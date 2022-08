Mi Jardín de Flores

El Estrepitoso Fracaso de la “Nueva Gobernanza”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘A mí me corresponde defender un pro­ceso de cambio en favor del pueblo y yo considero siempre lo he pensado, que lo peor, lo que ha dado al traste con todo en México habido la corrupción, nada ha da­ñado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, esa es la causa princi­pal de la desigualdad social, económica’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 11 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡ES POR demás, y perdónenme la expre­sión, pero esto ya valió una pura chingada! No tenemos autoridades, sino una caterva de ineptos que lo únicos que saben es burlarse de la inteligencia de los zacatecanos de buena fe, ¡hijos de .. la tostada!

-Y ¿POR qué tan alterado, don Roberto?-.

-¿DESAYUNÓ gallo, don Roberto?-.

-ES QUE da coraje, esos hijos de su pu… (censurado) madre mataron a otro policía, el estatal estaba en su día de descanso y en una barbería lo mataron de manera cobarde y alevosa, el hombre andaba desarmado-.

-¡AY, DIOS de mi Vida! ¿Y qué dicen el señor gobernador, el señor Fiscal, el señor Secretario, al respecto?-.

-NADA, de esta problemática no dicen nada, se quedan callados como momias, creen que no opinando sobre estos crímenes, la gente creerá que no ocurren, piensan que la gente es estúpida, pero los estúpidos son ellos, así lo demuestran cada día, mientras los ríos de sangre se siguen desbordando.

“EL ASESINATO ocurrió ayer miércoles a plena luz del día, alrededor de las 3:40 de la tarde en una barbería ubicada en la calle Barones de Sauceda, colonia Jardines de Sauceda, en Guadalupe, y como siempre sucede, los narcosicarios huyeron con sospechosa tranquilidad, como si tuvieran licencia para matar, expedida por la ‘Nue­va Gobernanza’, porque nomás no atrapan infraganti a ningún asesino.

“OTRO ASESINATO ocurrió ahí mis­mo en la cabecera municipal de Guadalupe, cuando un hombre se hallaba a las puertas de su casa, al filo de la 2:30 de la tarde; a esta hora se aparecieron dos individuos y le dispararon a quemarropa, muriendo en el acto. Se supo por “radio pasillo”, que en la avenida Metropolitana, a la altura del puente Tres Cruces, fueron detenidos tres sujetos armados, y que la policía sospecha que ellos son los que asesinaron a esa persona.

“Y EN Jerez, en donde el demagogo alcalde, José Humberto Salazar Contreras, dice que en ese Pueblo Mágico, impera la paz y la tranquilidad, una persona que había sido secuestrada, torturada y asesinada a balazos su cuerpo fue subido a una camio­neta y en la carretera federal, a la altura de Los Nogales, su cadáver fue lanzado de la camioneta sin detenerse.

“AL PARECER, un automovilista que vio que hablan tirado el cadáver del hom­bre, intentó seguirlos a distancia, pero los asesinos, al darse cuenta de ello, lanzaron decenas de ponchallantas, provocando que el automóvil y ocho vehículos más quedaran varados. No, no hay detenidos.

“EN SÍNTESIS, esto es lo que sucedió ayer en nuestra bella Zacatecas, tres asesi­natos, al menos; y nuestra estúpida “Nueva Gobernanza”, diciendo que los asesinatos son “percepción”, ¡qué estúpidos,por men­tirosos, ya nadie les cree!”.

“Policías con Poca Preparación”

-PARA LA señorita diputada Zulema San­tacruz Márquez, erradicar la inseguridad en el estado, no será nada fácil, pues nuestros policías tienen poca preparación y esto, para ella, es muy lamentable-.

-SÍ Y no. La mayoría de ellos sí están preparados, los que no lo están son nuestras autoridades, además de que son huevonas o ¿ustedes han visto al Francisco José Muri­llo Ruiseco, trabajar los fines de semana? ¿Han sabido que el ‘yéneral’, en su calidad de secretario de Seguridad Pública, salte de su mullido sillón para encabezar algún operativo contra los criminales? ¡Par de huevones indolentes!

-COINCIDO con usted, doña Petra, tenemos buenos policías, pero sus altos mandos, no tienen interés de trabajar o es­tán metidos hasta el cuello con el narco: es vox populi que cuando van a ejecutar a tal o cual persona, los comandantes mandan a sus subordinados a otra zona con cualquier pretexto, para evitar su detención.

