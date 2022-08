Mi Jardín de Flores

¿Para Esto Quería ser Gobernador ‘El Deivis’?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El delito de desaparición de personas es uno de los más crueles que existen porque lo que se busca es dejar a las familias con la incertidumbre de dónde está su familiar, negarle a la víctima la posibilidad de un entierro o de un fi nal digno si es que está muerto y, al mismo tiempo, negarle la posibilidad de que se sepa qué pasó y cual fue el desenlace de su vida’: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 12 de agosto de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Es por Demás, a ‘El Deivis’ no le Interesa su Pueblo

¡AY, DIOS de mi Vida! Otra vez se desfasaron los homicidios dolosos, los ríos de sangre se desbordan sin que nadie logre impedirlo.

-ES POR demás, madre Teresa, a ‘El Deivis’ no le interesa su pueblo, ¿para esto quería ser gobernador? Los asesinatos son el pan nuestro de cada día en nuestro hermoso Zacatecas-.

-ESO QUE ni que: ayer, al menos, se cometieron cuatro asesinatos y cuatro heridos a balazos, la situación está de la ching… (censurado) y ‘El Rey David’, parece no importarle, está de un soberbió que la inseguridad le vale gorro, la verdad; él es feliz regalando despensas a quienes van a aplaudirle su parchadero de tramos carreteros y calles, con asfalto que, en cuanto lleguen las fuertes lluvias volverán a llenarse de baches, pues no hay mejor material para pavimentar que el concreto, ya lo verán al cabo del tiempo los millones que se derrocharán a lo pendejo-.

-LO PRINCIPAL para un pueblo es vivir en paz y tranquilidad, caminar, viajar en carretera sin que nos pase nada, alabemos al Señor-.

-OJALÁ y Diosito tentara el ingrato corazón de ‘El Deivis’, que, como dice don Roberto, anda acarreando gente para que le aplaudan a su paso; ¡qué asco que estén regresando los viejos vicios del PRI, a ver si en una de esas no lo castiga el Santo Niño de Atocha; lo que necesitamos es seguridad, no despensas, además la gente necesita trabajar, no vitorear a lo pendejo, pues se pierde un día de labores-.

Cuatro Asesinatos, Cuatro Heridos

“UNA FAMILIA que se dedicaba a vender comida en un improvisado espacio en el que ponían lonas en una vieja camioneta, a un costado de la carretera 181, frente al fraccionamiento La Comarca, en el municipio de Guadalupe, fue atacada por varios narcosicarios, matando a balazos a una mujer y dos hombres, a plena luz del día, a eso de las 4:20 de la tarde.

PADRES E hijo se dedicaban a vender tostadas picositas de trompa, cuero y pata de puerco; con esto se ganaban la vida honradamente, pero esos hijos de la ching… (censurado) se las arrebataron a balazos porque se negaron a pagarles el derecho de piso.

“EL IMPROVISADO negocio estaba ubicado cerca de una gasolinera, desde donde empleados y clientes llamaron de inmediato al Sistema de Emergencia 911, pero de nada sirvió porque ‘los auténticos dueños de Zacatecas’ se esfumaron rápidamente.

EL OTRO asesinato que también me conmocionó fue el de una jovencita de 18 años, de nombre Kenia, con toda una vida por delante. La desgracia comenzó a gestarse desde el pasado domingo por la noche, cuando su mamá y una pareja de amigos, hombre y mujer, convivían en un restaurante llamado Tosti Carnes, ubicado en la avenida Huicot, en pleno centro de la Ciudad de Fresnillo; al comenzar a obscurecer decidieron ir a Jerez que estaba de fi esta, pero antes de salir, su hija Kenia, le llamó a su móvil y ella le contestó que juntos con sus amigos iban a ir al famoso Pueblo Mágico, fue entonces que su hija le pidió la llevara, y a los pocos minutos pasaron por ella a su casa en una camioneta Ford Lobo de cuatro puertas, sin imaginar lo que después vendría… ya sobre la carretera federal 123, se les emparejó otra camioneta con varios criminales a bordo y armados, los que les ordenaron a gritos que se orillaran y pararan la Ford Lobo.

EL CONDUCTOR hizo caso omiso de la siniestra orden y hundió el pie al acelerador, por lo que los delincuentes comenzaron a disparales… y una bala pegó en la cabeza de Kenia… desde su celular marcaron al 911, y al poco tiempo llegó una ambulancia en la que trasladaron a la jovencita al Hospital General, de la capital del estado.

TRAS DÍAS de agonía, Karen, desgraciadamente, falleció. ¡Carajo! ¿Hasta cuándo podremos transitar por nuestras carreteras con la confi anza de que nadie podrá atentar contra nuestras vidas y bienes?

