Me Duele la Violencia y la Inseguridad que Padece Zacatecas: Ignacio F. Zúñiga

El Delegado del INM “Pide a David Monreal Haga Algo”

* “En Aguascalientes Tienen Mucho Temor de Visitar Nuestro Estado”

Por Rubén Palomo Macías

Ignacio Fraire Zúñiga, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Aguascalientes, comentó a Página 24 Zacatecas que la situación de violencia e inseguridad no se vive de la misma manera en el estado vecino.

“Yo soy zacatecano, me duele y me puede que estemos pasando por esa situación en Zacatecas, conozco Jerez y Valparaíso, sé de los desplazamientos de familias por cuestiones de inseguridad y en el caso de Aguascalientes es muy diferente, no sé si tenga que ver con el territorio y el espacio físico pero la inseguridad se percibe con mucho menos nivel. La gente anda en otra dinámica emocional de trabajo y familiar y lamento mucho lo que pasa en Zacatecas”, mencionó.

El delegado aseguró que en Aguascalientes las personas se sienten mucho más seguras y espera que el gobernador de Zacatecas, su equipo y el Secretario de Seguridad Pública hagan equipo ya que los zacatecanos merecen tener seguridad.

“En Zacatecas está mi familia y todos merecemos paz y tranquilidad, es muy notorio el cambio del ambiente entre las dos entidades federativas, desde el momento que se circula en las calles y la ciudad. Yo tengo que reunirme con varias corporaciones y se percibe una dinámica diferente, una preocupación distinta, no hay la zozobra de que cada día fallece gente, no existe ese tipo de preocupación”, apuntó.

Ignacio Fraire comentó que muchas personas le han externado su temor al saber que tienen que visitar Zacatecas y solamente pide paz y tranquilidad para que esa imagen del estado desaparezca.

“Yo aspiro a que se fortalezca la coordinación del gobernador del estado con el gobierno federal para que se pueda tener más seguridad. Si hay una percepción diferente y lo digo con todo respeto y tristeza pero esa es la realidad que tenemos, ojalá y puedan cambiar las cosas para bien de las familias de Zacatecas”, finalizó.