Mi Jardín de Flores

Faltará Frijol y Maíz por Culpa del Narco y del Gobierno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es muy lamentable que nuestro estado esté estigmatizado como una de las enti- dades más violentas de un país que ya es violento, en especial contra las personas vulnerables como los desplazados, los mi- grantes y las personas con menos recursos económicas, que en consecuencia pueden defenderse menos del crimen organizado y se da cuenta del sexenio más violento de nuestra historia’: Raymundo Moreno Romero.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 7 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

ESTOY MUY, pero muy preocupada.

-¿POR QUÉ madre Teresa?-.

-POR LO que hoy domingo declara don Cuauhtémoc Espinoza Jaime a nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘No va a haber frijol para el consumo nacional porque Zacatecas aporta 35% de la producción nacional; pero también Chihuahua, Durango, Coahuila, Aguascalientes y Nayarit no traen producción de frijol este año, entonces viene una crisis muy fuerte pero no solamente en el frijol, también en el maíz, en el trigo, no tenemos trigo, si importábamos 80% de trigo en el país que se consumía durante todo el año y se paró en seco’.

“DON Cuauhtémoc, que es el presidente del Parlamento Agropecuario del Estado de Zacatecas, vaticinó que en esta temporada el campo zacatecano ‘producirá únicamente 50%, tomando en cuenta que no habrá cosecha de frijol este año’, reiteró.

“EL SEÑOR Espinoza Jaime, alarmado, advirtió que la situación del campo es cada vez más crítica debido a la inseguridad y el incremento en el consumo de drogas en el estado, aunado a que la delincuencia organizada ya está situada en los 58 municipios de la entidad”.

-ESE ES otro de los graves problemas -Madre Teresa-: el aumento de la drogadicción, y lo vemos aquí en Chalchihuites, chamacos de ocho años en adelante ya consumen drogas a la vista de todo mundo. La policía ya ni los detiene porque eso significa más gasto en su alimentación y, como también aquí el Julio Alfredo Lazalde López, dice estar en austeridad, la cárcel prácticamente está semivacía.

-TODOS los gobiernos dicen estar ya no en austeridad -madre Teresa, doña Petra- ahora imitan al Presidente AMLO y aseguran estar en pobreza Franciscana, ojalá y realmente siguieran al Preciso, pero no, ellos siguen viviendo a cuerpo de rey, es el pueblo el que vive esa pobreza Franciscana-.

-POR ESO estoy preocupada, soltaron de la mano a los campesinos y don Cuauhtémoc, abunda: ‘El grave problema de la falta de producción de frijol se debe principalmente a la falta de políticas públicas por parte de las autoridades, que afecta a más de 120 mil productores zacatecanos con todo y sus familias-.

-POR eso digo que es el pueblo el que vive en pobreza Franciscana, porque los gobernantes se despachan con la cuchara grande: nomás fíjense en los sombreros que usa ‘El Rey David’: cada uno vale miles de pesos y hasta colección tiene-.

-ES QUE entre el ‘Deivis’ y el Saúl, hay una competencia a ver quién viste mejor, y los dos van muy parejos, sólo que ‘El Deivis’ se inclina más por la ropa campirana, aunque muy finolis, por eso ya le dicen ‘El Ranchero Chido’, pura ropa de marca-.

-PUES ESTE año se va a seguir encareciendo el frijol, chile, tortillas y el pan que se pondrán por las nubes, y los pobres tenderos que tienen que pagar el ‘pago de piso a los Malos Organizados, ¿qué van a hacer?-.

“NO NOS queda otra más que encomendarnos a Dios, porque ‘viene una crisis de frijol muy fuerte por culpa del narco y la falta de políticas públicas; además el consumo de drogas está aumentando y los narcos ha están en los 58 municipios’, como lo subraya, don Cuauhtémoc-.

Y los Asesinatos Siguen Imparables

“MATAN a dos en Guadalupe. Dos hombres que estaban dentro de una peluquería, vieron que una camioneta se paraba frente al negocio y que dentro de ella estaban varios tipos con pinta de narcos, por lo que salieron corriendo despavoridos, y rápido los narcos fueron tras ellos… la cacería pronto cobró las presas: uno de los peluqueros quedó tendido en el piso y el otro en el patio de una casa. El doble asesinato ocurrió al filo de la 1:30 de la tarde, en la esquina de la privada Nardos y avenida Jardines de Sauceda, fraccionamiento del mismo nombre. No hubo detenidos.

EN VILLA de Cos sucedió el siguiente asesinato: un hombre estaba dentro de su tienda esperando la clientela, pero los que llegaron fueron varios narcos, quienes lo cosieron a balazos. El cadáver quedó dentro del negocio ubicado en la calle Oriental, de la comunidad Bañón. No, no hay detenidos. Trascendió que en ambos casos de asesinato ‘fueron porque no pagaron al marco su derecho de piso’.

Y EN FRESNILLO, un hombre fue herido a balazos cuando transitaba por la calle Mártires de Río Blanco, colonia Emiliano Zapata, a eso de las 9:45 de la noche a su casa, familiares de la víctima lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General, a donde llegó gravemente herido-.

Reacciones

‘LASTIMOSAMENTE la inseguridad nos ha hecho muy mala fama y nadie quiere venir a Zacatecas a pasar sus vacaciones: Leslie Martínez, artesana.

‘LA INSEGURIDAD afecta en gran medida la actividad productiva y a la tranquilidad de los ciudadanos. Nos hemos referido a algunos eventos puntuales que han afectado incluso la vida de algunos empresarios; la percepción de inseguridad no ha desaparecido, no repunta, se mantiene, hay algunos datos nuevos en lo que nosotros hemos puesto atención, sobre todo en el indicador del número de habitantes que afirma haber escuchado o presenciado eventos que vulneran su seguridad.

‘ESO REAFIRMA la idea de que no se trata de una percepción sino de una realidad que vivimos los ciudadanos’: Antonio Sánchez González, presidente estatal de Coparmex.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.