Mi Jardín de Flores

A la “Nueva Gobernanza”, Sólo le Interesa el Dinero

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Eso de que el poder atonta a los inte­ligentes y a los tontos los vuelve locos es lo más cierto. Una gente es de una forma antes de tener el cargo, el poder, y una vez que tiene el poder empieza a sentirse todopoderoso, ya con poder omnímodo empieza a cambiar, ya es otra cosa’: An­drés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 9 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ya la Traen Contra los Policías

TODAVÍA el año pasado, el oficio más peligroso en mi amado Zacatecas, era el de taxista, pero en este 2022, por mucho, es el de policía, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-DESGRACIADAMENTE así están la cosas en todo el estado, por lo que sería bue­no que “El Pelón” Murillo, Fiscal General de Justicia del Estado, llamara a declarar al Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública, del municipio de Zaca­tecas, para que diga todo lo que sabe sobre los asesinatos a balazos que son por miles, y que él dice que 95% de ellos son porque las víctimas mortales tienen relación con el narcotráfico-.

-SERÍA MUY bueno que Gustavo Se­rrano desembuchara todos lo que sabe al respecto, para así combatir de raíz ese pro­blema de lesa humanidad, pues son miles de asesinatos que han venido a la alza desde que Alex tomó posesión de su desgobierno 2016-2021.

“LO MALO es que cuando todo Zacate­cas creía que con el triunfo de ‘El Rey Da­vid’, las seguridad regresaría, los asesinatos continuaron, y lo que es peor: aumentaron.

“AHORA los narcos ya la traen contra la policía: el general Adolfo Marín Marín, confirmó, en su reporte de los lunes ante la prensa y otros medios de comunicación, que en lo que va de este año han matado a balazos a 26 uniformados, entonces la de­nuncia pública que hizo Gustavo Serrano, coincide con lo que decía la vox populi en el desgobierno de Alex: ‘la plaza está vendida’.

“O TAMBIÉN pudiera ser que los poli­cías sacrificados hallan preferido el plomo a la plata que les prometiera el narco y que por eso se incrementó la matazón de policías.

“HOY, POR ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa de que el director de la policía municipal de Tepetongo, murió de un balazo cuando estaba dentro de la comandancia.

“LA FISCALÍA ya investigue si fue asesinato o ‘suicidio’; su muerte ocurrió al filo de las 3:00 de la tarde, luego de que se escuchó el estruendo de un balazo y, al oírlo, varios policías acudieron al despacho del jefe policiaco y lo hallaron sin vida en medio de un charco de sangre.

“AYER MISMO, en Jerez, en donde su alcalde, el demagogo José Humberto Salazar Contreras, alardea que en ese Pue­blo Mágico, la seguridad está garantizada, fueron atacados a balazos dos policías estatales preventivos que en una patrulla se dirigían a la comunidad ‘El Cargadero’, los policías repelieron la agresión y comenzó la persecución, pero los criminales lanzaron ponchallantas, evitando que los siguieran.

“Y EN Fresnillo, un solitario ‘RaTello’ asaltó con un simple cuchillo una farmacia del Doctor Simi, amenazando de muerte a las dos cajeras, quienes al ver en peligro su integridad física, se vieron obligadas a entregarle lo que a esa hora: 2:00 de la tarde, llevaban de ventas: tres mil pesos”.

“CADA VEZ hay más ‘RaTellos’ que roban y asaltan con un simple cuchillo, ¿por qué?, es mi pregunta-.

-ES POR la maldita impunidad -dice doña Petra-, en todo Zacatecas, principalmente en Fresnillo, han dejado que la criminalidad aumente, hay un fuerte rumor que se escucha muy fuerte en el Mineral: algunos policías tienen sus propias bandas de ladrones, así es que por eso los ‘RaTellos’, son intocables-.

Las Cuentas Alegres del Secretario Adolfo Marín

EL SEÑOR general, don Adolfo Marín Marín, tiene cada excusa para evadir su responsabilidad, que Dios Guarde la hora. Según él, el aumento de los homicidios dolosos, secuestros, privación ilegal de la libertad y otros crímenes que están ago­biando por completo a la sociedad en su conjunto, se debe a las acciones que exito­samente (sic) han llevado a cabo policías de los tres ordenes de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en contra de la delincuencia:

‘ESTAMOS conscientes que muchos de estos eventos son respuesta al trabajo que de manera incansable desarrollamos (sic), por ello le reitero a los ciudadanos que no daremos ni un paso atrás, no cesaremos en la lucha de fortalecer la seguridad, seguire­mos haciendo frente a quienes dañan la paz social y con ello avanzar en la construcción del Zacatecas seguro que todos anhelamos’, dijo de entrada el señor general.

-¿A QUIÉN trata de engañar el viejillo ese, si la criminalidad va Zacatecas va en aumento?-.

-SI ADOLFO cree que con mentiras se va a echar a la bolsa a los zacatecanos, está completamente equivocado. Los za­catecanos somos buena onda, pero no nos chupamos el dedo. El general, a pesar de su extenso y pomposo pedigrí, ha demostrado que es un inepto y es claro que no pudo meter orden en la entidad, por lo que debe de renunciar, antes de que la ‘herencia maldita, que nos dejó Alex se vuelva crónica.

