Mi Jardín de Flores

David se Niega a Castigar a los Saqueadores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘MÉXICO merece otro presente y otro futuro, el futuro ya no es lo que solía ser, la realidad en el planeta y en el país ha cambiado; existen retos y preocupaciones titánicos, así como angustias y hechos que duelen. En lugar de hablar de cambio climático hablemos de justicia climática, porque ahora que se están viendo los efectos del cambio climático, los que más van a sufrir son los que menos tienen’: Amalia García Medina.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 17 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Se Niega a Castigar a los Saqueadores que le Dejaron la “Herencia Maldita”

¡PADRE NUESTRO que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nos tu Reino… y líbranos del mal!

-AMÉN-.

-PERDÓN, pero, ¿por qué los rezos?-.

-PORQUE no nos queda otra más que rezarle a nuestro Padre Dios, por tanta vio­lencia e inseguridad, que no cede-.

-Y LO que es peor: ‘El Deivis’ se niega a castigar a quienes le dejaron esa ‘herencia maldita’, que mantiene ensangrentado y saqueado a nuestro hermoso Zacatecas-.

-PUES eso sí. Ayer el narco se volvió a desatar: al menos seis asesinatos, y esto cada vez se pone más cañón, mientras que quien le abrió las puertas al narco, sigue en el extranjero derrochando lo que se robó durante los cinco años que desgobernó Zacatecas, ante la sospechosa pasividad de ‘El Rey David’, que prometió combatir la corrupción y acabar con la impunidad: el mes que entra cumple un año en el poder y, pues de sus promesas, puro chile-.

-PERO ESO sí -dice doña Petra-, no se cansa de pedirle más dinero a mi ‘cabecita de algodón’, que ya mejor se ausentó de Zacatecas, posiblemente decepcionado de ‘El Deivis’ que no solamente se olvidó de la Cuarta Transformación, sino que impuso su ‘Nueva Gobernanza’, que no es nueva, ni es gobernanza, sino una vil transa porque no está cumpliendo lo que prometió, y esto cada vez se está poniendo peor.

Los Asesinatos

A PLENA luz del día, en la carretera fe­deral 45, que es la más importante del país, por lo que debería de tener una seguridad óptima, a plena luz del día asesinaron dentro de un automóvil a dos personas.

ESTE DOBLE asesinato a balazos su­cedió al filo de las 8:00 de la mañana, a la altura de la comunidad La Pimienta, perte­neciente al municipio de la capital del esta­do, dentro de un automóvil Chevrolet Astra; los cuerpos de las dos víctimas, siguen en la morgue en calidad de ‘desconocidos’. Por supuesto, no hay detenidos.

-¿NO QUE el Adolfo Marín iba a vigilar más las carreteras?-.

-PERDÓN si ofendo a alguien, pero don Adolfo es igual o más mendaz que don Alejandro Tello-.

-Y POR ahí anda ‘El Rey David’. ¡Pinche decepción!

“EN TRONCOSO, en la calle Segunda de Juárez, barrio El Panal, mataron a balazos a dos hombres dentro de una casa; pero no conformes con la doble ejecución, los narcos incendiaron el domicilio. No, tampoco hay detenidos.

EN GUADALUPE, desde una camioneta en movimiento, criminales arrojaron, una bolsa negra de plástico con restos huma­nos; esto sucedió en la calle principal de la comunidad Las Norias. ¿Detenidos? ¡Por favor! No, no hay detenidos.

Y EN FRESNILLO, ya para terminar el día, a eso de las 11:00 de la noche, en la calle Rafael Ramírez, colonia Magisterial, un hombre que caminaba rumbo a su hogar, fue asesinado de varios balazos, recibiendo, además, el llamado ‘tiro de gracia’. ¿Dete­nidos? Ninguno.

Promesas de Candidato…

-NOMÁS de recordar que en Fresnillo, en el cierre de campaña de David Monreal, para gobernador, y Saúl Monreal como can­didato a alcalde de Fresnillo, apadrinados por su hermano Ricardo Monreal, ‘El Rey David’ dijo que:

‘HE VENIDO a Fresnillo a decirles que si ustedes me ayudan con un voto masivo, para un triunfo contundente, a Saúl y a Fresnillo, no les voy a regatear ni tiempo, ni esfuerzo ni dinero… los Monreal no fa­llamos’, me siento más que, desilusionado, defraudado.

-AHÍ ESTÁ la falsedad, don Roberto: ahora ya ni en Fresnillo el señor se para y, pues de dinero, menos se le ve, el Mineral anda mal, muy mal a pesar de las falsas promesas de don David-.

