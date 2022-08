Asesinan a Mujer en Lomas de Plateros

Aquí Fresnillo

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Ejecutan a balazos a una mujer que se encontraba dentro de un vehí­culo en la calle Sierra de Órganos, colonia Lomas de Plateros.

El cobarde asesinato sucedió por la ma­ñana cuando vecinos del lugar escucharon balazos y el aceleramiento de un vehículo que huía del lugar; el reloj marcaba las 10:30 horas.

De inmediato se corrió la voz de que la mujer “herida” a balazos era Mayra de 42 años, por lo que de inmediato reportaron los hechos al Sistema de Seguridad 911, quien envió al lugar de los hechos una unidad del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Paramédicos revisaron a la mujer den­tro del automóvil Pontiac en que que se encontraba, pero pronto se dieron cuenta de que Mayra, como la identificaron los vecinos, ya había fallecido al no resistir las heridas de balas de grueso calibre, que le propinaron.

El cadáver de la mujer fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley obligada, mientras familiares de la víctima reclama­ron el cuerpo de Mayra para darle cristiana sepultura.

No, no hay detenidos: en Zacatecas no deja de reinar la impunidad, pareciera que en todo el estado, no hay policías munici­pales, estatales, federal, Ejército Mexicano, ni Guardia Nacional, ni cámaras de videovi­gilancia, ni gobernador, tampoco presidente municipal.