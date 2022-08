Mi Jardín de Flores

La Gente Tiene Miedo de Venir a Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En mi experiencia como gobernador de Zacatecas y como jefe delegacional en la hoy alcaldía Cuauhtémoc utilizamos gran cantidad de recursos para reforzar la seguridad pública. Entre otros aspectos, fortalecimos la inteligencia, diseñamos programas de prevención del delito, llevamos a cabo operativos para clausurar lugares en donde se vendía alcohol de manera ilegal, y diseñamos e implementamos programas de proximidad policial. Además, periódicamente realizábamos reuniones de gabinete de Seguridad’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 8 de agosto de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘YO SOY zacatecano, me duele y me puede que estemos pasando por esa situación en Zacatecas, conozco Jerez y Valparaíso, sé de los desplazamientos de familias por cuestiones de inseguridad y en el caso de Aguascalientes es muy diferente, no sé si tenga que ver con el territorio y el espacio físico pero la inseguridad se percibe con mucho menos nivel. La gente anda en otra dinámica emocional de trabajo y familiar y lamento mucho lo que pasa en Zacatecas’, dijo don Ignacio Fraire Zúñiga en entrevista que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-YO ESTOY de acuerdo con el Ignacio Fraire, en Aguascalientes la policía de los tres ordenes de gobierno, jalan parejo con el mando único, que además se coordina con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional-.

-¿Y ¿CÓMO sabe tanto, doña Petra?-.

-PORQUE usted me recomendó leer Página 24 Aguascalientes y Página 24 Jalisco, además de las ediciones de TRIBUNA LIBRE-.

-¡CAJÚN, CAJÚN!, abuelita mi café-.

-EN AGUASCALIENTES, la delincuencia está acotada, el gobernador de allá allá tien inteligencia muy avanzada, difícilmente hay crimen sin castigo. Cuando sucede un hecho importante, la Fiscalía organiza de inmediato una rueda de prensa para informar lo sucedido, y hasta dan fotos de los detenidos, así es que con esa información, los propios delincuentes se inhiben: allá no han matado a ningún policía, aquí ya van, mínimo, 26 asesinados a balazos-.

-INDUDABLEMENTE en el vecino estado están mejor como lo afi rmó el licenciado don Ignacio Frayre, delegado del Instituto Nacional de Migración, en Aguascalientes, preocupado por tanta violencia e inseguridad, aquí en su tierra, quien abundó sobre estos graves problemas que día a día van creciendo:

‘EN ZACATECAS está mi familia y todos merecemos paz y tranquilidad, es muy notorio el cambio del ambiente entre las dos entidades federativas, desde el momento que se circula en las calles y la ciudad. Yo tengo que reunirme con varias corporaciones y se percibe una dinámica diferente, una preocupación distinta, (en Aguascalientes) no hay la zozobra de que cada día fallece gente, no existe ese tipo de preocupación’.

“EL SEÑOR delegado del INM en Aguascalientes, externó además que ‘muchas personas le han dicho que tienen temor venir a Zacatecas’, y él solamente pide paz y tranquilidad para que esa imagen del estado desaparezca:

‘YO ASPIRO a que se fortalezca la coordinación del gobernador del estado con el gobierno federal para que se pueda tener más seguridad. Si hay una percepción diferente, y lo digo con todo respeto y tristeza, pero esa es la realidad que tenemos, ojalá y puedan cambiar las cosas para bien de las familias zacatecanas’.

“AY, DIOS Mío!, y don Ignacio se nota muy preocupado por lo que sucede en nuestra hermosa tierra. Yo creo que don David Monreal debe de tomar en cuenta las palabras de don Ignacio, pues son reveladoras y oportunas, que no se le olvide que el pueblo, lo que más le pidió en su campaña a gobernador, fue seguridad, paz y tranquilidad”.

“ÉL MISMO, don David, lo acaba de reconocer hace unos días, sin embargo nada hace para regresarnos la paz y la tranquilidad a los zacatecanos-.

-‘EL DEIVIS’, madre Teresa, más bien parece presidente del SEDIF, que gobernador de Zacatecas, pues está haciendo funciones que le corresponden a su esposa y no a él-.

Siguen los Ríos de Sangre

“LA PREOCUPACIÓN que tiene Ignacio Frayre es compartida por el 99.99% de los zacatecanos, y es que los asesinatos nomás no ceden. Y para acabarla de amolar, ayer domingo mataron a dos policías estatales que estaban asignados al municipio de Luis Moya.

