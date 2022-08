José Juan Estrada se Pronuncia en Contra de la Tenencia de Armas Para Cuidado de la Seguridad

Todo Indica que “Alito” Moreno Fracasará

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Juan Estrada Hernández, comentó a Página 24 Zacatecas que no apoya la iniciativa que emitió el PRI para que las personas puedan tener pistolas en su casa y así cuidar de su seguridad.

“La verdad es la opinión de alguien de nuestro partido (“Alito” Moreno Cárdenas), yo tengo la mía propia y estoy totalmente en contra. En Estados Unidos todos los días luchamos para que el Congreso pase algunas reformas en el tema del control de armas y es un avance. En años pasados se habían contabilizado cerca de 11 mil tiendas de armas en la frontera con México, imaginen ahora, la verdad este no es el camino”, mencionó.

El diputado señaló que de legalizar la tenencia de armas crearía un caos en un país en donde pareciera que el estado está perdiendo el control en el tema de seguridad.

“Es una opinión muy desesperada de un tema que todos estamos padeciendo. En Estados Unidos existen un montón de tiendas en donde a veces ni siquiera ocupas una identificación para comprar un arma ni tener una licencia, eso ha causado un montón de tragedias que suceden todos los días. Siempre se dice de la ley patriota, que se aprobó después del 11 de septiembre, con la excusa del terrorismo, sin embargo las tragedias han sido perpetradas por ciudadanos americanos”, añadió.

El diputado apuntó que el panorama en México no se presta para reglamentar el uso o tenencia de armas ya que el estado debería tener un control de la seguridad de una manera confiable para después poder hablar de otro tipo de derechos.

“En nuestro país tenemos exceso de derecho, en Estados Unidos hay cosas que son privilegios y otras que son derechos, el manejar un auto no todos tienen ese derecho ya que quien no sabe manejar no tiene derecho a hacerlo, el que no sabe manejar un arma no debería tener un arma. Creo que la mayoría de los priistas y los mexicanos no estamos de acuerdo con que esa sea la vía”, finalizó.