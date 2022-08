No hay Dinero Extraordinario Para Ninguna Área de Gobierno: David

“No Vamos a Cometer el Mismo Error de Alejandro Tello”

Por Manuel Domínguez Caldera

David Monreal Ávila, gobernador del estado, comentó que celebra la dedicación, esfuerzo y compromiso de los bomberos, además dijo que en su origen se manejaba el voluntariado; pero ahora no puede seguir ya que operan para Protección Civil y por eso es parte de una política pública. Por lo que se requiere fortalecer y fomentar su trabajo, sin dejar de mencionar las capaci­taciones y cursos que les permite atender a las emergencias.

Expuso que tiene el interés de estar al pendiente del tema, para avanzar cada semana para atender el tema de lluvias y también el de sequía, que se enfrentarán por las actuales condiciones de cambio climático.

“En el reconocimiento va el exhorto para que se capaciten y se actualicen, se formen; para que el compromiso del gobierno, ten­drán el apoyo gubernamental para el me­joramiento de estructura e infraestructura, tendrán las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo y la dignificación del cuerpo de Bomberos”.

Expuso que se renovaron dormitorios, y se prestará atención a los gimnasios, como lo han hecho en la Policía Estatal, así como para dignificar el resto de las corporacio­nes, de bomberos y de seguridad vial.

“Estamos conformando en los 58 munici­pios, en efecto hay una carencia, porque se desdeña la profesión de protección, porque sólo los ocupas cuando está el siniestro. Pero ahora tenemos que acompañar y ro­bustecer la prevención, la limpieza de los ríos, los desagües, alcantarillados cuando vienen las temporadas de lluvia; la poda de árboles; y ahora con el conocimiento se pueden hacer”.

“No va a ser para cumplir con la parte normativa, sino que se capaciten y for­men, a veces no se dimensiona, es como los simulacros, se desdeña o se hace con simplicidad”.

También, sobre el caso de la falta de re­cursos para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), entre otras dependencias, dijo que no hay dinero extraordinario para ninguna de las áreas de la administración pública.

“Para ninguno hay recursos extraordi­narios, lo que vamos a ver en el caso de la Fiscalía, Salud o la Policía, es cómo fondeamos o fortalecemos para que pue­dan llevar a cabo sus actividades, que no suspendan en el caso, de la procuración no se paralice, pero ampliaciones no vamos a consentir, por una sencilla razón. Lo que le hizo daño a este estado es la mala ad­ministración y el mal gasto, convirtiendo al estado en un gobierno inútil, como dice el dicho “bueno para nada”, refiriéndose a su antecesor Alejandro Tello Cristerna, de quien abundó:

“Abandono en la educación, en la infraes­tructura carretera, en salud, y con una buro­cracia “choncha”, con un gobierno costoso para el pueblo, tanto que se convertía el dinero público para la burocracia”.

Explicó que el fondo para dichas caren­cias presupuestales podrían solventarse de los ingresos propios, sobre todo por la buena administración que han ejercido. Recordó que la buena práctica adminis­trativa, hizo que fueran acreedores a una participación compensatoria de más de 600 millones de pesos, que le llegaron a Zacatecas.

“Se vivía en este gobierno inútil como si fuera el cuerno de la abundancia, como si todavía siguieran recibiendo los 40 mil millones que recibía cada año; sólo es que revisen que en 2015 y 2016, donde había los famosos “presupuestos históricos”, pero no llenaban porque también fueron los años de más endeudamiento para el estado”.

“Pero gracias al buen gasto y ejercicio, no sólo hemos logrado ahorros e ingresos, sino que no hemos pedido ni un peso, ni deuda a corto o largo plazo; no hemos pedido adelanto, ni fiado, sino todo se está pagando con ingresos propios y buena disciplina en el gasto”.

Por último, sobre el acercamiento del gobierno con los ciudadanos a través de las audiencias públicas, dijo que es un buen ejercicio de solución y atención directa. Expuso que no se podrá medir todo el buen resultado, ya que se atienden peticiones para las personas o los diversos colecti­vos y sectores; sin dejar de mencionar la infraestructura y demandas de los propios gobiernos municipales y sus comunidades.

También sobre el tema de la legalización de los automóviles de procedencia extran­jera, dijo que al cierre de la semana pasada se habían superado ya los 30 mil usuarios. Expuso que la legalidad, certeza y control de tanto vehículo, será para fomentar el decreto de regularización.