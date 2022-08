Grupos de Diputados Tienen Paralizado el Estado, por Disputa del Poder: Figueroa

“Son Actores Políticos que ya Fueron Gobierno y Buscan Impunidad”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, el diputado local independiente José Luis Figueroa Rangel, coincidió con la opi­nión social sobre la evidente falta de diálogo en el Poder Legislativo, que ha derivado en una “parálisis” a consecuencia de los con­flictos internos, de los intereses personales, el control de los partidos políticos, así como la intromisión de otros poderes y grupos.

Dijo que no cree que haya consenso en lo inmediato, sino que al contrario continuarán los retrasos en la discusión de temas impor­tantes para la sociedad en general, como prestar atención a la grave crisis de inse­guridad, la falta de empleo y de desarrollo social y económico en el estado, entre otros.

“Creo que hay un error de método, está promoviendo la propia Jucopo (Junta de Coordinación Política) con terribles con­secuencias porque hay un sentimiento de excepción hacia lo que se promueve o plan­tea. La voluntad popular que se expresó en la elección pasada en Zacatecas, es que la gente desea que este estado se regenere y se transforme en su vida política, pública, so­cial y económica. No es para que se paralice en el actual fenómeno de violencia, además del tema de la educación; la migración y un sinfín de temas que están en la agenda”.

“Además hay una cantidad impresionante de reformas federales que no se han armo­nizado en distintas materias, pero no son el tema. Pareciera que el tema sigue siendo quién gobierna en Zacatecas y desde dónde. Que se busca que sea un poder fáctico desde el Poder Legislativo o desde afuera, por actores políticos que ya fueron gobierno y que buscan impunidad”.

“Es una agenda extraviada, es una serie de temas que pareciera que a la clase política no le interesa, y este Poder Legislativo estaría generando una deuda histórica hacia el pue­blo de Zacatecas. Pero hay un sentimiento de desilusión pero también de desesperación, porque no se sabe quién sacará adelante al estado. Tienen que ser juntos los tres pode­res, coordinados y con voluntad política, entonces creo que hace falta un llamado, lo decíamos en el Pleno, si no es el Ejecutivo, ni se articulan los otros poderes, será el pueblo el que reclame y pida la revocación para ampliarlo y quitar el poder a diputados, alcaldes, regidores”.

“Entonces es importante que pongamos enfrente que nuestra responsabilidad como legisladores, es venir a representar los inte­reses del pueblo y no los personales. Pero no hemos podido dar ese paso, por lo que percibimos una situación así”, concluyó.