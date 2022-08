Mi Jardín de Flores

¿Narcofuncionarios?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En este momento la línea de fuego entre los dos grupos que se disputan el territorio es justamente la capital y su zona conurbada, por eso si ustedes revi­san los números, la incidencia delictiva de Zacatecas y Guadalupe, ya es muy, muy superior a la de Fresnillo… porque, repito, de esa forma ha venido evolucio­nando el fenómeno delictivo, el Cártel del Pacifico ya avanzó hasta acá y el Cártel de Jalisco igual, por eso que aquí estamos viviendo el mayor número de violencia, concretamente de homicidios dolosos’: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 16 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Recomendación del CJNG a David Monreal Ávila

EN DOS videos atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hom­bres armados y encapuchados denuncian públicamente -como hoy martes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas– que ‘varios funcionarios del gobierno de David Monreal Ávila, tienen nexos con el Cártel de Sinaloa en Zacatecas’, y dan sus nombres y cargos:

ADOLFO MARÍN Marín, secretario de Seguridad Pública.

VERÓNICA DÍAZ Robles, delegada del Programa para el Desarrollo.

OSVALDO CERRILLO Garza, secreta­rio técnico en el estado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

YANETH MORALES Huízar, alcaldesa de Apulco; su secretario particular, y

ARTURO LÓPEZ Bazán, exsecretario de Seguridad Pública.

“SEÑOR GOBERNADOR, ponga aten­ción en estos servidores públicos, que apoyan a estos cobra cuotas, cobra pisos y secuestra­dores, que siguen matando gente inocente, entre ellos niños”, dice la voz al finalizar el video atribuyendo el mensaje al CJNG; se­ñalando, además, a Alfonso Limón Sánchez, alias “Poncho Limón” y a José Luis Cabrera, líderes del grupo Operativo MZ, brazo armado del Cartel de Sinaloa, de ser los responsables de la violencia en territorio zacatecano.

LOS PRESUNTOS integrantes del CJNG, interrogan a un sujeto que se identi­fica como Héctor Abner Donoso Cruz, uno de los cuatro empleados de una empresa de videovigilancia, que fueron secuestrados por el cártel de ‘El Mencho’, cuando instalaban videocámaras de vigilancia en el municipio de Apulco, Zacatecas, reconociendo que ellos instalaban las cámaras de seguridad para Mario González, “jefe de plaza del Cartel de Sinaloa en los municipios de Teo­caltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, así como Apulco, Zacatecas’.

ASIMISMO, Héctor Abner Donoso Cruz, dijo que también el secretario parti­cular de la alcaldesa de Apulco, Yaneth Mo­rales, tiene nexos con el Cártel de Sinaloa, además narra cómo policías municipales, militares y elementos de la Guardia Nacio­nal, destacamentados en Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, dan seguridad y protección al grupo criminal del Cártel de Sinaloa, que encabeza en aquella región Mario González.

POR CIERTO, dos de los cuatro insta­ladores de cámaras de videovigilancia: José Manuel González García y Jaime Fernández Morales, ya fueron puestos en libertad.

-¡BENDITO sea mi Padre Dios! Ojalá y pronto los otros dos trabajadores, sean puestos en libertad, pues su único pecado fue haber cumplido con su trabajo-.

-LO QUE me tiene en ascuas -tercia doña Petra-, son las acusaciones directas contra el Adolfo Marín, la Verónica Díaz, el Osvaldo Cerrillo, la Yaneth Morales y su secretario particular, y el Arturo López Bazán. De comprobárseles esas delicadas acusacio­nes, tristes sus calaveras, además de que se tambalearía el gobierno de ‘El Deivis’, por su sospechoso empecinamiento de seguir sosteniendo a ‘El Yéneral’ Marín, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

-PUES HABRÁ que ver en qué termina todo esto, ¿los acusados han hecho alguna declaración al respecto, don Roberto?-.

-NO QUE yo sepa, pero yo espero que respondan, porque la acusación es muy se­ria, como para quedarse callados, tomando en cuenta lo que dice el refrán popular de ‘el que calla otorga’.

-ESO SÍ, sobre todo la Verónica que muy quisquillosa, no hay que olvidar que deman­dó a los compañeros de NTR, por ‘quítame estas pajas’, entonces ahora hay que esperar que demande a los del CJNG-.

Muy Elevado el ‘Mentirómetro’ del Adolfo Marín

-¿SÍ LEYERON el ‘desinforme’ semanal de ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín, secre­tario de Seguridad Pública?-.

-LE VOY a hacer franca, doña Petra, no­más tuve hígado para soportar su enésima mentira, con respecto a la cifra récord de más de 30 policías asesinados en Zacate­cas, a menos de ocho meses de este 2022, pues dijo:

“HEMOS pegado duro y ellos de alguna manera, con los ataques, pretenden llevar a cabo algún acto de demostración, de nin­guna manera nos detendremos y estamos redoblando esfuerzos para tratar de localizar a los agresores”, se refirió, reitero, a los que han matado a balazos a más de 30 policías, en lo que va del año.

Y EN seguida, sin respeto alguno para los policías caídos en su deber y sus deudos, volvió a mentir:

‘LA FISCALÍA General de Justicia del Estado, tiene ya algunas líneas de investiga­ción al respecto para dar con los agresores, definitivamente es por los resultados que hemos obtenido’.