“Y SE dan cuenta de ello, pero se guardan el ‘secreto’ porque saben perfectamente bien que si rajan no solamente pierden su chamba, sino hasta la vida. Por eso no es nada extraño que el narco esté matando a tanto policía, ya van más de 30 uniformados que han sido asesinados, ¿cuántos de ellos platicaron sobre la relación que existe entre la gente del narcotráfico y nuestras altas autoridades? ¿A poco ustedes creen que esas ejecuciones son por quítame estas pajas?”.

-NO, YO creo que nadie lo cree. ¡Ay, no!, qué difíciles son algunos gobernantes ¿por qué cuando andan en campaña, hasta les dan de besos a las personas más humildes, pero cuando ya son gobernantes, de los pobres no quiere saber nada, aunque en ocasiones simulan, para luego lavarse las manos con alcohol?-.

-ASÍ SON la mayoría de los políticos, en campaña son tan arrastrados, que no son pocos los que han dado hasta las nalgas para encaramarse en el poder; eso dicen, por ejemplo, de Benjamín ‘N’, sólo que a éste le gustó y agarró carrera, jajaja-.

-VOLVIENDO con la diputada Santa­cruz, ella reveló que platicó con el señor secretario, don Adolfo Marín, y dice que ‘posiblemente su renuncia no garantizará que la situación que aqueja a todo el estado en materia de inseguridad mejore si el fun­cionario abandonara su cargo, por lo que es momento de involucrar al gobierno, a la SSP, a Prevención del Delito y la sociedad civil organizada’.

-NAAA… esas son jaladas, la sociedad no se va a unir para defender los intereses del narcogobierno, la sociedad puede y debe ayudar denunciando a los criminales, pero de nada serviría, pues entre ellos hay pactos no escritos, la sociedad está ayudando desde su trinchera, pero pues nada gana porque narco gobierno juntos, son invencibles. Lo que Zacatecas necesita es un gobierno honesto, que no se deje seducir por el narco. punto-.

-TIENE USTED razón, don Roberto, un gobierno honesto no pacta con el narco, y eso ya es una gran ventaja, en lo que hay que insistir es la inteligencia. Hoy leo una nota de TRIBUNA LIBRE, y me vuelve a impre­sionar el gobierno de Aguascalientes, que con su inteligencia del C5, tiene capacidad de sobra para poner cámaras de vigilancia en toda la ciudad, estratégicamente colocadas.

“MIREN: en Jesús María, municipio colindante con el de Aguascalientes, un grupo de narcos, secuestraron a otro de un cártel opositor. Sus familiares reportaron la privación ilegal de la libertad de ese narco, y la gente del C-5 Sitec comenzó a monitorear las cámaras y bastó con localizar la camio­neta en la que secuestraron al narquillo, para no perderla de vista… la siguieron cuadra por cuadra hasta llegar a una casa de seguridad, de un exclusivo fraccionamiento.

“POLICÍAS estatales y municipales vigi­laron toda el área, hasta en azoteas y pronto se les unió la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicana, para en cuanto recibieron la or­den de cateo de un juez, echaron la puerta abajo y detuvieron a seis narcos, además de armas de grueso calibre y parque, sin disparar un solo tiro, se entregaron.

DOS COSAS me llamaron la atención: en el operativo, participaron las llamadas “cacas grandes” de la Policía Municipal y de la Policía de Investigación, el Juan Díaz Muro y el Antonio Martínez Romo, que en todo momento siguieron las instrucciones del Fiscal, el Jesús Ortega Figueroa y el secretario de Seguridad Pública, el Jonás Marín Chávez, ¿qué les parece?”.

-SI YO fuera don David , de inmediato iría a Aguascalientes para ver esa inteligencia y pedirle asesoría al gobernador, don Martín Orozco Sandoval, quien por cierto nació aquí en Zacatecas-.

-YA ME imagino -dice don Roberto- lo padre que ha de ser estar monitoreando, en busca de los criminales, y gritar, ¡los tengo! Andan por tal parte; ¡chingón! Yo trabajaría hasta de oquis, nada más por el interés de ver a mi Zacatecas más seguro, me cae-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.