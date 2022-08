Mi Jardín de Flores

¡Estúpidos, no es ‘Percepción’, es la Realidad!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión, a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo, que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco, luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición, cuando no era fácil’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 6 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ya es Demasiado el Sufrimiento de mi Pueblo

¡SANTA MARÍA, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros..! Ya es demasiado el sufrimiento de mi amado pueblo, Zacatecas se está muriendo y yo muero con él.

TODOS LOS días, a todos horas, le arrancan violentamente la vida a un ciudadano, o lo dejan mal herido y el sufrimiento es de por vida, secuestros, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, robos, asaltos son el pan nuestro de cada día, mientras que las autoridades mienten o soslayan la realidad, no les interesa el bienestar del ciudadano común, lo cual me decepciona, porque creí que con don David, le iría muy bien a Zacatecas, me equivoqué.

-ÁNDELE, así como usted, nos sentimos la mayoría de los zacatecanos, tanto, que mi familia y yo estamos reacios a salir de Chalchihuites, a otros municipios o a la propia capital del estado a visitar a nuestra parentela que está regada por todos los 58 municipios del estado, porque tenemos miedo de no regresar vivos-.

-SÍ -TERCIA don Roberto- afortunadamente nosotros vivimos en el único municipio donde se respira seguridad, aquí hasta el COVID-19 no ha sido tan letal, como en otros municipios, sin embargo no estamos exentos de que en un momento dado se aparezca por acá el narco y eche metralla a lo pendejo, como sucedió ayer en el otrora tranquilo municipio de Vetagrande, donde sus pobladores vivieron horas de terror por las balaceras que causaron destrozos en casas en muchos hogares, secuestraron a cuatro personas y asesinaron a un hombre.

“TODO indica que la mayoría de las privaciones ilegales de la libertad de cientos o miles de zacatecanos, son para obligarlos a sumarse a sus filas en otros estados del país, amenazándolos con que si no lo hacen o desertan, no sólo están firmando su sentencia de muerte, sino la de su propia familia, por eso suceden esas matazones en casas donde han matado a familias completas.

“HOY sábado, además, nos enteramos, del secuestro de cuatro empleados de una empresa de videovigilancia, cuando daban mantenimiento a unas cámaras en el municipio de Apulco, región donde está enclavada una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

LOS secuestrados son: José Manuel González García, de 16 años.

HÉCTOR ABNER Donoso Cruz, de 23 años.

JAIME FERNÁNDEZ Morales, de 25 años, y

SERGIO ESAÚ Ramírez Alonzo de 30 años.

AQUÍ LA pregunta es: ¿regresarán sanos y salvos a sus casas, los cuatro honestos trabajadores?

“SU SECUESTRO quedó grabado en un video que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas. Otra cosa que habla del terror que el CJNG ha sembrado en toda esa región, es el hecho de que agentes del Ministerio Público de municipios vecinos como Jalpa y Nochistlán, se negaron a aceptar sus denuncias porque tienen pavor a sufrir represalias de los jaliscos, por lo que los familiares de los secuestrar viajaron a la capital del estado a interponer su querella, por privación ilegal de la libertad, de esa gente que lo único que hacía era trabajar decentemente y en apoyo a la comunidad, entonces no se vale, son chingaderas”.

-BUENO y a todo esto ¿qué dice don David Monreal, de estos cuatro trabajadores secuestrados?-.

-NADA en lo absoluto, madre Teresa ‘El Deivis’ se está haciendo pendejo, no le conviene hablar, porque todo lo que declare a los medios de comunicación podría ser usado en su contra-.

-PARA ÉL, Zacatecas es muy tranquilo, ‘la violencia es aislada’, y ‘la inseguridad es una ‘percepción que va a la baja constantemente’, y se atreve cínicamente a desmentir la realidad: si Pitágoras regresará al mundo de los vivos, perdería ante la necedad del ‘Deivis’.

“PERO NO sólo en Vetagrande y Apulco el narco sembró el terror, sino también en Valparaíso, en donde a balazos rompieron vidrios de ventanas y puertas principales, sino que también la emprendieron contra camionetas y vehículos, con total impunidad, pues también aquí, como en el resto del estado, el que manda es el narco”.

“EN ZACATECAS, sus calles se volvieron a teñir de sangre: anoche mataron a un hombre en el centro de la Ciudad, cuando cruzaba el puente peatonal que va de la Plaza del Niño, a la Plaza Bicentenario. Tampoco aquí hay detenidos.

“OTRO asesinato más ocurrió en Guadalupe, este al despuntar el día, a eso de las 7:00 de la mañana, en el interior de su propio domicilio, ubicado en la calle Faisán, esquina Las Aves, colonia del Bosque, mataron a un hombre. No, aquí tampoco hubo detenidos.

“ASÍ las cosas, la ‘percepción’ de las autoridades ‘sigue a la baja’, pero la realidad es otra: tres asesinatos, ocho secuestros y balaceras que destruyeron puertas, ventanas y fachadas de casas, balazos a vehículos: En Zacatecas, Guadalupe, Vetagrande, Valparaíso y Apulco, miles de personas sintieron el rigor del narcos ¿y la policía, el Ejército y la Guardia Nacional? Bien, gracias-.

Camerino, el Vivo Retrato de Dorian Grey

-CUANDO vi su fotografía, creí era el hijo, pero al ir leyendo la nota comprobé que no, que era el mismito don Camerino Eleazar Márquez Madrid, pero completamente rejuvenecido-.

-NOMÁS para que usted vea, madre Teresa, lo que es la vanidad… y el billete, ¿le garantizarían que con la lluvia no se le va a escurrir el tinte del cabello y del bigote? Yo creo que el Camerino ya se está preparando para una pluri para el Senado y quiere lucir joven: es el vivo retrato del Dorian Grey-.

-YO ME voy por lo que Camerino manifestó en la entrevista que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘EL CLIMA de inseguridad en Zacatecas, es un tema que preocupa y ocupa a toda la sociedad, debido al aumento de homicidios dolosos en los últimos meses:

‘LA REALIDAD es que tenemos un número superior a los 100 mil desaparecidos, y muchas víctimas y muchos deudos; en algunos casos rebasadas las autoridades’.

“CAMERINO reconoció el apoyo del gobierno federal, pero dijo otra gran verdad: ‘No basta que vengan convoys (sic) en grandes cantidades si finalmente no se aplica la inteligencia…’.

-ESO, ES lo que hace falta: emplear la inteligencia, pues ha quedado demostrado que cuando la utilizan atrapan a grandes jefes de los Malos Organizados, sin disparar un solo tiro-.

-YO CREO que lo que hace falta para que reaccione ‘El Deivis’, es que todos protestemos por tanta inseguridad, como hoy dice en entrevista con nuestro Diario la Karla Valdez Espinoza:

‘EL PODER Legislativo debe de alzar la voz por tanta violencia e inseguridad en Zacatecas; toda la sociedad está en peligro constante’.

-YO TAMBIÉN -dice don Roberto-, suscribo lo que dice la diputada Karla-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.