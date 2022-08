Mi Jardín de Flores

“¡Fuera Marín!”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Provengo de una familia campesina pobre. Ahora formo parte de la clase media de este país, y soy consciente de los desafíos que enfrenta el México del presente’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 10 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Diputado Xerardo Ramírez, Prendió la Mecha: ‘¡Fuera Marín!’

PORQUE ‘el tema de la seguridad sigue siendo el tema principal en la agenda pública y la principal preocupación de nuestra gente, pues los hechos de violencia siguen siendo un factor de temor entre la población, para prueba, apenas van ocho días del mes de agosto y ya se han cometido 25 homicidios dolosos, tan solo el fin de semana se come­tieron 12 de estos’, expresó el señor diputado Xerardo Ramírez Muñoz, quien al participar en el punto de asuntos generales de la sesión de la Comisión Permanente de la Legislatura estatal, hizo una breve relación de los últimos homicidios dolosos y recordó que ‘ya son varias las ocasiones en que desde la LXIV Legislatura del Estado se ha solicitado la comparecencia del secretario de Seguridad Pública a fin de que exponga la situación actual de seguridad y exponer la estrategia que al respecto se lleva a cabo, sin embargo, el funcionario ha optado por no acudir, por lo que el diputado convocó a la ciudadanía en general a firmar una petición virtual a fin de solicitar la renuncia del funcionario, mis­mas que serán entregadas a las autoridades estatal y federal esperando que se actué y se tenga una respuesta contundente que per­mita encaminar a Zacatecas a la paz social que requiere. La petición virtual podrá ser firmada a través del siguiente link: https:// www. peticiones.net/que_renuncie_el_se­cretario_de_seguridad_publica_de_zacate­cas_marin_ marin

¿QUÉ LES parece?

-PUES QUE la mecha ya prendió, ahora vamos a ver si ‘El Deivis’ muestra voluntad política, y le da las gracias al ‘yéneral’, y le corta de tajo sus vacaciones VIP-.

-SI YO fuera ‘El Rey David’, tomaría en serio la exigencia del diputado Xerardo Ramírez, le diría adiós a Marín y pondría por lo pronto a un encargado de despacho, pues la mecha ya prendió y el petista fácilmente conseguiría el apoyo de la mayoría de los legisladores, pues no olvidemos que hace unos meses, el diputado Ernesto González Romo y la bancada oficialista pidió el cese del general Marín, como secretario de Se­guridad Pública, sólo que en aquella ocasión ‘El Rey David’ lo puso quieto-.

-PERO ahora el horno ya no está para bollos, si don David no escucha la voz de los legisladores y de la mayoría del pueblo de Zacatecas, su soberbia le seguirá restando la credibilidad y simpatía del pueblo, que ya está impaciente porque el señor gobernador no le ha cumplido lo prometido, a casi un año del inicio de su ‘Nueva Gobernanza’, que está resultando un fraude-.

-TODO indica, pues, que los días del ‘yé­neral’ como secretario de Seguridad Pública, están contados.

‘La Policía Estatal, Siempre Llega al Último a Recoger los Cadáveres’

-OTRA VOZ Discordante, es la del exrector de la BUAZ, y hoy diputado local petista, Alfredo Femat Bañuelos, quien se suma a la exigencia de Xerardo, porque ‘el trabajo del general, Adolfo Marín, ha dejado mucho que desear, vemos que suceden los acontecimientos y como siempre la policía llega al último a recoger los cadáveres o a hacer el peritaje pero rara vez evita que se cometan estas cosas. Lo dice la población, el trabajo del general deja mucho que desear’, ¿así o más claro?-.

-HAY UNA cosa que también dijo el Al­fredo Femat: ‘Debemos preguntarnos qué fue lo que llevó a estos jóvenes a dejar la escuela, (y que) hayan dejado de pensar en el sueño de una profesión y dedicarse a lo que hoy se dedican’, si el Alfredo no lo sabe, le diré que toda la culpa la tiene el gobierno, por permitir la venta de drogas, no combatir el narco que secuestra a jóvenes y adultos para incorporarlos a sus filas. Y lo más noci­vo: los narcogobiernos; si los gobernadores y altos funcionarios no le entraran al negocio de las drogas, el narco nunca tendría el poder que tiene, es la verdad, y las pruebas están a la vista: no es casualidad que en cuanto ‘El Pinocho de Bernárdez’ llegó al poder, los asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones, venta y consumo de drogas se dispararon.

Nadie Frena las Desapariciones

“HOY, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Bús­queda: una por la desaparición de SERGIO ALEXANDER ARELLANO ESCALAN­TE, de 17 años, que desapareció el pasado 7 de agosto del presente año en Fresnillo, Zacatecas.

“Y EL otro desaparecido es ARMANDO MEDINA CHÁVEZ, de 35 años, quien desapareció el 8 de agosto de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

“¿QUIEN nos dice que estos dos hom­bres, no fueron forzosamente reclutados por el narco?”.

Grupos de Poder

-LOS diputados siguen sin ponerse de acuerdo y lo que es peor: no trabajan, pues como dice el legislador independiente, el José Luis Figueroa Rangel, ‘son grupos que tienen paralizado el estado, por disputa del poder, actores políticos que ya fueron gobierno y buscan impunidad’, o sea: PRIANRD, que busca que su ‘Exgoberladrón ‘El Pinocho de Bernárdez’, y cómplices, no sean procesados por el descarado saqueo que cometieron por cinco años, dejando, además, un déficit de más de dos mil millones de pesos, como lo comentó el propio ‘Deivis’ hace unos meses-.

-EL QUE ayer andaba trasnochado es el diputado Ernesto González Romo, quien declaró a nuestro Diario Página 24 Za­catecas que están trabajando ‘en una ley para crear una Guardia Estatal que proteja a los elementos policiales locales’, ¿qué les parece?-.

-MI SEÑOR padre, con toda razón decía que el ocio es el culpable de todos los vicios y los males, su tiempo debe de utilizarlo en leyes viables, no en ocurrencias, porque se supone que los policías están capacitados para valerse por sí mismos-.

-FUE UN pequeño desliz, una elucubra­ción; para cuidar a un policía se necesita un súperpolicía, mejor que los sigan capacitan­do para tener una policía de élite-.

-O COMO dijo ‘El Deivis’, que ‘se en­comienden a Dios-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.