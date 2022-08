Transportistas Exigen Atención y Diálogo Directo con el Gobernador David Monreal

Denuncian “Graves Favoritismos y Conflictos de Interés”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, llevada a cabo en el céntrico restaurante La Casa Mezca­lera, transportistas de varias modalidades alzaron la voz para pedir atención a diversas demandas, sobre todo piden cambios en la subsecretaría de transporte del gobierno del estado a cargo de Bernardino Campos Gar­cía; también respeto a los acuerdos con el propio gobernador David Monreal Ávila; así como las concesiones y otros requerimientos del sector de taxistas y transporte público de pasajeros, entre otros.

A nombre de los Transportistas Trabajan­do por Zacatecas, Salvador González Reyes, resaltó que hay funcionarios de la secretaría con los que no coinciden y que después de siete u ocho recursos judicializados, com­parten que la autoridad les concedió la razón en varios de los casos.

Recalcó que se engaña a la ciudadanía, pues lamentan el incremento al transporte que afecta a la población en general, por lo que también promovieron un recurso. Dijo que no han mostrado sensibilidad para atender temas urgentes como la reactivación de las rutas, la puesta en marcha de los pa­raderos seguros, entre otros.

“Llamamos al gobernador a que se siente a trabajar con nosotros, se siente a platicar porque sí ha atendido a parte del sector, pero no a todos, seguimos sin poder prestar el servicio. Por eso es urgente el llamado de auxilio, a un año ya de esta “Nueva Go­bernanza”, para nosotros es urgente y que no tengamos una simulación, o que estén queriendo aplicar sanciones a personas que remarcamos que están queriendo tener favoritismos para sus rutas”.

Por su parte, Víctor Manuel Velázquez Medina, recalcó que el Movimiento Inde­pendiente de Transportistas, ve con tristeza como los funcionarios de las dependencias no tienen ni el perfil ni la voluntad de apoyar el proyecto del propio gobernador. Recordó que desde un inicio apoyaron el proyecto como transportistas, por lo que piden aten­ción a sus demandas.

“Pedimos que nos atiendan, hay compañe­ros que no quieren concesiones, pero otros sí queremos concesiones pues ya va a ser un año que estamos esperando atención, pero no hay nada. Entonces necesitamos que nuestros trabajadores lleven el sustento familiar, sobre todo porque esos líderes no han podido proporcionar un servicio de calidad. Estamos trabajando incluso con aplicaciones digitales, pero necesitamos las herramientas para realizar nuestras activida­des con las concesiones. Quiero Comentar que nos están hostigando, en vez de que propongan un proyecto de trabajo, pero están con las cacerías de brujas”.

Por último, Javier Galaviz, representante del Movimiento Nacional Taxista, recalcó que también continúan los problemas de los “taxis pirata”. Sobre todo, señaló que la Comisión Mixta no está decretada ante la Legislatura del estado, por lo que con amparo federal en mano pueden demostrar que están equivocados en la subsecretaría de transporte.