“Alza de Precios de Canasta Básica y la Inseguridad, Bajan las Ventas”

Perjudican la Economía de la Población en General: Comerciante

Por Nallely de León Montellano

Actualmente los precios de productos de la canasta básica continúan subiendo, lo que ha causado especial preocupación en restaurante­ros y amas de casa, así como en el resto de la población, pues las condiciones económicas no son las adecuadas para enfrentar la inflación.

En Zacatecas, recientemente, el precio de la cebolla subió de 24 pesos, a 30 pesos por kilo, seguido del aguacate cuyo precio se ha manteni­do entre los y 100 pesos por kilo, y finalmente el jitomate que subió de 20 a 24 pesos por kilo.

José Ángel Cimental Ibarra, quien se dedica a la venta de frutas y verduras en el Mercado el Laberinto desde hace 50 años, comentó a Página 24 Zacatecas que estos aumentos, aunque en algunos casos no son excesivos, afectan de manera considerable a la economía de clientes y vendedores pues, en consecuencia, la ciudadanía tiende a comprar menor cantidad de alimentos para su despensa.

Otro factor que ha impedido avances fi­nancieros favorables para los comerciantes, es la inseguridad que aqueja al estado, pues las familias han dejado de acudir a hacer sus compras con la misma frecuencia de antes por miedo a ser agredidos en la vía pública, lo que complica en gran medida todo tipo de avances en la economía de quienes se ganan la vida a través de este oficio.

En este sentido, Simental Ibarra, urgió a las autoridades a instalar rondines de seguridad para vendedores y clientes del mercado, pues asegura que, de esta manera, habrá un ambiente más armónico y de confianza para quienes usan hacer sus compras en ese lugar.

Subrayó que lo anterior es de suma impor­tancia, pues espacios como este, están sujetos a ser blanco de eventos violentos y, dijo, las autoridades no se hacen cargo de salvaguardar la seguridad en este como en otros espacios de la entidad.

Como mensaje a las autoridades agregó que “necesitamos que nos envíen rondines, porque supuestamente trajeron elementos y yo no he visto nada, siguen sucediendo las cosas, noso­tros siempre lo hemos pedido y nada más en ese momento vienen y después ya no vuelven”.