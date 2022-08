AHV: Automovilistas Irresponsables Expusieron la Vida de Seis Personas

“Intentaron Cruzar Avenidas con Mucha Agua de Lluvia”

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Hernández Villamil, titular de la corporación de Protección Civil (PC) de la capital, informó a Página 24 Zacatecas que debido a la presen­cia de lluvias el pasado fin de semana se tuvo que realizar el rescate de seis personas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Esto debido a que, a pesar de los encharcamientos, los conductores de dichos vehículos se aventuraron a cruzar por la Avenida San Marcos y en la Avenida de Nueva Celaya.

“En estos puntos los conductores quisieron pasar y se arriesgaron, cosa que no debieron de haber hecho. Todos sabemos que por antecedentes, esas dos avenidas siempre se concentra una gran cantidad de agua. Si se fijaron fue mucha agua en poco tiempo en un solo lugar”, comentó.

El titular de la corporación señaló que debido a que las personas se aventuran a cruzar las avenidas o encharcamientos se genera un riesgo sin medir el nivel del agua.

“Es algo ilógico, en la Avenida San Marcos, por naturaleza, todas las calles desembocan en el lugar, seguimos con la recomendación de no arriesgar la vida, menos si se llevan niños o personas de la tercera edad”, comentó.

Hernández Villamil señaló que es muy irresponsable el pensar que se puede rea­lizar el cruce en la vialidad y ejemplificó que es como querer ganarle el paso al tren, y se puede llegar a perder la vida.

“Los vehículos quedaron dañados, no supimos si fue pérdida total, afortuna­damente las personas no tuvieron daños, solo el susto y un menos de edad que tuvo daños psicológicos ya que el agua le llegaba hasta la mitad de su cuerpo. Si no se trata bien esa afectación puede generar fobias más adelante. Aunque la responsabilidad total es de la persona que iba conduciendo la unidad”, añadió.

Finalmente el titular de PC de la ca­pital señaló que las seis personas via­jaban en tres vehículos distintos a los que se les brindó apoyo por parte de la corporación.