El Laviada, Aboga por los Policías…

-¿CUÁL será el sueldo de don Adolfo Ma­rín, como secretario de Seguridad Pública?-.

-DICEN los que conocen de esta vaina, que ‘El Yéneral’ cobra un sueldo superior al de mi ‘cabecita de algodón’, que por menos no hubiera venido a vacacionar a Zacatecas-.

-NO SERÍA nada raro, porque los cargos públicos siguen siendo botín para vividores del sistema político que, difícilmente, podrá combatir con éxito el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras tengamos gobernadores como ‘El Rey David’.

“ADOLFO Marín vino no por ‘amor a la patria’, sino por el billete, y no es tanto el sueldo, sino por los extra, que recibe y busca cualquier secretario de Seguridad Pública, en todo el país, mientras que los policías de a pie, como lo dice el diputado Enrique Laviada Cirerol, no sólo trabajan en condi­ciones lamentables, sino que ‘además de ser pocos policías están mal pagados, no tienen seguro de vida, de gastos médicos mayores y por esas razones tenemos una policía vulnerable. Eso es sumamente delicado, si se combina esa condición estructural con la peor escalada de violencia que hemos vivido en Zacatecas pues es un motivo de gran preocupación’.

“TAMBIÉN Enrique Laviada lamenta que las autoridades minimicen la violencia y la inseguridad con sus cotidianas afirma­ciones de que sólo se trata de una guerra entre narcotraficantes, por lo que al respec­to hoy opina en nuestro Diario Página 24 Zacatecas que:

‘EN EFECTO existe una disputa entre grupos delincuenciales pero también existe una ofensiva en contra de los policías con daños colaterales hacia la población civil. Ya no importa la hora, el lugar, si es mujer, un hombre joven o un niño, ya existen daños colaterales mayores’, subrayó, el diputado naranja.

“TAMBIÉN expresó en esa entrevista que el gobierno de ‘El Rey David’ ha sido rebasado por la violencia, recordando que el titular del Ejecutivo es el respon­sable de la seguridad de la ciudadanía y sus bienes; y respecto al general Marín, sentenció:

‘ES INSOSTENIBLE el secretario de se­guridad en su cargo, es una persona que está faltando al respeto a la sociedad zacatecana, todos los días declara que no pasa nada pero todos estamos viendo lo contrario’.

-PERO, pues ‘El Yeneral’, sigue en su cargo de secretario a risa y risa y él dice que no se presentará ante la diputadiza, antes de la glosa del primer informe de ‘El Deivis’, quien es el Rey que lo ampara, además de que dice que tiene muchas cosas que hacer-.

-EN EFECTO, pero Enrique dejó en claro que: ‘Nosotros vamos a establecer los criterios legales necesarios para que los funcionarios cumplan con su obligación de dar la cara ante la representación popular y se discutan las políticas públicas. El Con­greso es el lugar en donde se deben discutir esas políticas y haré valer las funciones que la ley le otorga a la comisión jurisdiccional para que si los funcionarios se niegan a dar la cara sean sancionados’.

-DIOS NUESTRO Señor quiera que los señores diputados, que integran el Poder Legislativo, actúen efectivamente como representantes del pueblo que son, porque el Poder Ejecutivo debe tener un contrape­so, de lo contrario no avanzaremos en la democracia.

“ES QUE urge que haya gobernabili­dad en nuestro amado Zacatecas, porque no me gustaría, que el señor diputado, Xavier Ramírez Muñoz, tuviera voz de profeta, pues hoy externó que por tanta violencia e inseguridad, Zacatecas, no sólo se estanque, sino que retroceda pues a él le preocupa que los dueños del capital ‘el día de mañana cierren sus empresas aquí, ¡se las lleven a otros lados o ya no sigan invirtiendo y no haya los empleos que tam­bién los jóvenes están requiriendo porque es parte fundamental de una estrategia de prevención donde nosotros vemos una parte muy debilitada!”.

–PUES ESO ya está sucediendo: son muchos los empresarios que se han ido a radicar, por lo pronto, con todo y familia a Aguascalientes, Durango y otras entidades, porque temen ser secuestrados y quedar en la miseria, o lo que es peor: perder la vida-.

-OJALÁ Y el Xavier no tenga voz de profeta: es hora de que ‘El Deivis’ comience a gobernar con sentido común, de lo contra­rio los zacatecanos la seguiremos pasando muy mal y con el Jesús en la boca, como todos los días-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.