Por el Aumento de Violencia e Inseguridad, Muchos Empresarios Podrían Abandonar el País: X. Ramírez

El Diputado Sigue Recolectando Firmar Para Cesar a Marín

Por Nallely de León Montellano

Ante la falta de resultados del Adolfo Marín Marín al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Xerardo Ramírez Muñoz, diputado local de la LXIV Legisla­tura, sigue solicitando el apoyo ciudadano a través de firmas para cesar al funcionario de su cargo al frente de esta dependencia de gobierno.

El legislador detalló que esta iniciativa se formuló derivado de diversas solicitudes realizadas al funcionario, a las cuales ha hecho caso omiso, pese a que los índices de inseguridad y violencia en el estado se siguen agravando.

“Por eso es que seguimos convocando a los ciudadanos para que vean que no es una exigencia de las y los diputados, no es un tema personal, no es un tema contra un funcionario o contra una persona, es un tema contra una estrategia que exige la población que haya resultados porque están trastocan­do a la fibra más sensible”, mencionó.

Afirmó que la acción de reunir firmas para la destitución de Marín Marín se debe también a su evidente falta de voluntad por dar la cara ante los 30 diputados y la ciudadanía, puesto que “quizá la estrategia que él está manejando no la entendemos, o son mecanismos muy técnicos que quizá no se puedan comentar por ser un tema de seguridad estatal”.

En este aspecto, el diputado aseguró que la destitución de Marín Marín es positivo para la población zacatecana, tomando en cuenta que los mismos elementos de la Policía Estatal Preventiva han realizado manifestaciones para exigir garantías de seguridad y derechos laborales.

“Sigue habiendo esas voces al interior de la Policía Estatal, en donde dicen que lamentablemente el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, no los escucha y no les da las condiciones para trabajar digna­mente”, precisó.

De igual manera, expuso que comentarios emitidos durante su conferencia de prensa semanal donde menciona que no caerá en polémicas, implica que le está dando la espalda a toda la sociedad zacatecana representada por las y los 30 diputados lo­cales, dentro y fuera del estado, lo que a su vez está provocando que inclusive algunos empresarios prefieran mudarse de país.

“Lo preocupante, es que el día de mañana cierren sus empresas aquí, ¡se las lleven a otros lados o ya no sigan invirtiendo y no haya los empleos que también los jóvenes están requiriendo porque es parte fundamen­tal de una estrategia de prevención donde nosotros vemos una parte muy debilitada”, agregó.

Por último, dijo que la colecta de firmas ciudadanas ha tenido reacciones positivas en tan sólo una semana de haber sido lan­zada, a través de muestras de apoyo tanto en redes sociales como en los recorridos que Ramírez ha realizado por el distrito que representa.

“Hago el llamado al gobernador del estado para que se haga una evaluación antes de su primer informe, y que sin duda alguna la primera área a evaluar en cuanto a resul­tados fríos y concretos, y realmente revisar si está funcionando o no, es en el tema de seguridad pública, porque de lo contrario, el tema de la glosa del primer informe se convertirá en un asunto de prioridad estatal para las y los diputados que integramos las LXIV Legislatura, pero no por nosotros sino por la gente”, finalizó.