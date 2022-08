“El del David Monreal es un Gobierno Encapsulado”, Asegura Miguel Torres

“No Existe en su Gobierno Voluntad de Enfrentar a la Delincuencia”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado federal, Miguel Ángel Torres Rosales, comentó a Página 24 Zacatecas que hace aproximadamente un mes, propuso que la ciudadanía debería solicitar la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, ante la falta de resultados y los lamentables hechos de pérdidas humanas.

“Viendo la situación que existe en el estado, y con los recientes hechos de inseguridad, si no existe voluntad del gobierno para enfrentar a la delincuencia, si no hay la determinación de hacerlo, si las instituciones de justicia no cuentan con los recursos suficientes, si los cuerpos policiales no cuentan con los elementos para hacer investigación y labores de inteligencia no va a ayudar de mucho que se vaya el secretario.

Puede llegar otro pero con las mismas condiciones pues tampoco ayudará al estado, esto sólo es uno de tantos elementos que se requieren para que se resuelva el tema de seguridad en el estado”, aseguró.

Miguel Torres apuntó que desde el gobierno se tiene que enviar el mensaje que se tiene la determinación para enfrentar a la delincuencia ya que el trabajo del secretario tiene una calificación reprobatoria.

“No tengo el gusto de conocerlo personalmente porque no tiene la sensibilidad a los actores que pudiéramos apoyar en el estado. Hemos tenido reuniones con la secretaria de seguridad del gobierno federal, con el mismo subsecretario, comparecen con nosotros en la cámara y podemos hacer planteamientos específicos para Zacatecas en temas presupuestales pero ni hacen su trabajo y ni se dejan ayudar”, mencionó.

El legislador señaló que pareciera que el secretario de seguridad tiene indicaciones de no acercarse a otros actores del estado o simplemente no existe la voluntad de realizar reuniones para encontrar alternativas en cuestión de seguridad.

“Sus acciones así lo demuestran, no tiene el interés o de que alguien no le da permiso de recoger las opiniones de la sociedad civil, los actores políticos y los universitarios. Creo que estos son elementos para que el señor no haga su tarea, me consta de que a otros elementos del gobierno estatal les dan indicaciones de que ni nos hablen, es un gobierno encapsulado y viven en su mundo con sus propios datos pensando que el estado va caminando por buen camino pero la realidad los rebasa”, finalizó.