Resguardamos Morelos con 15 Policías y Cinco Elementos de la Guardia Nacional

Al Problema del Agua le Entramos Estado y Municipio: Margarita

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, la alcaldesa de Morelos, Margarita Robles de Santiago, refirió que si bien el tema del agua es relevante para todos los municipios del estado, desde el ayuntamiento realizan lo propio para garantizar el suministro y las obras necesarias para dotar del servicio a la población, tanto de las zonas urbanas como en las comunidades.

Relató que sí hay convenios de colaboración con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), sobre todo con el apoyo de tubería tanto de agua potable como de drenaje; mientras que el ayuntamiento aporta la excavación y la compra del material para la realización de las obras.

Dijo que ha mejorado el servicio para dotar agua a la población, teniendo en cuenta que desde el año pasado se entregaron permisos por parte del ayuntamiento para que se perforara un pozo que beneficiaría no sólo a Morelos, sino también a Zacatecas capital.

“Una de mis prioridades es dotar al municipio de servicio de agua potable en las comunidades, además de otros temas relevantes como el mantenimiento a las bibliotecas, también para el auditorio que no tiene mantenimiento desde hace varios años; así como algunas otras obras en la Casa de Cultura, por lo que aún tenemos muchas cosas por hacer”, recalcó.

También destacó que trabajan en coordinación con los niveles de gobierno, sobre todo ante el tema de inseguridad en la entidad, por lo que reconoció el trabajo de los policías municipales.

“Contamos con 15 elementos, no son suficientes pero ahorita las personas no quieren trabajar como elementos policiacos por las cosas que están sucediendo. No hemos abierto convocatoria, pero sí hay personas que llevan sus currículum. Precisamente están apoyando en rondines la Guardia Nacional en las comunidades del municipio de Morelos. Además por lo menos hay cinco elementos de la Guardia Nacional apoyando en las tareas en el municipio”.