La Inseguridad es Tema del Secretario de Seguridad Pública: Le Roy Barragán

“A Nosotros no nos han Cancelado Ningún Evento”, Presume

Por Nallely de León Montellano

Luego de que el Departamento de Estados Unidos recomendara nuevamente a sus ciu­dadanos no viajar a Zacatecas por cuestiones de seguridad, Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo comentó en entrevista colectiva que, ese es un tema de seguridad pública, por lo que, dijo, no le corresponde emitir postura al respecto.

Sin embargo, lamentó que Zacatecas esté incluido entre los estados con mayor índice de peligrosidad en la república mexicana, puesto que asegura que existen otros estados con mayor problema de inseguridad de los que tiene Zacatecas.

En este sentido, aseguró que no se han reflejado repercusiones en el sector turístico a causa de la problemática de inseguridad, y resaltó que hasta el momento no ha habido cancelación alguna en cuanto a eventos programados por personas residentes de otros estados.

“Hasta el momento no hemos tenido can­celaciones, el día sábado se lleva a cabo una boda de gente de Nuevo León en el hotel de costumbre en el centro, hoy estuve en la mañana con ellos y empiezan a arribar este viernes muy temprano”, mencionó.

Respecto a este tema, Barragán Ocampo, aseguró no minimizar las recomendaciones del Departamento de Estados Unidos, sin embargo, reiteró que la inseguridad no se está dando únicamente en Zacatecas, pues­to que existen otros seis estados con altos índices delictivos.

“No soy yo el Secretario de Seguridad Pública para darles las respuestas, yo voy a informar lo que corresponde al turismo, y nuestro tema es ese, se está creando una policía turística que ha empezado en Quintana Roo y nosotros le hemos men­cionado al secretario de turismo federal, es que tiene que ser en todos los estados”, mencionó.

Expresó que, espera que la situación de inseguridad, así como las recomendaciones de otros países para no viajar a Zacatecas, no impacte de manera negativa en el sector turístico de Zacatecas, y por lo pronto, rei­teró que no se ha dado ninguna cancelación en cuanto a los eventos que se tienen ya programados.