Viene una Crisis de Frijol muy Fuerte por Culpa del Narco y Falta de Políticas Públicas: Espinoza

“Aumenta Consumo de Drogas, los Narcos ya Están en los 58 Municipios”

Por Nallely de León Montellano

En entrevista con Página 24 Zacatecas, Cuauhtémoc Espinoza Jaime, presidente del Parlamento Agropecuario del Estado de Zacatecas, expuso que, esta temporada, el campo zacatecano producirá únicamente 50%, tomando en cuenta que no habrá cosecha de frijol este año.

Mencionó que el grave problema de la falta de producción de frijol se debe principalmente a la falta de políticas públicas por parte de las autoridades, que afecta a más de 120 mil productores zacatecanos con todo y sus familias.

Por lo anterior, dijo que para estad fechas será complicado resolver el tema de producción de frijol en el estado, por lo que se espera una grave crisis en materia alimenticia, además de un incremento considerable en el precio del kilo de este alimento.

“No va a haber frijol para el consumo nacional porque Zacatecas aporta 35% de la producción nacional; pero también Chihuahua Durango, Coahuila, Aguascalientes y Nayarit no traen producción de frijol este año, entonces viene una crisis muy fuerte pero no solamente en el frijol, también en el maíz en el trigo, no tenemos trigo, si importábamos 80% de trigo en el país que se consumía durante todo el año y se paró en seco”, lamentó.

Destacó que la situación del campo es cada vez más crítica debido a la inseguridad y el incremento en el consumo de drogas en el estado, aunado a que la delincuencia organizada ya está situada en los 58 municipios de la entidad.

En este sentido, refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es la única instancia que ha demostrado poner mayor esfuerzo en resolver esta situación, sin embargo, dijo, ha sido un esfuerzo limitado.

“Como que observo que la tienen maniatada, como que no la dejan actuar, porque veo la desesperación de nuestros hermanos los soldados mexicanos, igual que de la Guardia Nacional (GN), pero los veo muy limitados pero el tema es que trae repercusiones a terceras personas”, comentó.

Finalmente reiteró que las problemáticas mencionadas se deben en gran medida al cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, además de la falta de visión y políticas públicas por parte de las autoridades.