañana, ante varios de sus compañeros que no pudieron intervenir por razones obvias, pero sí lla­maron a Jorge de 37 años, hermano de Juan Manuel, quien atribulado acudió ante el Ministerio Público del fuero común, para denunciar la privación ilegal de la libertad de su hermano Juan Manuel.

“ASÍ ESTÁN las cosas en Fresnillo ‘La Capital del Crimen’, y nadie las frena”.

CÉDULA DE BÚSQUEDA

SUMADA A la desaparición forzada de Martha de 41 años, y de su hijo de 19, es la desaparición de SERGIO ESAÚ RAMÍREZ ALONSO de 30 años, de com­plexión robusto, tez moreno claro, de ojos medianos café claro, boca mediana, nariz chata, de 1.65 metros de estatura, con barba de candado, quien el día de su desapari­ción, ocurrida el 3 de agosto en Apulco, Zacatecas, vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, playera de manga corta azul marino, tenis negros.

Reacciones, Ante la Violencia y la Inseguridad

PARA Román Tarango Rodríguez, activista y político, la administración de ‘La Nueva Gobernanza’, es preocupante porque diariamente hay víctimas directas e indirectas, que afectan el desarrollo eco­nómico y social de Zacatecas.

QUE EL gobierno de David Monreal miente al decir que la violencia va a la baja, cuando todos sabemos que no es así, ‘ya que la incidencia delictiva va en aumento en la mayoría de los municipios del estado, sin tomar en consideración los que no se denuncian por temor a represalias o por la poca confianza de la ciudadanía a las instituciones:

‘EN EL caso de las organizaciones civiles, efectivamente hemos visto como algunos medios de comunicación, y algu­nos políticos minimizan la violencia que se ha dado últimamente en Guadalupe y Zacatecas; pero hay datos a nivel nacional que nos hablan de que estas zonas están en números rojos.

‘ENTONCES no hay ningún indicio de que vayan disminuyendo, y tampoco podemos hablar de la percepción. Algunos señalan que la percepción es que sigue escalando la violencia, lo que sí se puede medir son los homicidios, que es donde Fresnillo encabeza las listas, pero lo que no se mide y no hay versiones cuantita­tivas son los delitos como extorsiones o secuestros, porque muchas personas no denuncian, entonces no tenemos cifras.

Urge Cambio de Mando

‘CREO QUE el tema de la seguridad es más complejo de lo que parece, pero sí considero que deberían cambiar el mando del secretario Adolfo Marín por alguien que, al menos, conociera el estado y la problemática que viene generándose desde hace décadas y cómo se ha ido procesando y en evidente aumento. Entonces se debe seguir trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno’.

-¿CREEN ustedes que ‘El Deivis’ le haga caso al Román Tarango?-.

-NAAA… qué caso le va a hacer, si el general Adolfo Marín es su adoración-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.