“COMO LO publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, los dos uniformados estatales estaban resguardando la Comandancia Municipal, cuando a eso de las 4:00 de la madrugada fue atacada por un grupo de narcotrafi cantes, quienes mataron a tiros a los dos uniformados.

“CUANDO los refuerzos llegaron a auxiliar a los uniformados de Luis Moya, los narcos ya se habían retirado, pero además de los policías muertos encontraron el cadáver de uno de los narcos agresores, decomisando, además, una arma de grueso calibre y una camioneta. Por supuesto, no hubo detenidos.

“Y EN la capital de Zacatecas, en la calle Almendro, colonia Huerta Vieja, fueron encontrados los cadáveres de dos personas envueltas con diferentes cobijas. Por supuesto, no hay detenidos.

“EN VALPARAÍSO, la madrugada del domingo, grupos de narcotrafi cantes armados con ‘cuernos de chivo’, se dieron a la tarea de aterrorizar a la población y lo lograron con balaceras por doquier, atacaron con sus armas de grueso calibre, casas y destrozando puertas y ventanas, además de incendiar una vivienda; en su huida a Fresnillo, un hombre fue ejecutado a balazos y su cadáver expuesto sobre la carretera al Mineral. No, no hay detenidos.

“EN CALERA de Víctor Rosales, un joven calerense caminaba bajo los rayos del sol a eso de las 3:00 de la tarde por la calle Laguna Onda, colonia Lauro G. Caloca, cuando se le aparecieron varios sicarios y ahí mismo lo asesinaron a quemarropa. Tampoco allá hubo detenidos.

“EN JEREZ, alrededor de las 11:00 de la noche del sábado, grupos de narcotrafi – cantes, sembraron el terror, al atacar a una pareja de hombre y mujer que se encontraban a las puertas de su casa.

“AFORTUNADAMENTE familiares de la pareja los trasladaron a recibir atención médica en el nosocomio más cercano, pero horas después reiniciaron sus ataques y en camionetas recorrieron el Pueblo Mágico echando bala a diestra y siniestra, por lo que los jerezanos ya no pudieron conciliar el sueño, el terror se apoderó de ellos.

“PARA EVITAR ser detenidos, como sucedió, los narcos conforme iban avanzando tiraban al piso, los llamados ponchallantas. “Esto es, en síntesis, lo que sucedió la noche del sábado y el resto del domingo: seis asesinatos, al menos, dos heridos de bala, balaceras contra fachadas de casas, destrozando puertas y ventanas y agujerando vehículos. Y, como siempre sucede, no hubo un solo detenido, ¿por qué $erá?”. Y Continúan las Despariciones en Todo Zacatecas (Balazo) “Familiares de la niña LESMY JAQUELINE CARRERO GUTIÉRREZ, andan desesperados por su desaparición, ocurrida el pasado 5 de agosto del presente año en Teúl de González Ortega. La muchachita de 13 años, es delgada, de carita morena clara, ojos café, pelo negro, ceja semipoblada; el día de su desaparición, la niña de 13 años vestía blusa blanca, chamarra de mezclilla azul de mangas blancas, pantalón de mezclilla azul acampanado, zapatos negros tipo bota. -Pobres padres, ya me los imagino cómo han de estar: completamente desechos-. -Con sobrada razón, como lo están los miles de desaparecidos a los que el gobierno ignora totalmente.

Las Reacciones en Torno a la Violencia y la Inseguridad

‘ES INCONCEBIBLE que Zacatecas siga siendo escenario de corrupción, impunidad y violencia, además de cobrar víctimas en todos los sectores y edades de la población en general, tanto en la zona conurbada como en el resto de los municipios. Además de que la falta de atención al problema agravará más la situación económica y de nulo desarrollo que ha venido arrastrando la entidad: José Santos Cervantes, activista social y político.

‘ESTAMOS en una situación en la que no se puede tapar el sol con un dedo, día a día existen noticias de matanzas o asesinatos, robos y extorsiones. Estamos viviendo una situación crítica en el estado, principalmente personas de Zacatecas, Jerez, Fresnillo y Guadalupe que es donde se concentra más la inseguridad y los homicidios; la gente tiene miedo de visitar Zacatecas: yo ya tenía a mis hijos en Zacatecas pero los regresé conmigo ya que es difícil andar tranquilos por las calles’: Roberto Sandoval Rodríguez.

-ME DUELE muchísimo aceptarlo, pero Zacatecas cada día está peor y con este gobierno inepto y corrupto no tiene para cuándo mejorar- .

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.