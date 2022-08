Llegó de Estados Unidos y Regresará en un Ataúd

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Viendo la situación que existe en el estado, y con los recientes hechos de inseguridad, si no existe voluntad del gobierno para enfrentar a la delincuencia, si no hay la determinación de hacerlo, si las instituciones de justicia no cuentan con los recursos suficientes, si los cuerpos policiales no cuentan con los elementos para hacer investigación y labores de inteligencia no va a ayudar de mucho que se vaya el secretario. Puede llegar otro pero con las mismas condiciones pues tampoco ayudará al estado, esto sólo es uno de tantos elementos que se requieren para que se resuelva el tema de seguridad en el estado’: Miguel Ángel Torres Rosales