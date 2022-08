Buscaremos Alternativas Para Atender la Sequía en el Campo

Se Liberarán Programas de Diésel y Subsidios para Semillas: David

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, el gobernador del estado David Monreal Ávila, destacó que implementarán una estrategia de contención para paliar los retos ante la sequía y otros problemas que han afectado al campo. Asimismo, dijo que buscarán el respaldo de la Federación y de algunos programas para ayudar a los productores, sobre todo porque ya han dispersado una gran parte del presupuesto local.

“Estamos atendiendo al campo de manera extraordinaria, hoy el recurso es público y en el ejercicio del 2021 el campo ya tenía sequía extrema, porque traía un presu­puesto de 160 millones, de los cuales 130 eran para nómina y gasto corriente, lo que dejaba 30 millones para el campo, esa era la sequía”.

“Ahora enfrentamos esta otra, pero en esta parte sólo del ejercicio del gasto, que por cierto casi se acabó, fueron más de 300 millones de pesos, aparte del gasto corrien­te, nos faltan algunos proyectos de apoyos que van a beneficiar al sector en septiembre en la última exposición. Estoy ya platican­do para que podamos ver alternativas, el apoyo económico y de alternativas vamos a hacerlo de manera permanente, voy a libe­rar en próximos días el programa de diésel agropecuario, directo al proveedor, de siete mil pesos para aquellos productores con más de 20 hectáreas y tractor”.

“Esto les ayudará a paliar, vamos a gene­rar un programa de semilla, subsidiada al 50%, buscaremos cambiar el concepto de la semilla que teníamos destinada. Ustedes recordarán que estamos apoyando hasta en 75%, y no desistiré buscar a través de las instancias federales algún programa espe­cial de auxilio y ayuda al campo”.

Expuso que hay zonas donde los efectos son diferentes, pues resaltó que el sur ha continuado con sus ciclos de maíz; además que algunas presas debieron ser liberadas las compuertas en Tlaltenango y Tepechit­lán, mientras que hay otras con niveles muy bajos.

“Hay que esperar, por lo pronto hay que prepararnos para atender la contingencia, no hay que cerrar los ojos para ver el comportamiento, porque si eso sucediera no permitiremos que haya excusas de no ayudar. Ahorita estamos con esperanza de que el ciclo se componga, pero no podre­mos estar en la situación con la sequía”.

También detalló que se reunió con el gre­mio de las empresas mineras, para exponer se apoye a la administración local con el esquema de cadenas de proveedores, con la intención de beneficiar a la ciudadanía a través de una “cadena económica”. Sobre todo, aseguró que la divisa principal ha sido la minería, pero en ocasiones la proveedu­ría era de fuera del estado.

“Desarrollar este modelo es muy im­portante, me reuní con los empresarios y que pudieran informarme cómo va el programa y de paso, fui a platicar con los proveedores, y están muy satisfechos por la oportunidad que ha dado; ahí nos hablaron de los beneficios de la empresa.