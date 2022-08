Esperan que Haya Consenso Para Continuar con Agenda Legislativa”

Hay Muchas Leyes que no se Aplican: Diputado Estrada

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado local José Juan Estrada Hernández, del PRI, confió en que puedan reactivar las actividades legislativas, sobre todo por la gran cantidad de pendientes que se han quedado a causa de la pugna entre diversos grupos parlamentarios y personajes en lo individual, que han intentado imponer su voluntad.

Además, adelantó que presentará algunas iniciativas para la creación de nuevas leyes en beneficio de la comunidad migrante, tanto los trabajadores como sus familias que radican en la entidad; así como refor­mar otros marcos jurídicos y legales para modernizar los reglamentos de temas de derechos humanos y de protección a vícti­mas, entre otros.

Recalcó que no se trata de derogar leyes, sino más bien buscarán que se pongan en práctica las leyes ya establecidas y logradas en conjunto con organizaciones de la comu­nidad migrante, sobre todo porque tanto las remesas como la visita de connacionales genera una derrama económica importante para la mayor parte de los municipios del es­tado. Sin dejar de mencionar lo que se aporta en este rubro para la Federación en general, ya que las remesas siguen siendo uno de los pilares que sostienen la débil economía en el país y en el estado en particular.

“Pienso presentar algunas iniciativas, el tema de la migración es diferente pues co­múnmente tenemos consensos, sin embargo había una lucha política interna que todos sabemos, la verdad es que era poco proba­ble. Por ello tengo mis proyectos personales y no quiero pasar desapercibido tampoco, una de ellas tiene que ver con la seguridad particularmente con los migrantes para la creación de una Procuraduría del Migrante, nosotros seguimos padeciendo; además de la ley del Registro Civil, ideas hay muchas pero muchas veces no es posible que pasen”.

“Hay incluso leyes que han sido apro­badas por el Congreso, que muchas veces están aprobadas pero no se aplican, pero son importantes para nuestra comunidad migrante. Entonces no se aplican, no es copiar sino rescatar para que realmente se apliquen. Entonces presentaremos en el próximo periodo, esperamos contar con el consenso de los compañeros, toda vez que es un tema de interés para toda la sociedad zacatecana”, recalcó.