Revela el Obispo que sí Tiene Seguridad por Parte del Estado

“La Protección es de Lejos y Discreta”, Presume

* Pide a Marín la Misma Protección Para Todos los Zacatecanos

Por Rubén Palomo Macías

El obispo zacatecano, Sigifredo Noriega Barceló, aseguró a Página 24 Zacatecas que nadie conoce mejor la situación del estado que sus mismos habitantes, se sabe que hay crisis de violencia e inseguridad, y mencionó que el llamado a no visitar el estado, por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no es para tanto.

“No es para no venir, así me parece a mi que nos perjudica bastante la postura de estos gobiernos. Me preguntaban, ahora que estuve de vacaciones, sobre cómo estaba Zacatecas y mi respuesta fue que igual que en todo el país, la única diferencia es que aquí está más publicitada la violencia”, comentó.

El obispo aseguró que existen indicadores que ponen a Zacatecas en un puesto de los más violentos, pero no es el estado con mayor inseguridad.

“Me parece un poco alarmante este llamado, no sé qué otros datos tengan ellos pero cuando a mi me preguntan yo siempre hago el llamado a visitar Zacatecas. Podemos estar tranquilos y seguros, tomando las debidas precauciones, pero no hay que dejar de venir”, agregó.

Al cuestionarle sobre el ofrecimiento de seguridad que realizara el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, para cuidar los traslados del obispo, Sigifredo Noriega comentó que aceptó el ofrecimiento y realiza avisos cuando sale a sus recorridos.

“En concreto ha habido tres lugares, fui a Pinos, al Chique y esta semana fui a un municipio más complicado en la sierra de Valparaíso. Yo aviso, en eso habíamos quedado, ya ellos saben que medidas toman. Yo le dije al general que estas mismas medidas deben hacerse con todo mundo ya que todos necesitamos de la seguridad”, mencionó.

Sigifredo Noriega finalizó diciendo que se ha cumplido con el ofrecimiento de seguridad y no se realiza un dispositivo aparatoso. No se han brindado escoltas y la protección se realiza de lejos y de una forma discreta.