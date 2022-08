Mi Jardín de Flores

Un tal Rodrigo Castañeda Miranda

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Como ustedes lo saben es el tema nú­mero uno de nuestro señor gobernador, David Monreal, en el que trabaja día con día con mesas de seguridad regionales y estatal. Afortunadamente, si lo ven en los indicadores, hemos ido avanzando; es una tarea titánica y no tenemos una relación de información que nos diga que las empresas se retiran del estado por el tema de la inseguridad’: Rodrigo Castañeda Miranda.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 19 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Un Tal Rodrigo Castañeda Miranda

¡AY, DIOS de mi Vida! No me explico por qué nuestros gobernantes creen que el pueblo es menor de edad, que es ignorante de la problemática del hambre, la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de inversiones y poca educación, etcétera.

TENEMOS grandes problemas que nos están llevando al precipicio, y nuestros gobernantes dicen que son simples percep­ciones, que vamos muy bien.

NO CREO que lo ignoren, porque además cada vez estamos peor, por lo que yo no me explico ¿por qué don David no ha ejercido cerca de tres mil millones de pesos, del presupuesto de egresos de 2022, habiendo tantas necesidades.

-Y LO que es peor, madre Teresa, si no los ejerce, los tendrá que regresarlos a la Fe­deración, ¡qué irresponsabilidad! Con esos miles de millones de pesos, puede acabar con el hambre, puede apoyar al campo, la salud, la educación, pero veo que ‘El Deivis’ ya perdió la cordura, se ‘deschavetó gacho’.

-NUNCA de los nuncas creí que ‘El Rey David’ chafeara, y menos a las primeras de cambio: se subió a su ladrillito, le dijeron ‘hola’ y se mareó: el pueblo le vale madre, él es feliz coleccionando sombreros de muchas estrellas y trajes, camisas y corbatas de seda, así como botas de pieles exóticas-.

-YO SIGO insistiendo de que el meollo del asunto es la violencia, la inseguridad, no se puede vivir así: todos los días, todos los días hay homicidios dolosos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, extorsio­nes al por mayor.

“NO HAY seguridad dentro de los hogares, dentro de los negocios, en los es­tacionamientos, en los centros deportivos, en los cines, en los teatros, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en las carreteras, ni en las iglesias, etcétera.

“LA PRENSA les pregunta a nuestros gobernantes por qué está subiendo tanto el nivel de violencia e inseguridad, y nos contestan que no hay tal, que van a la baja, que lo que sucede son percepciones de la gente, ¿qué les pasa?

“EN LA edición de hoy viernes, de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, un santo señor que responde al nombre de don Rodrigo Castañeda Miranda, que cobra en Nómina de Gobierno del Estado como secretario de Economía, dice que no hay peligro de que por la violencia y la inseguridad, las empresas decidan retirarse de la entidad:

‘COMO ustedes lo saben es el tema número uno de nuestro señor gobernador, David Monreal, en el que trabaja día con día con mesas de seguridad regionales y estatal. Afortunadamente, si lo ven en los indicadores, hemos ido avanzando, es una tarea titánica y no tenemos una relación de información que nos diga que las empresas se retiran del estado por el tema de la inse­guridad’, ¿qué les parece?-.

-PUES, con todo respeto, pero este buey, está muy pendejo: el tal Rodrigo es comple­tamente irracional, ¿cómo se atreve a decir tantas pendejadas, si todos los días la vio­lencia, las desapariciones cobran víctimas-.

-ES QUE está defendiendo la chuleta, cree que está obligado a defender lo indefendible para no arriesgarse a perder la chamba. Pero sí se vio muy mal-.

-¿VERDAD? Qué bueno que mi Padre Dios no me condujo por el camino de la burocracia, porque luego subrayó que existen siete empresas que están llevando a cabo scouting, o sean exploraciones, porque tienen la intención de invertir aquí en Zacatecas-.

-PUES ya nos fregamos: somos uno de los estados más peligrosos del país, como boletinó el Departamento de Estado de Es­tados Unidos, y lo secundó el embajador en México el Ken Salazar, por lo que no creo que empresas se arriesguen a invertir aquí.