“HASTA AHÍ llegué, doña Petra, mi po­bre hígado ya no aguantó más tanta mentira, la verdad”.

-PUES YO me aventé todo el mamotreto semanal, y sí: está plagado de buenas inten­ciones, pero mendaces y victimizado, como cuando se quejó de los diputados que no se han cansado de exigir su cese a ‘El Rey David’, por su creciente ineptitud y falta de honestidad profesional:

‘YO NO quiero entrar en conflicto con los diputados -dijo Marín-, ellos que lleven a cabo su trabajo, si consideran que ese es lo propio, yo me mantengo al margen de esa situación y no tengo nada que decirles a ellos. Son sólo señalamientos y no hay una respuesta que yo pueda dar a algo que no afecta mi trabajo, la sociedad lo sabe y hay resultados día con día detenemos a mucha gente que está intentando (sic) atacar a la sociedad. Creemos que en breve podamos reforzar el concepto de seguridad y al me­diano plazo podamos bajar todos los índices, que tienen un poco más de 10 años en el estado, los resultados están dados y creo que vamos por buen camino’.

-¿CUÁL camino?, sólo que sea el de la ig­nominia, porque no se ve otro, y cómo se va a ver otro, si a ‘Él Yéneral’, le faltan huevitos?-.

Levantón que Doña Amalita le Esta Dando al MC

-ES MUY probable que pronto doña Ama­lita García Medina, con esa verticalidad que tiene tanto en la política, como en su vida privada, convierta al MC, en la segunda fuerza política, pues le está dando un fuerte levantón al partido naranja-.

-CIERTO, la exgobernadora de Zacatecas tiene muchísima capacidad política, ángel, mucho filing, es una mujer honesta, con muchas tablas y muy profesional: ha sido la gobernadora que, con poca deuda, hizo mucha obra pública, como nadie la ha hecho en toda la historia de Zacatecas-.

-ÓRALE, me la chuleó tanto, que ya me dejó sin flores. Y la Amalita, luchó contra­corriente, por el puro hecho de ser mujer en una tierra de machos, pero eso no le impidió hacer un brillantísimo papel, como la ma­yoría de los zacatecanos se lo reconocemos; algunos, al paso del tiempo. Yo no sé por qué mi ‘cabecita de algodón’, la dejó ir; ahorita sería presidenciable-.

-SIN DUDA, la exgobernadora es una gran mujer, me encantan sus declaraciones que hoy aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘QUEREMOS paz, vivir en paz, porque teniendo paz y salud, se puede avanzar en todos los demás derechos, la paz es lo más urgente y los más importante, y duele que personas que están en su lugar de origen sean desplazados por miedo.

‘PLANTEAMOS que debía respaldarse a esas familias zacatecanas, que tenía que arropárseles, pero lo deseable es que no tengan que dejar sus espacios de vida porque sienten temor porque pudieran ser cooptados sobre todos los hombres, a la fuerza por el crimen organizado, que les quiten su patri­monio que les ha costado tanto’.

-NO TUVE la fortuna de verla como gobernadora, pero me han platicado que don Ricardo Monreal, siempre le andaba metien­do zancadillas, sin embargo, me dicen, que la licenciada no anidó rencor alguno; y hoy lo constato por lo que declaró a la prensa, con respecto a los dineros para 2023:

‘SI EL gobernador nos lo pide, yo estoy dispuesta a contribuir, viene el debate sobre el presupuesto: el 8 de septiembre, el presi­dente envía el presupuesto a la cámara, son semanas que van a ser muy intensas y final­mente se debe de votar el 15 de noviembre, Zacatecas ha sufrido porque no ha recibido los recursos que son indispensables.

Y EN cuanto a la desfasada violencia, expresó: ‘Aún y con que el gobernador no solicite colaboración para traer la paz a Zacatecas’, ella buscará contribuir desde su espacio, ‘ya que además de la paz en materia de seguridad, hacen falta mejores oportuni­dades laborales, mejoras en los servicios de salud y educación’.

“COMO se ve, doña Amalia es una mujer de propuestas, de trabajo, que no se enreda en pleitos”.

-UY, MADRE Teresa, pero cuando le llenan el hígado de piedritas, ¡Cuidado, porque le sale lo Medina!-.

Los Mataron y Encobijaron

“REGRESARON los asesinatos, hoy martes nuestro Diario Página 24 Za­catecas, nos informa de tres asesinatos a balazos: dos de ellos en la comunidad de La Zacatecana, municipio de Guadalupe, los cuales fueron encobijados y arrojados sobre la calle Adolfo López Mateos.

“Y EL otro hombre también fue asesinado a tiros, encobijado y tirado en la carretera federal 54, a la altura del entronque con la Visitadora, en terrenos del municipio de Zacatecas.

“EN JEREZ de García Salinas rescataron el cadáver de un hombre ‘ahogado’ y, en el Cerereso de Fresnillo, ‘suicidaron’ a un reo al colgarlo con la agujeta de un zapato.

MIENTRAS que en Cañitas de Felipe Pescador, en plena zona centro y a la luz del día, balearon a una mujer que caminaba por la calle Los Azulitos”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.