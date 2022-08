Por la Inseguridad, las Autoridades Están Rebasadas: Camerino Eleazar

“Siguen Aumentando los Homicidios Dolosos”, Denuncia

Por Nallely de León Montellano

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Camerino Eleazar Márquez Madrid, secretario de organización del Comité Eje­cutivo Nacional (CEN) del PRD, expuso que el clima de inseguridad en Zacatecas, es un tema que preocupa y ocupa a toda la sociedad, debido al aumento de homicidios dolosos en los últimos meses.

Lamentó que, los numerosos eventos vio­lentos actualmente registran un aumento en Zacatecas y en otras regiones del país, sin ver resultados positivos que abonen a la recomposición del tejido social.

“La realidad es que tenemos un número superior a los 100 mil desaparecidos, y mu­chas víctimas y muchos deudos; en algunos casos rebasadas las autoridades”, comentó.

Márquez Madrid aseguró que, es necesario incrementar las políticas públicas en materia de prevención del delito, educación, aten­ción a los jóvenes, combatir las adicciones y entender que, lamentablemente a Zacatecas le toca ser geográficamente la parte estraté­gica para el traslado de drogas, armas, así como la migración.

Por lo anterior, realizó un llamado al eje­cutivo federal a no dejar solo a Zacatecas, ya que dijo, “no basta que vengan convoys en grandes cantidades si finalmente no se aplica inteligencia y no se previene el delito, urgen mayores recursos, pero para realmente reconstruir el tejido social”.

Resaltó que la sociedad zacatecana se encuentra carente de empleos y de, manera adversa mencionó que la sequía es uno problema grave para la población, ya que con las afectaciones directas hacia el campo zacatecano, habrá más pobreza y consecuen­temente mayor inseguridad.

Con respecto al desempeño de Adolfo Marín Marín al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dijo que “secre­tarios van y secretarios vienen; el tema es de orden nacional, y de todos los días nos dicen que se reúnen a las 5:00 o 6:00 de la mañana, pues nada más se reúnen para contabilizar, pero no para dar resultados de que va avanzando”.

En este aspecto, dijo que las condiciones económicas y sociales en las que se en­cuentra el estado, son mayormente la causa de la descomposición social de la entidad, aunado al abandono ejercido por parte de las autoridades.

“Sí tenemos minerías, sí tenemos em­presas trasnacionales, pero no regresa el recurso a Zacatecas, entonces yo creo que hace falta que nos unifiquemos los zacate­canos, que cerremos filas y que busquemos por nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra tranquilidad, demandando al gobierno los recursos urgentes para combatir la delin­cuencia pero también para combatir el hambre”, finalizó.