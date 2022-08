Se Necesita Aplicar Mecanismos Para Saber qué Policías Están Apoyando al Narco: Enrique Flores

“Hay dos Versiones”

Por Rubén Palomo Macías

Enrique Flores Mendoza, presidente del comité directivo estatal del PRI, comentó a Página 24 Zacatecas que son lamentables los ataques en contra de los elementos policiacos, en donde alrededor de 30 policías han perdido la vida derivado del alto grado de delincuencia que existe en el estado.

“Lamentamos las condiciones tan deplorables en las que se encuentra el estado y es notorio que la estrategia de seguridad no está dando los resultados. Los estallidos sociales ya rebasan los límites de la tolerancia ya que el país está incendiado, en graves problemas y no hay una respuesta. Se sigue minimizando la realidad por parte de las autoridades tratando de ocultar lo que hoy lamentablemente todos vemos todos los días”, mencionó.

El presidente del partido tricolor señaló que la iniciativa, en donde se propone que los elementos policiacos puedan portar sus armas en días de asueto, fue sacada de contexto.

“Se aclaró que era con autorización previo a los estudios de confianza y toxicológicos para que los policiales puedan ser garantes de su integridad física”, apuntó.

Además comentó que sabe que no todos los miembros del partido están de acuerdo con la iniciativa pero aseguró que todas las opiniones son respetables y por eso se hace referencia a que se quiso sacar de contexto la iniciativa.

“Por eso se aclara que no todos los elementos pueden portar sus armas en días de descanso, se refiere a ciertos grados y a las acreditaciones necesarias, con un historial positivo para que se permita cerrar las condiciones donde no haya duda que los elementos no hagan mal uso de las armas”, añadió.

Finalmente Enrique Flores comentó que los ataques a los policías pueden deberse a dos versiones, una que los elementos caídos son los que están enfrentando al crimen organizado y la otra es que se trate de un ajuste de cuentas por elementos coludidos.

“Yo no tengo elementos para saber cuál versión es la real, pero debemos partir del principio de que estamos en un Estado de Derecho y los elementos deben tener sus pruebas y evaluaciones para que esto se pueda garantizar. Se debe aplicar lo que la ley dice y existen mecanismos de capacitación e investigación a los elementos que determinará qué elemento está actuando con su deber y quién está apoyando al crimen organizado”, remató.