RECUERDEN que eso le pasó al Ale­jandro Tello, ‘El Pinocho de Bernárdez’, y eso que voló en dos ocasiones al extranjero a intentar persuadir a los chinitos y éstos lo regresaron por un tubo-.

-ESTÁ bien que hagan la lucha, pero como dice el refrán: “A Dios rogando y con el mazo dando’, porque mientras no se utilice la inteligencia para combatir a los Malos Organizados, éstos seguirán aumen­tando sus ilícitos, pero insisto: don Rodrigo intentó chamaquear a los señores reporteros, agregando que:

‘SEGUIMOS compitiendo con algunos otros estados pero la confianza existe en Za­catecas, como ustedes lo han visto (¿?) hasta en el turismo, que está regresando después de una pandemia, va avanzando, y todos son elementos de la reactivación económica a pesar del contexto internacional’.

Y DON Rodrigo, terminó con esta gra­cejada:

‘EL ESTADO aparece con fortaleza en el tema del capital humano en el sector automotriz, el sector minero y de servicios turísticos. Ahorita traemos siete empresas realizando scouting y los llevamos a nues­tros parques. Además hay que decir que ya es como una séptima reunión que se realiza con todas ellas, estamos casi en el paso final, espero que próximamente les podamos dar buenas noticias y que el mismo gobernador recibe directamente a las empresas para buscar que su decisión sea por Zacatecas’.

-PUES LES deseo suerte -dice doña Pe­tra-, pero no creo que le sirva de gran cosa. Todos sabemos que si no hay seguridad, no hay inversión: Yucatán, Campeche, Queré­taro, Aguascalientes y la mitad del país la tienen y van de la mano de la prosperidad.

“Y NO nos hagamos pen… tontos, hoy mismo lo dijo el gringo Ken Salazar, emba­jador de Estados Unidos en México:

‘ESTO DE la seguridad es más funda­mental que otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el T-MEC. Si no tenemos resultados de la seguridad, todo sigue tem­blando. Reconozco que la inseguridad afecta las inversiones, no sólo de Estados Unidos, sino de otros países en territorio nacional.

‘CON LA inseguridad -continúa Ken- se enfría la inversión, es algo contrario a lo que debería pasar. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios: la inseguridad afecta a empleados, turistas y empresas’.

“LOS GRINGOS serán mariguanos, drogadictos, loquillos, etcétera, pero no pendejos, por eso dominaban el mundo”.

Y no es Percepción, es la Pura Realidad

“NADIE frena los asesinatos, tampoco las extorsiones. Varios narcos, con armas de grueso calibre, llegaron a una barbería ubicada en la calle Del Vergel Nuevo, en pleno centro de la Ciudad de Zacatecas, y abrieron fuego, matando a una persona e hiriendo a dos más, enlutando nuevamente la capital del estado. Mi amigo el ministerial me dice qué hay dos líneas de investigación: ‘Por negarse a pagar la plaza’, ‘y por negarse a vender drogas’.

-¡SANTO Niño de Atocha!, ya son muchas las barberías que son atacadas a balazos, cobrando muchas víctimas letales, y la policía siguen sin dar resultados ¡Sea por Dios y venga más!

Y EN Fresnillo, un hombre caminaba con aparente tranquilidad, sobre la calle Rubí, ayer a mediodía, cuando al llegar a la esquina con la calle Veta del Edén, colonia Lomas de la Fortuna, matones a sueldo le dispararon y lo mataron. En ninguno de los dos letales ataques, hubo detenidos.

EN OJOCALIENTE, ayer por la ma­drugada, manos criminales no identificadas incendiaron un Oxxo, la Fiscalía ya inves­tiga, dicen.

Siguen los Desaparecidos

Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica la Cédula de Búsqueda, de JOSÉ FERNANDO GÓMEZ CARRILLO, de 42 años que desapareció el pasado 11 de mayo de 2011, en Fresnillo, Zacatecas.

“PUES este es el saldo: dos asesinatos a balazos, dos heridos y un Oxxo incen­diado, ‘en un día tranquilo’, dicen nuestras autoridades”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.