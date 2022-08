“Ni en mis Peores Pesadillas vi lo que Está Sucediendo en Zacatecas”

Pediré a Ricardo Mejía Blinde la Ciudad: Alcalde Miranda

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde capitalino, Jorge Miranda Castro, informó a Página 24 Zacatecas que continúa con la intención de reunirse con el subsecretar io de segur idad, Ricardo Mejía Berdeja, y comentó que viajará a la Ciudad de México en los próximos días.

“Iré con una agenda de trabajo fuerte, con la idea de continuar en la gestión y lograr una mejor condición de vida para los capitalinos. Ya se han hecho gestiones para sostener una reunión, aunque ya nos hemos reunió con él en otras dos ocasiones. Es una gente muy sensible y nos interesa plantearle el tema completo de la capital que, como he dicho, a diferencia de otras partes del estado, la economía se mueve por el turismo y es por eso que creemos muy conveniente que se blinde para que no nos afecte en materia turística”, apuntó.

El alcalde añadió que en las reuniones anteriores se ha hablado del perfil de quien llegó para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y ahora se busca que existan buenos resultados para solicitar el blindaje de la capital.

“Son temas delicados y que tendremos que ver con él, el resultado lo daremos a conocer en su momento. Vemos los hechos ocurridos en la capital, que son muy lamentables y la verdad yo ni en mis peores pesadillas hubiera pensado que esta condición de violencia nos esté llegando a este nivel en Zacatecas”, añadió.

El alcalde comentó que es de interés seguir conservando el empleo y la actividad económica asociada al turismo para combatir desde su función a la inseguridad.

“Afortunadamente observamos que estos temas son entre los grupos del crimen. Las callejoneadas y todos los eventos culturales y artísticos los hemos observado bien. La visión del miedo me parece muy fatalista, lo digo con respeto, yo estuve el viernes en el Centro Histórico y había miles de personas que no se podía ni caminar”, finalizó.