Mi Jardín de Flores

La Descarada Sociedad Narco-Gobierno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No claudicaré en mis aspiraciones y lucharé para ganar, a la buena, la candidatura presidencial. Vamos a enfrentar los grandes desafíos juntos. Una vez que lleguen los tiempos nos vamos a inscribir para suceder al Presidente López Obrador: Ricardo Monreal Ávila.

Chalchihuites, Zac.- Sábado 20 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Narcogobiero

“YO CREO que el Cuauhtémoc Espinoza Jaime, dice la verdad: ‘La delincuencia organizada, no puede operar, si no tiene la venia de la autoridad’.

“Y AQUÍ en este espacio lo hemos documentado desde que el desgobernador era ‘El Pinocho de Bernárdez’, quien según mis fuentes sigue vacacionando con todo y prole en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ‘con cargo al erario’”.

-YO NO tengo pruebas fidedignas para afirmar lo que dice don Cuauhtémoc, pero es vox populi y, bueno, hemos visto como algunos malos elementos policiacos estatales y municipales fueron sorprendidos con nexos con los Malos Organizados: don Gustavo Domínguez Saldívar, exdirector de la Policía Ministerial, y Exjefe de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado -en el desgobierno de don Alejandro Tello-, quien recibía millonarios sobornos por proteger a esos señores .

“TAMBIÉN dimos cuenta de don John William Casares Luna, mejor conocido como ‘El Comandante Colombiano’, que distribuía drogas, privó de la libertad y en seguida le arrancó la vida cruelmente a golpes y balazos, al jovencito Iván Espino Colunga.

“ASIMISMO, un comandante o agente de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gary Manuel Dorado Mendoza, lideraba una célula de los llamados ‘Los Talibanes’…

-A ESE infeliz del Gary nunca lo metieron preso no sólo por ser capo del narco, sino por ordenar el asesinato de Nayeli Noemí, estudiantes de Derecho de la BUAZ, a quien tiempo atrás secuestro, sin embargo era uno de los consentidos de “El Pelón” Murillo-.

–NO PISÓ la cárcel -dice don Roberto- por gloria y gracia de Murillo Ruiseco, pero ‘El Gary’, como era conocido en la Fiscalía General de Justicia del Estado y entre el submundo del narco, no escapó del karma: murió en un enfrentamiento a balazos con sus excompañeros, ¿lo recuerdan?, aquí lo comentamos-.

-POR SUPUESTO, son cosas que no se olvidan-.

-ENTONCES, no hay vuelta de hoja: los hechos demuestran que el Cuauhtémoc Espinoza, tiene razón: ‘la delincuencia organizada, no puede operar, si no tienen la venia de la autoridad’.

El Gran Rescate

-TODO esto vino a colación por la justicia selectiva que lleva a cabo la Fiscalía, al mando de don Francisco José Murillo Ruiseco: cuando la denunciante es alguien común, no le hace caso, pero cuando es muy conocida e influyente, entonces sí le ponen interés y, por lógica, obtiene buenos resultados.

“CUANDO el partido político, Movimiento Ciudadano (MC) Pública la denuncia del secuestro del Papá del Niño Yuawi (publicista de MC), don José López Robles, don Cuauhtémoc revela a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que fueron a rescatarlo: 83 elementos de la Fiscalía General de Justicia, 22 vehículos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

“Y EL RESULTADO fue exitoso: lograron recatarlo sano y salvo, lo que no dijeron fue cómo lo lograron, por lo que se sospecha que negociaron su libertad.

“CASO CONTRARIO a la desaparición forzada del jovencito Aldo Acevedo Sánchez de 17 años, originario de Tepetongo, quien ya tiene más de un mes de desaparecido, por lo que sus señores padre, don Cecilio Acevedo y doña Angélica María Sánchez, convocaron una conferencia de prensa, con el apoyo del líder social, don Cuauhtémoc Espinoza Jaime, quien hoy sábado aparece en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, denunciado no sólo la atención selectiva de la Fiscalía, sino otro caso que también nosotros hemos comentado aquí en este espacio: el reclutamiento de personas que hacen los Malos Organizados:

‘HAY CIENTOS de casos diarios que están sucediendo en todas las comunidades, porque están agrupando a los muchachos menores de 16 años, porque hay una ley que dice que a ellos no se les puede consignar, pero detrás de esto hay mucha gente mala dentro de la propia Fiscalía y dentro de la SSP, seamos claros’.

-LO ESTAMOS viendo madre Teresa, los secuestrados son personas en edad productiva a quienes el narco está privando de su libertad para, con amenazas de matarlos a ellos y a sus familias, ingresarlos a sus filas; así es que no les queda otra más que hacerse narcos, pues las autoridades no hacen nada por impedirlo.