“ADOLFO ya se acostumbró a vestirse con los logros del gobierno federal que en los primeros días del mes detuvo a 67 perso­nas, vehículos, armas y parque sin echar un sólo balazo, pues el logro fue de la inteligen­cia federal, que dio otros golpes, mismos que se hicieron públicos en la mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto, sin lanzar un solo tiro.

“Y EL secretario de Seguridad Pública, para todo tiene pretextos y respuesta muy mamonas por cierto, pues cuando se le pre­guntó por qué no se realizan detenciones en flagrancia en ejecuciones, respondió:

‘LAS DETENCIONES se hacen en el momento adecuado (sic) y se pide a la ciu­dadanía la denuncia inmediata, permitiendo operativos con éxito (sic). En esta semana se llevaron a cabo 60 y tantas (sic) con vin­culaciones a procesos federales, cuando una autoridad determina que alguien participó en algún ilícito es cuando nosotros detectamos, también los vehículos, se complementa todo un circulo de todas las actividades desarro­lladas para vincular a proceso’.

“Y REITERÓ el general Marín: ‘Si no se llevan a cabo las detenciones inmediatas, con el tiempo, normalmente, se detienen a esas personas, los que en su momento no se detuvieron pero con el proceso que llevan las fiscalías.

‘LA INFORMACIÓN -continuó Ma­rín- de cada detención sería un cúmulo de información que deberíamos estar dando y se pudiera malentender o tergiversar, por eso seguramente las autoridades informan en su oportunidad pero eso va a la CDMX y nosotros aquí lo replicamos para evitar difundir algo que no se pudiera dar a conocer ante el público (sic)’, ¿así o más mamón el general Adolfo?”.

-¡AY, DIOS de mi Vida! Se le hizo bolas el engrudo a don Adolfo, definitivamente, su contratación fue un fiasco-.

-EL ADOLFO-dice doña Petra- es la versión masculina de ‘La Chimoltriufa’, ja­jaja… No por nada el doctor Heladio Verver y Vargas, asegura que ‘ni el gobernador, ni el fiscal, ni el secretario de Seguridad Pú­blica están dando resultados: la seguridad no es tener más policías, armamento, sino inteligencia’-.

-ES CORRECTO: ‘in-te-li gen-cia’, pero… Quod natura non dat, Salamantica non praestat-.

-¿QUÉ DIJO, madre Teresa? Se le escu­chó bien bonito pero no le entendí-.

-LO QUE la naturaleza no da, Salamanca no otorga-.

-ESO SÍ -toma la palabra don Roberto-están pero si bien pendejos… a su conve­niencia, porque se han de estar llevando un buen billete-.

Nadie Frena las Desapariciones

-PUES LAS desapariciones también van en aumento. Hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, siguiendo con su labor so­cial, publica dos Cédulas de Búsqueda, por las desapariciones de BRAYAN PICASSO ALMARAZ, de 18 años, desaparecido el 7 de agosto del presente año en Río Grande Zacatecas.

Y LA de CARLOS HERNÁNDEZ RO­BLES, de 50 años, desaparecido desde el 17 de enero de 2022, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

El Tejido Social

-¡AY, no! La chinche ‘Nueva Gobernan­za’ habla hasta por los codos de la pérdida del tejido social, y ‘El Deivis’ hasta en eso hace negocio, y qué negocio. Organiza y promociona los cursos de verano 2022, para niñas y niños y cobra 880.00 pesos por inscripción, así es que no creo que le interese mucho al ‘Ranchero Chido’, la susodicha recuperación del tejido social, sino el billetote que se llevará el Incufidez, o vayan ustedes a saber que otro rumbo tome el billete-.

Nuestros Gobernantes se Vuelven Puro Dinero

PUES DON Luis Medina Lizalde, hom­bre de izquierda sin recovecos, se muestra molesto con los legisladores locales que ‘están más interesados en obtener preben­das que ver por el pueblo, por lo que hacen falta reformas y cambios en la tarea de este Poder’, porque ‘hemos visto que los que faltan, lo hacen sin consecuencias; los que quieren recibir dinero no tienen problema, tampoco los que meten facturas falsas, defraudan con viáticos y vales de gasolina desmesurados’.

Y ABUNDÓ: ‘Los diputados nos han demostrado que no tienen interés en atender los principales problemas de la sociedad en general, no quieren rectificar, sino seguir por el mismo camino que les dé dinero, a pesar de que ganan más que los diputados federales.

‘PERO NO reaccionan, no están cum­pliendo con su función y con la Constitu­ción, no tienen rumbo, están rebasados y todos sueltos.

‘ES MUY grave la tolerancia al incumpli­miento de las obligaciones, no son capaces ni siquiera de cumplir con sus propias convocatorias, es una situación en extremo grave.

‘NO CONOZCO a una legislatura que haya llegado a este nivel de crisis o una si­tuación semejantes en el país. Es alarmante porque tiene a toda la maquinaria institu­cional atrofiada. Pero hay que convencer­nos que la solución no vendrá de adentro, porque los diputados no tienen interés ni generosidad con los zacatecanos, o no tienen conciencia de la situación tan grave en la que estamos’, finalizó.

-ES MUY grave lo que afirma ‘El Oso’ Medina, pues pinta de cuerpo completo a los legisladores de la LXIV legislatura: son unos mercenarios.

-ES CORRECTO: en la ‘Nueva Gober­nanza’ todo es dinero, pero para ellos, al pueblo que se lo lleve… Pifas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.