Siguen Permitiendo que Continúe la Quiebra del Issstezac: Rodarte

“A Casi un año de Adeudos a Trabajadores, no han Pagado Prestaciones”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Marcelino Rodarte Hernández, docente y activista social, recalcó que las instituciones de gobierno de gobierno del estado, cuyo titular es David Monreal Ávila, siguen permitiendo que continúe la quiebra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), sin dejar de mencionar que los adeudos a prestaciones de trabajadores siguen sin ser atendidos a casi un año del problema.

“No hay receso, ni descanso, los compañeros están esperando, los que ya tienen sentencia, que ya pague sus prestaciones el Issstezac; porque ya ahorita la pregunta es que el año se acaba y llega diciembre de nuevo, y si no salvan este aguinaldo no vendrá el adeudo. El Issstezac pagó a algunos, ya tienen salvada su prestación en 2021. Pero todavía tenemos compañeros que no han cobrado, a pesar que será un año que tienen retenidas las prestaciones, entonces van por la tercera; entonces hay un acumulado que quieren jubilarse pero no ven un pronóstico favorable. Sabiendo que la dirección seguirá aplicando el recálculo o el pago indebido; generando así más crisis, tanto a los que se jubilan y ya tienen el derecho, sino también a los que están en expectativa en el sector educativo, pero todo está estancado. Tanto los derechos laborales, estancados también el recurso del Instituto porque no está fluyendo, entonces existe toda la intención de generar una crisis mayor”.

“Entonces hoy seguimos con el llamado de fondo, que se suba ya una nueva iniciativa de reforma de ley, estamos viendo con cuáles de los legisladores, pues no vemos que un grupo vaya a acceder, o que los 30 lo hagan; o bien los obligados por el parlamento abierto.

Sino que ahora estamos buscando quién se pone la camiseta del pueblo para tratar el tema en una reforma, la seguimos revisando pues queremos soluciones para destrabar el problema del Issstezac. Ya que este tema se requiere de una iniciativa, hacer un parlamento y que se alcancen los consensos.

Todo lo demás es mantener como rehenes a los compañeros que nada o poco tienen que ver con la crisis de fondo que tiene que ver con la corrupción y la opacidad en el instituto”, finalizó.