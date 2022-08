“Sin Visos Para Seleccionar la Presidencia de la CDHEZ”

Hay Diputados que ya ni se Presentan: Georgia Miranda

Por Manuel Domínguez Caldera

Georgia Miranda Herrera, diputada local por el PVEM, reiteró que la agenda legislativa todavía contempla la designación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), sobre todo por las demoras a razón de las diferencias al interior de las distintas bancadas, que también afectó la conformación de las propias comisiones en el Congreso.

En entrevista, señaló que están esperando que la Comisión Legislativa se reúna para sacar adelante las ternas y el proceso de selección y análisis, sin dejar de mencionar que también esperarán que los diputados y diputadas discutan y aprueben lo conducente en el Pleno.

“No ha sido posible convocar porque no se presentan los diputados, y al tener cinco integrantes, es más complicado el tener quórum legal para tener el aval de la comisión; además que al ser un proceso complicado no nos podemos arriesgar a que se impugne parte del proceso. Hay diputados que no han venido a la Legislatura desde hace tiempo, espero convocarlos la próxima semana para que se discuta si ya hay algún perfil. Todavía no hay finalista, pero la terna para el Pleno la dejaremos con tres participantes, todavía no queda nadie exento en la lista”.

“La comisión no se queda acéfala, pues los trabajos siguen con la Secretaría Ejecutiva, que asumen la responsabilidad de esta institución tan importante. Pero sabemos que el designar a alguien es urgente por todos los temas que se están viviendo en el estado. En otro tema, reiteró que continuarán el trabajo relacionado con las ferias de adopción para mascotas, para perros y gatos, sobre todo porque en el caso del Centro de Atención Canino y Felino, de la capital, está sobrepoblado. Además, resaltó que realizará un evento de este tipo en cada periodo de sesiones, por lo que el próximo se desarrollará en octubre, donde conjunta esfuerzos con emprendedores y jóvenes, para apoyar tanto al Centro como a otras asociaciones y albergues.