“Y OJALÁ el Cuauhtémoc cumpla con su promesa de luchar contra el narco, porque como bien lo dijo:

‘NECESITAMOS acciones, (las autoridades) se tienen que poner a trabajar como debe de ser, porque ellas tienen los elementos, tienen la información, esa es la verdad; necesitamos respuestas contundentes, en las próximas horas nosotros vamos a pedir una audiencia con el Fiscal y con el señor secretario de la SSP, para ver eso, no podemos estar ajenos, no podemos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, a que diario haya balaceras, ya nadie estamos exentos de esta situación’.

“Y TAMBIÉN hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo:

‘LLAMO AL gobernador del estado, David Monreal Ávila, a ya no perder el tiempo, ya que la mayoría de las personas que son víctimas de este tipo de delitos son gente pobre, sin acceso a información vasta para enfrentar este tipo de situaciones’.

-PERDÓN, madre Teresa, don Roberto, el meollo del asunto es que ya estuvo suave de que el gobierno del estado no cumpla con la ley, hay que recordar lo que ‘El Deivis’ protestó al tomar posesión del cargo de Gobernador, aquella mañana del 12 de septiembre de 2021, que la seguridad sería ‘el tema de temas’, que ahora lo soslaye es otra cosa, pero recuerden que también ‘El Deivis’ dijo que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’, por lo que se iba a someter a la evocación de mandato, pero pues ya valió madre, no se ve que ahora quiero hacerlo, porque él sabe muy bien que los ciudadanos votarían contra la continuación de su mandato.

“NI MODO, otros seis años más perdidos”.

-¡AH, no! Perdón, pero en eso yo no estoy de acuerdo: hay que seguir poniendo el dedo en la llaga, es doloroso pero sólo así podremos abrir conciencias y tener un mejor Zacatecas, porque si no lo hacemos -como usted dice doña Petra- ya valimos chetos-.

Las Desapariciones, También al Alza

“HOY HABLÓ Cuauhtémoc sobre la desapariciones forzadas, y nuestro Diario, cumpliendo con su compromiso social, publica dos Cédulas de Búsqueda: ARIEL DAVID SÁNCHEZ VARGAS de 18 años, desapareció en la Ciudad de Zacatecas el 16 de agosto.

LA OTRA Cédula de Búsqueda es de EDGAR BENJAMÍN TEJADA RODRÍGUEZ de 37 años, quien desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 18 de agosto del presente año.

Los Asesinatos

“AYER, al menos, se cometieron dos ejecuciones; la primera fue en la Ciudad de Fresnillo: a eso de las 10:30 de la mañana, dentro de un automóvil Pontiac, Mayra de 42 años, se disponía a partir a su trabajo, cuando un grupo de delincuentes llegó a la calle Sierra de Órganos, colonia Lomas de Plateros, y le dispararon una lluvia de balas, muriendo en el acto. Y, como siempre sucede, no hubo detenidos.

EN TRANCOSO, en la calle Segunda de Zaragoza, colonia Canteras, un hombre que se dirigía a su hogar luego de una jornada vespertina de trabajo, fue asesinado por un grupo de pistoleros. No hay detenidos.

EN LA Ciudad de Zacatecas, policías fueron sorprendidos por narcos, quienes les dispararon y huyeron. Y tras ellos fueron los uniformados; luego del tiroteo, el narcoconductor se bajó del vehículo y puso pies en polvorosa en medio de la oscuridad; quien no alcanzó a reaccionar fue su cómplice, quien fue atrapado dentro del automóvil. ¡Lotería!

FINALMENTE en Fresnillo, un grupo de delincuentes encapuchados, vestidos de negro y con armas de grueso calibre, llegaron a un hogar ubicado en la calle Robles, colonia Las Arboledas, echaron la puerta abajo, entraron a una recámara y en paños menores sacaron violentamente al jefe de familia, lo aventaron dentro de una camioneta y en poco segundos desaparecieron bajo la oscuridad de la madrugada.

“ESTE ES de los días tranquilos: ‘nomás’ se cometieron dos asesinatos, una privación ilegal de la libertad y la detención de un miserable aprendiz de narco, la huida de otro y el decomiso de un narcoautomóvil-.

-Y DICE usted un día tranquilo-.

-PUES SÍ, recuerde usted que hay días en que hasta 16 personas han sido asesinadas, sin olvidar que el récord de 30 ejecuciones lo tiene el desgobierno de ‘El Pinocho de Bernárdez’-.

-BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.