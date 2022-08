Mi Jardín de Flores

La Exigencia es Generalizada: “¡Fuera Marín!”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo digo con todo respeto, más cuando la solicitud viene del mismo acuerdo o coalición electoral. Bastaría con un ex­horto serio para el ejecutivo del estado ya que al final del día la recolección de firmas (que lleva a cabo el diputado Xerardo Ramírez) es lo mismo que el exhorto, un llamado a misa si no es atendido por el gobernador David Monreal. La ciuda­danía está cansada y harta de que no se le otorgar paz y seguridad, pero recabar firmas a iniciativa de un diputado me pa­rece más una medida para ponerse en la palestra pública que una medida eficaz’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 15 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La exigencia es Generalizada: “¡Fuera Adolfo Marín!”

PUES SÍ, el exhorto de los diputados es generalizado: ‘¡Fuera Adolfo Marín’!, pero don David Monreal Ávila no los escucha, a pesar de que es otro poder: el Legislativo.

-¡AY, ESE Deivis resultó ciego, sordo y mudo, pero a sus conveniencias!, no era así cuando era candidato, pero nomás fue declarado gobernador electo y cam­bió totalmente, tanto, que se olvidó de la Cuarta Transformación de mi ‘cabecita de algodón’, imprimiendo su propio sello: La Nueva Gobernanza, que resultó para puras vergüenzas-.

-BIEN LO dice el Presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “El Poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, y ‘El Rey David’ sigue festejando su triunfo, sin darse cuenta de que la ‘luna de miel’ con su pueblo, se acabó antes de cumplir el primer año.

“LO QUE le molesta al pueblo de Zaca­tecas, es que la frase ‘los homicidios dolosos siguen a la baja’, ‘ El Deivis’ y secuaces la convirtieron en canción de moda, y no quie­ren escuchar otra, lo que es una verdadera vergüenza”.

-¡AY DIOS de mi Vida!, toda esta violen­cia e inseguridad nos conduce a una pésima fama: ya el gobierno de Estados Unidos, como en los peores momentos del desgo­bierno de don Alejandro Tello Cristerna, ex­hortó a sus ciudadanos no visitar Zacatecas por el desmedido aumento de la violencia.

“HOY LO vuelve a hacer, pero también lo hace Canadá, coincidiendo con el ho­micidio dolosa de la residente de Estados Unidos, de nacimiento zacatecano, que fue baleada cuando venía a su tierra a visitar a sus familiares, siendo trasladada a Guada­lajara el pasado viernes, donde falleció por la gravedad de sus heridas.

“NOMÁS imagínense: la capital de nuestro Estado, principalmente vive del turismo, ¿cuántos miles de ellos dejarán de viajar a Zacatecas, a sabiendas de que sus vidas peligran?

“YO RUEGO a mi Padre Dios por la buena salud todos, pero en especial por los turistas porque si algo malo les sucede, dejarán de venir de por vida y se encargarán de meter miedo a sus familiares amigos y vecinos, así como también a inversionistas extranjeros y hasta nacionales. Recuerden el esfuerzo que hizo don Alejandro intentando posesionar a Zacatecas, como el mejor es­tado del país para invertir, pero fracasó por la inseguridad y la violencia”.

-CIERTO, el Narizón vivía del cuento: prometió crear 40 mil empleos bien paga­dos, ‘y -hasta dijo- hasta faltarán trabajado­res porque habrá empresas que se los quita­rán a otros ofreciéndoles mejores sueldos y prestaciones… ¡pinche narizón mentiroso!

“AQUÍ NO nos cansamos de decirle un día sí y otro también: ‘si no hay seguridad esos vuelos al extranjero no tendrán éxito’. Tal y como sucedió, porque ningún empre­sario está dispuesto a invertir su dinero en un estado tan peligroso como lo fue con ‘El Pinocho de Bernárdez’, al igual que está sucediendo con ‘El Deivis’, quien se resiste a limpiar la Policía”.

-DICEN que el interés tiene pies: ¿de qué tamaño serán esos pies? Lo cierto es que ‘El Rey David’ se está desgastando a la veloci­dad del rayo: a poco menos de cumplir un año de haber tomado posesión, el desgaste es muy alto: Alex, en su primer año de gobierno, todavía contaba con el apoyo de la mayoría de los zacatecanos, apoyo que después fue perdiendo inexorablemente, al grado de irse de Zacatecas como las ‘cha­chas’: por la puerta de atrás y no tiene para cuando regresar-.

-PUES OJALÁ y que pronto regrese-.

-USTED, doña Petra, quiere que Alex regrese…

-SÍ, LO que se robó el desgraciado y también lo que su esposa la Cristina, se ‘chingó’-.

-CÓMO NOS engañó don Alejandro, su gobierno fue un fraude. Yo le pido a mi Padre Dios, que don David no termine como él: repudiado por todo Zacatecas.

“YO CREO que don David está a tiem­po de escuchar a su pueblo, él mismo ha reconocido que lo que más le pidió la gente en su campaña fue seguridad, combate a la corrupción y cero impunidad: con el poder políticos, social y económico que el pueblo le otorgó, no necesitará de mucho para cumplir, sólo una cosa se lo puede impedir”.

-¿QUÉ COSA, madre Teresa?-.

-QUE NO quiera hacerlo, por oscuros intereses-.

-PUES SÍ, como dice hoy la Noemí Bere­nices en la edición de hoy de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘El Deivis’ nos ‘ha fallado en seguridad por la impunidad, la delincuencia hace lo que quiere, en donde quiere’-

Las Desapariciones, a la Orden del día

-PUES LAS desapariciones forzadas no cesan. Hoy lunes, por ejemplo, nuestro Dia­rio Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, pública dos Cédulas de Búsqueda, la de ALFONSO FRAUSTO VELÁZQUEZ, de 28 años, quien desapa­reció el 11 de agosto de 2022 en Zacatecas, Zac.- , y

ABEL BOLAÑOS CORDERO de 26 años, desaparecido el 4 de agosto del pre­sente año, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas-.

-RUEGO A mi Padre Dios por su pronto regreso a casa, sanos y salvos. Amén-.

-TODO Zacatecas lo dice fuerte y quedito, como también lo asegura el Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas:

‘POLICÍAS coludidos con el crimen organizado y la desintegración social, son parte del problema de la inseguridad que padecemos, pero en la Secretaría de Segu­ridad, pecan de ciegos’.

-DESGRACIADAMENTE, doña Petra, Felipe tiene razón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.