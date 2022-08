“La Inseguridad Afecta la Actividad Productiva y la Tranquilidad Ciudadana”, Dice COPARMEX

No es una Percepción, es una Realidad: Antonio Sánchez

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Sánchez González, presidente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el estado, mencionó a Página 24 Zacatecas que la situación de inseguridad afecta en gran medida la actividad productiva y a la tranquilidad de los ciudadanos.

“Nos hemos referido a algunos eventos puntuales que han afectado incluso la vida de algunos empresarios, pero también nos hemos referido al fenómeno en general, es algo en lo que hemos hecho alguna propuesta y tenemos preparado un documento que ha salido de cifras ofi ciales nacionales. Es una propuesta con la cual nosotros queremos aportar desde el lado de los ciudadanos y el empresariado”, comentó.

El presidente de la confederación añadió que la seguridad es un tema de interés de los ciudadanos en general pero en especial de las personas que viven en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y la zona conurbada.

“La percepción de inseguridad no ha desaparecido, no repunta, se mantiene, hay algunos datos nuevos en lo que nosotros hemos puesto atención, sobre todo en el indicador del número de habitantes que afi rma haber escuchado o presenciado eventos que vulneran su seguridad. Eso reafi rma la idea de que no se trata de una percepción sino de una realidad que vivimos los ciudadanos”, aseguró.

Antonio Sánchez agregó que atenidos a los números que se tienen en el estado queda claro que la estrategia de seguridad no depende de una persona y se debe revisar la estrategia y si dentro de esa revisión se considera que hay alguna persona que tiene alguna aptitud diferente para llevarla a cabo se debe de tomar en cuenta.

“Nosotros no vemos esa necesidad de responsabilizar a una persona ya que la inseguridad es un fenómeno crónico que tiene 6 o 7 años que ha ido creciendo en el estado, eso signifi ca que quienes han estado en el cargo no han tenido los elementos para enfrentar la circunstancia que se tiene en Zacatecas” fi nalizó.