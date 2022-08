Ruth Calderón Asegura que no Hubo Malas Prácticas en las Elecciones de MORENA

“El Proceso fue Tranquilo y Ordenado”

Por Rubén Palomo Macías

Ruth Calderón Babún, síndico del ayuntamiento capitalino, aseguró a Página 24 Zacatecas que el proceso de elecciones dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue tranquilo, ordenado y transcurrió con orden.

“Cuando me inscribí para consejera tuve la simpatía de mucha gente y esas personas fueron a ejercer su voto, no hubo desvío de recursos y menos de los públicos. Yo estuve ahí en todo el proceso hasta que culminó y se pudieron ver muchas personas que teníamos afinidad y que fueron a respaldar a muchos de los consejeros”, mencionó.

En cuanto a las posibles impugnaciones la síndico comentó que aún no tiene información de que ya se hayan realizado y apuntó que en caso de que no exista ninguna controversia todo tomará su curso normal para continuar con los trabajos que corresponden al partido.

“Ahora sí que nos están juzgando las personas que incurrieron en las prácticas que señalan de acarreo y desvío de recursos, así es siempre, siempre habrá quien se oponga y no esté de acuerdo pero para mí la elección estuvo muy bien. En el caso mío no hubo acarreo de ningún vehículo y no hicimos esa práctica”, aseguró.

Ruth Calderón mencionó que al terminar el proceso del tiempo de impugnaciones se elegirá la dirigencia de los comités ejecutivos estatales.

“Lo que le hace falta al partido en Zacatecas es una dirigencia incluyente, proactiva y que trabaje dando resultados estando cercanos a la gente en pro del movimiento. Falta inclusión y mucho trabajo por hacer en MORENA, se han mencionado muchos perfiles pero hasta el momento no hay nada seguro”, comentó.

La síndico aseguró que no está interesada en dirigir MORENA en Zacatecas ya que su trabajo en el ayuntamiento es intenso y se está enfocando en dar buenas cuentas a la ciudadanía.

“Este encargo que tengo es de mucho cuidado, mucha minuciosidad y me gusta mucho estar aquí acompañando al alcalde ya que hemos hecho buena sinergia para trabajar en unidad”, remató.