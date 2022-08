Marín Insiste que la Criminalidad en Zacatecas va a la Baja, Aunque Dijo “no Estar Satisfecho”

“Los Asesinatos Opacan las Acciones”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública, gene­ral Adolfo Marín Marín, realizó su informe de seguridad de la semana comprendida del 15 al 21 de agosto en donde mencionó a Página 24 Zacatecas que los lamentables eventos de violencia opacan las acciones y los resultados obtenidos en el trabajo por la seguridad, sin embargo la convicción por recuperar la paz se mantiene firme.

Adolfo Marín apuntó que, de acuerdo a las estadísticas presentadas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante el mes de julio el estado de Zacatecas se ubicó por debajo de la media nacional en el delito de homicidios por entidades federativas (sic).

“Hasta el mes de julio seis estados con­centran 49% de los delitos de homicidios dolosos en el país. Estos son Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Zacatecas se ubica en el lugar 9, colocándose por debajo de Sonora y comentó”, comentó, aunque no por debajo de la media nacional, como dijo inicialmente.

El secretario señaló que en el periodo de enero a julio del presente año el municipio de Fresnillo, considerado dentro de los 50 municipios prioritarios, presentó una reduc­ción de 38.6% en el delito de homicidios dolosos. En el mismo periodo del año 2021 se registraron 251 casos y en el presente año fueron 154, es decir 97 asesinatos menos.

“A nivel nacional el delito de homicidio ha presentado una disminución ya que en el periodo de enero a julio del 2022 se re­gistraron 18 mil 93 víctimas de homicidio doloso, lo que representa una disminución de 8.7% respecto al mismo periodo. Aunque las cifras puedan ser alentadoras estamos conscientes de que falta mucho por hacer”, apuntó.

Adolfo Marín señaló que durante la sema­na se logró la detención de 71 personas, por la probable comisión de un delito. 56 fueron puestas a disposición del ministerio público del fuero común y 15 del fuero federal. Se aseguraron 19 vehículos relacionados con la probable comisión de un delito o por contar con reporte de robo, destacó que una de esas unidades cuenta con blindaje artesanal.

“Se aseguraron 13 armas de fuego, 9 largas y 4 cortas, así como 60 cargadores de diver­sos calibres, 2 mil 788 cartuchos útiles, una granada y 2 chalecos balísticos. Tambipen fueron aseguradas 1 mil 591 dosis y un kilo 160 gramos de diversos narcóticos. En este mismo periodo se logró rescatar (sic) a cinco víctimas de extorsión, en su modalidad de secuestro virtual, y se ubicó a una persona reportada como no localizada”, añadió.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informaron que durante la semana se cumplimentaron 19 órdenes de aprehensión, obtuvieron 30 vinculaciones a proceso, 10 sentencias y judicializaron cinco órdenes de cateo. Abrieron 28 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 119 audiencias.

“Cómo lo mencioné, lamentablemente, en el estado se siguen registrando hechos que dañan la tranquilidad de las familias y alteran el orden público. En el municipio de Zacatecas, en la comunidad La Pimienta, fueron localizadas dos personas sin vida por impactos de proyectil de armas de fuego, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo”.

En el municipio de Enrique Estrada, sobre la calle Francisco I. Madero, se registró una agresión en contra de tres personas. Al arribo de las corporaciones se localizó una camio­neta en cuyo interior estaba un hombre y una mujer que ya no contaban con signos vitales. Una persona del sexo masculino fue traslada­da a recibir atención médica, posteriormente se conoció que la víctima perdió la vida.

En Fresnillo, en la zona centro, se presentó una agresión en contra de dos masculinos, lamentablemente ambos perdieron la vida.

La noche del sábado, en el municipio de Guadalupe, se registró una agresión en la que perdieron la vida dos hombres. Existen indicios que refieren que en el lugar se en­contraban varias personas reunidas cuando ingresaron sujetos y los despojaron de sus pertenencias. dos hombres que se resistieron al robo fueron lesionados por proyectil de armas de fuego y de esta manera habrían perdido la vida.

La tarde de este domingo se registró una agresión con armas de fuego en el municipio de Fresnillo, derivado de estos hechos cuatro personas perdieron la vida, una de ellas era menor de edad.

Debo señalar que pese a estas dinámicas sociales los involucrados en el tema de seguridad en ningún momento detenemos las acciones operativas de investigación, análisis, vigilancia y procedimientos de acción”, relató.

Cómo casos de éxito en la semana Marín Marín informó que en el municipio de Jerez las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas, 7 cargadores y 115 cartuchos. En el municipio de Trancoso se rescató a un hombre proveniente de San Luis Potosí que fue víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. En el municipio de Fresnillo las operaciones de los cuerpos de seguridad permitieron que, en la carretera a Valparaíso, fueran detenidas tres personas, se asegurara una motocicleta, un vehículo, 30 cartuchos, 295 dosis de probable droga, conocida como cristal y 20 bolsas más con probable cocaína.

En el municipio de Guadalupe, en coordi­nación con la FGR, se llevó a cabo un cateo que dio como resultado la detención de nueve personas y el aseguramiento de armas de fuego, probables narcóticos, equipo táctico y vehículos.

“Dos personas de estas ya fueron vincula­das a proceso, fueron quienes agredieron a los policías. No omito mencionar que estos resultados fueron con motivo de una denun­cia ciudadana”, añadió.

El secretario continúo diciendo que en el municipio de Loreto se logró ubicar a una mujer que era víctima de extorsión, en modalidad de secuestro virtual, que se encontraba con su bebé encerrada en la habitación de un hotel.

Al cuestionarle sobre los eventos ocu­rridos en el municipio de Fresnillo, y el reforzamiento por el desarrollo de la Feria, el secretario mencionó que a pesar del des­pliegue operativo se han presentado hechos lamentables. Se continúa refrendando el apoyo a todos los ciudadanos, sobre todo a los que están asistiendo a los eventos.

“Tengan la seguridad de que vamos a dar con los responsables de estos actos y mantendremos siempre presente el des­pliegue necesario para evitar que se sigan presentando estas situaciones. Fresnillo está reforzado con efectivos superiores a los que regularmente tienen para garantizar la seguridad de la ciudadanía que asiste a los eventos. Sin embargo vamos a desplegar mayor número en otras áreas susceptibles en donde se pudieran presentar eventos lamentables”, agregó.

Adolfo Marín comentó que los hechos registrados en Ojocaliente, donde se registró un incendio en una tienda de conveniencia, se sostendrá una reunión entre la FGJE y los encargados de la logística de la empresa para determinar los procedimientos y reforzar que no se sigan presentando este tipo de eventos.

“Están llevando a cabo las investigacio­nes, no podemos determinar con certeza si esto fue causado por alguien o fue producto de un corto circuito, lo que sí se puede men­cionar es que no había nadie en el inmueble, estaba cerrado. No se localizaron cartulinas en la zona o registro de personas armadas. No quisiera adelantar los hechos para man­tener la secrecía de las investigaciones y se evite alguna fuga de información que pudie­ra entorpecer las investigaciones”, apuntó.

Finalmente el general aseguró que no se siente plenamente satisfecho con los resulta­dos pero conforme ya que se han presentado los datos y las estadísticas donde se muestra que los indicios van a la baja.

“Quisiéramos que no pasara nada absolu­tamente y eso es lo que buscamos, tratamos y pretendemos de hacer los despliegues operativos para que cada día se reduzcan este tipo de eventos”, finalizó.