Continúan la Conformación de Comités Regionales en Zacatecas Para la Defensa de la 4T: Ulises Mejía

Pinos, Zac.- Con el objetivo de defender los avances de la Cuarta Transformación de la vida pública del país continúan los trabajos para integrar comités regionales donde la principal actividad es dar a conocer los logros y retos enfrentados en lo que va de la administración del presidente Lopez Obrador y la importancia de defender estos avances consolidando el proyecto de Nación con la participación de auténticos obradoristas.

Este fin de semana en Pinos, Zacatecas, Ulises Mejía Haro, enlace estatal del movimiento #EsClaudia aseguró que es necesario profundizar el proyecto de nación que impulsa el actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador que en tan solo cuatro años se ha logrado separar los intereses del poder económico del poder público, “en la historia reciente de nuestro país no se había tenido un gobierno federal que aún con la incertidumbre internacional provocada por la pandemia del COVID19 y la guerra entre Rusia y Ucrania se esté avanzando de manera significativa en inversión pública, en la generación de programas sociales para atender la marginación, la pobreza y desigualdad social de las familias y, a la vez lograr la soberanía energética en el 2023, todo esto sin requerir un solo peso de deuda” comentó Ulises Mejía Haro.

En sus intervenciones la ex diputada federal Mirna Maldonado y Gilberto del Real, firmes impulsores en Zacatecas del movimiento #EsClaudia, coincidieron en que el proyecto garantizará la consolidación de la transformación del país, ya que es representado por millones de hombres y mujeres que ven en la doctora Claudia Sheinbaum, a una mujer honesta, con trayectoria, valores y fiel a los principios, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pero sobre todo ven en ella a la persona que logrará profundizar y consolidar el proyecto iniciado por López Obrador.