Y EN la capital de Zacatecas, por enésima ocasión, el narco disparó contra varias personas que trabajaban en una vulcanizadora, ubicada en la calle 19 de marzo, colonia Camino Real. El cobarde ataque sucedió a las 2:30 de la tarde, cuando el sol caía como plomo derretido.

EN EL ataque armado resultaron heridos tres hombres, quienes fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, y del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, al Hospital General.

UNA DE cal, por miles de arena: En Fresnillo, dos policías estatales hacían su acostumbrado rondín, sobre un camino de terracería que va al fraccionamiento San Carlos, de pronto, un par de delincuentes que tripulaban un auto sedán comenzaron a dispararles, por lo que se inició la balacera entre delincuentes y policías.

SEGUNDOS después, sabiéndose derrotado, en una calle oscura, el delincuente que conducía el automóvil frenó y salió corriendo amparado por las sombras de la noche, mientras que su cómplice resultaba herido en la refriega.

LOS POLICÍAS, dueños de la situación, llamaron a la Cruz Roja Mexicana y el hampón herido fue trasladado al Hospital General. Los uniformados rindieron su parte y el auto lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

OTRA: QUIERO contarles a nuestros lectores cómo es que la impunidad provoca que mucha gente se meta a delinquir, pues como ven que la policía vale chetos, se avientan el tiro.

UN HOMBRE de 35 años se dirigía en su Tsuru negro a la comunidad de La Luz, territorio de Fresnillo, cuando vio que en el camino de terracería había unas piedras que le impedían seguir su camino. Bajó de su Nissan para hacerlas a un lado, cuando en eso aparecen dos jóvenes sujetos en una motocicleta y le dan la golpiza de su vida.

UNO DE los motociclistas se sube al Nissan y arranca en sentido contrario seguido por su cómplice en la moto, y pronto desaparecen.

COMO PUDO, el hombre haciendo de tripa corazón llegó a La Luz, y de ahí gente caritativa lo llevó en un automóvil particular al Hospital General. De los improvisados “RaTellos”, como de Camelia ‘La Tejana’, no se sabe nada.

No es ‘Percepción’, Tres más Desaparecieron

CONTINUANDO con la labor social que nos ordenó nuestro director, continuamos con la publicación en este espacio de las Cédulas de Búsqueda de la FGJE que, en este día, son tres.

FRANCISCO CASTRO BALLÍN, de 53 años, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, está desaparecido desde enero del presente año; su familia está desesperada.

ANTONIO LÓPEZ CHÁVEZ, de 62 años, de Genaro Codina, Zacatecas, desapareció el 5 de junio de 2022, y CARLOS HERNÁNDEZ ROBLES, de 50 años, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, desapareció en 17 de enero del presente año.

-ESTO, DE las desapariciones, ya parece una pandemia, todos los días salen a relucir las Cédulas de Busca, y el gobierno de la “Nueva Gobernanza”, que desapareció a la Cuarta Transformación, ni siquiera se inmuta-.

-ME DUELE decirlo, madre Teresa, pero ‘El Deivis’, le está toreando el toro al revés, a mi ‘cabecita de algodón’, yo creo que por eso ya no viene a Zacatecas-.

Diputados “Preocupados”

EN LA edición de hoy, de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me llama la atención la entrevista que le hizo nuestra compañera Nallely de León Montellano, al joven diputado Ernesto González Romo, y contestó así a la pregunta sobre los desaparecidos:

‘EL DELITO de desaparición de personas es uno de los más crueles que existen porque lo que se busca es dejar a las familias con la incertidumbre de dónde está su familiar, negarle a la víctima la posibilidad de un entierro o de un fi nal digno si es que está muerto y, al mismo tiempo, negarle la posibilidad de que se sepa qué pasó y cual fue el desenlace de su vida’.

-EL ERNESTO tiene mucha razón: las familias que tienen a uno o más desaparecidos, se consumen en vida, como la Altagracia, que no sabe de su marido nada, desde hace como cinco años-.

-ERNESTO puso el dedo en la llaga: ‘El tema de personas desaparecidas-dijo- no se está llevando a cabo un proceso de búsqueda, ni de investigación de este tipo de casos: sólo se arma una carpeta de investigación, y luego las carpetas de investigación se van llenando de actuaciones que no buscan resolver el problema, se llenan de protocolos y de burocracia, pero al fi nal no se busca a la persona ni a los responsables de la desaparición forzada’. -No, pues así como van a encontrar a los desaparecidos, ni tampoco castigar a los culpables, pero ‘El Rey David’, es feliz solapando la ineptitud del Fiscal Murillo Ruiseco, me cae que ya me decepcionó-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.