Conforman Comité #EsClaudia en Loreto

Como parte de la gira intensa que se realiza por todo el país y en los municipios Zacatecas, este sábado se llevó a cabo la integración del comité regional en Loreto del movimiento #EsClaudia que tiene como finalidad defender la 4T y promover sus logros.

Ante simpatizantes de los municipios de la región Ulises Mejía Haro, enlace estatal destacó los principales avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los cuales se pueden notar en el combate a la corrupción e impunidad, en la defensa de la soberanía energética, en obra pública y en los programas sociales, que hoy en día benefician a más de 25 millones de hogares de manera directa, desde los más pobres hasta los de la clase media, a través de la pensión a los adultos mayores y personas con discapacidad, becas en todos los niveles de educación y apoyos a jóvenes construyendo el futuro, entre otros.

En obra pública el ex alcalde de la capital Ulises Mejía Haro destacó también la construcción de presas, hospitales, refinerías, centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, y Tren Maya, todo ello, sin endeudar al país ni entregar concesiones a particulares.

En su intervención el primer presidente de morena en el estado Luis Medina Lizalde enfatizó que el presidente López Obrador ya construyó los cimientos para un cambio verdadero en el país, ahora debemos luchar para que siga la Cuarta Transformación con referentes obradoristas como lo es Claudia Sheinbaum, quien es una mujer honesta, con preparación, experiencia y con buenos resultados, quien se ha formado en la lucha de las causas sociales al lado de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Mirna Maldonado impulsora del proyecto de #EsClaudia en Zacatecas comentó que con el apoyo de los simpatizantes del obradorismo ganará el próximo año las encuestas y será la Coordinadora Nacional de los Comités en Defensa de la 4T, ya que es una luchadora social que ha acompañado siempre a Amlo y ha trabajado por décadas para llevar el bienestar a las familias y acercar los derechos y reducir las desigualdades.

A la reunión se dieron cita personalidades de izquierda como ex presidentes municipales de Loreto, ex diputados locales de la región así como los ex senadores de la república Antonio Mejía Haro y Raymundo Cárdenas Hernández, quienes invitaron a los asistentes a redoblar el paso para que siga la transformación de la vida pública de nuestro país.