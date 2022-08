El Aguerrido Felipe Pinedo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El llamado a no visitar el estado, por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no es para tanto. No es para no venir, así me parece a mi que nos perjudi­ca bastante la postura de estos gobiernos. Me preguntaban, ahora que estuve de vacaciones, sobre cómo estaba Zacatecas y mi respuesta fue que igual que en todo el país, la única diferencia es que aquí está más publicitada la violencia”: Sigifredo Noriega Barceló.